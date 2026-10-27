El Tapiz de Bayeux recaudó en una hora más que el estreno de la película más taquillera del año

Cerca de 300.000 personas formaron la fila virtual para adquirir los boletos del Museo Británico - REUTERS/Suzanne Plunkett

Guardar

Los jóvenes británicos gastaron en una hora 48 veces más de lo habitual en entradas al Museo Británico para ver el Tapiz de Bayeux, una cifra que duplica la recaudación de los estrenos cinematográficos más exitosos de 2026 y confirma que un bordado de casi mil años se ha convertido en el evento cultural del momento en el Reino Unido.

Datos del banco digital Monzo —que cuenta con 16 millones de clientes— revelaron que, durante los primeros 60 minutos de la segunda venta de entradas el miércoles pasado, sus titulares de tarjeta destinaron 14.100 libras esterlinas al museo londinense, y el 55 % de esos compradores tenía menos de 35 años. En apenas dos horas, el monto acumulado trepó a 30.500 libras.

PUBLICIDAD

Las comparaciones con la industria del cine resultaron inevitables. La suma inicial de 14.100 libras superó con creces las 7.000 libras que los clientes de Monzo destinaron al estreno de La Odisea, aclamada por la crítica, y las 6.300 libras del debut de Spider-Man: Un nuevo día, el mayor éxito de taquilla del año. El gasto promedio por comprador fue cinco veces superior al de una entrada de cine: 97 libras frente a 19, según los mismos registros del banco.

Las entradas cuestan 33 libras para adultos en hora punta y 27 en hora valle —muy por encima de los 12 euros que se cobran habitualmente en el museo de Bayeux, Normandía—, pero eso no desalentó la demanda.

PUBLICIDAD

Los compradores menores de 35 años impulsaron el gasto récord en entradas para la exposición del Tapiz de Bayeux en Londres - (Photo by Henry NICHOLLS / AFP)

Cerca de 300.000 personas se sumaron a la fila virtual cuando los boletos salieron a la venta a las 10 de la mañana, y todas las plazas para el período de enero a marzo de 2027 se agotaron en tres horas, según informó Evening Standard. La primera tanda, lanzada en julio, había generado 2,5 millones de libras en un solo día —récord absoluto para cualquier exposición del museo— con 100.000 entradas vendidas.

La muestra recibió elogios unánimes pero acumuló quejas por colas y aglomeración

El bordado de 70 metros que narra la conquista normanda de Inglaterra y la batalla de Hastings en 1066 llegó a Londres en julio de 2026, escoltado por la policía desde una ubicación secreta en el norte de Francia. La muestra abrió al público el 10 de septiembre y permanecerá hasta el 11 de julio de 2027, en lo que constituye el primer regreso de la pieza a suelo inglés desde que fue creada, hace casi un milenio.

PUBLICIDAD

La crítica fue entusiasta: The Guardian calificó la presentación como “una obra maestra asombrosa, emocionante y escalofriante que conmueve profundamente”, mientras que The Times la definió como “magnífica”. Sin embargo, la logística no estuvo a la altura del fervor. Visitantes con entrada y horario asignado reportaron esperas de hasta dos horas, y cientos fueron rechazados en la puerta cuando el museo cerró antes de lo previsto por un evento privado.

La dirección del Museo Británico prohibió tomar fotografías y extendió sus horarios para reducir las demoras de los visitantes - REUTERS/Ardee Napolitano

El director del Museo Británico, Nicholas Cullinan, pidió disculpas públicas. “Quien no tenga una buena experiencia… lo sentimos mucho y queremos corregirlo", declaró, según recogió The Sun. La institución anunció horarios extendidos, una audioguía adicional, señalización más clara, asientos para quienes esperan y la prohibición de tomar fotografías dentro de la sala, medida destinada a agilizar el flujo en la franja de 40 minutos asignada a cada visitante.

PUBLICIDAD

Un hombre ciego demandó al museo por falta de accesibilidad

La polémica escaló a los tribunales cuando Yusuf Ali Osman, un hombre ciego residente en Croydon, al sur de Londres, inició acciones legales contra el museo. Osman alegó que la institución violó la Ley de Igualdad (Equality Act) al no ofrecer visitas con audiodescripción para personas con discapacidad visual.

Según su representante legal del bufete, Leigh Day, el museo le había informado en julio de que las visitas autoguiadas tendrían prioridad sobre las guiadas, dado que las restricciones de horas de iluminación a las que puede exponerse el tapiz limitan la cantidad de visitantes.

“Quiero poder visitar el Tapiz de Bayeux y experimentarlo por mí mismo”, afirmó Osman en un comunicado difundido por sus abogados, de acuerdo con The Independent. El demandante exigió una indemnización, una declaración formal de discriminación y capacitación en accesibilidad para el personal del museo. Tras la presión legal, la institución anunció que incorporaría un recorrido presencial con audiodescripción y que evaluaría sumar esa opción a la aplicación de la exposición.

PUBLICIDAD

Los residentes de Hastings denunciaron fallas en la línea telefónica habilitada para su venta prioritaria de boletos - REUTERS/Suzanne Plunkett

Residentes de Hastings denunciaron un sistema de venta “caótico” y visitas VIP para multimillonarios

Los habitantes de Hastings y sus alrededores, vinculados históricamente a la batalla de 1066, también protestaron. Aunque el museo les prometió acceso prioritario, la venta se realizó exclusivamente por teléfono y bajo el principio de orden de llegada. Vecinos como Jenny, de St Leonards, relataron a BBC Radio Sussex que estuvieron en espera durante horas antes de que la llamada se cortara.

La diputada por Hastings y Rye, Helena Dollimore, calificó el proceso de “caótico” y cuestionó por qué resultaba tan difícil para los residentes locales conseguir entradas mientras los multimillonarios accedían a visitas privadas exclusivas. “Como museo financiado con fondos públicos, el Museo Británico tiene la responsabilidad de garantizar que el arte sea para todos, no para unos pocos”, sostuvo la legisladora, según la BBC.

PUBLICIDAD

La referencia apuntaba al fundador de Palantir, Peter Thiel, quien recibió un recorrido privado el 18 de agosto —semanas antes de la apertura al público—, organizado por la directora de desarrollo del museo, Charlotte Appleyard. La visita generó malestar interno: empleados advirtieron sobre la percepción pública de dar trato preferencial a alguien cuya empresa enfrenta críticas por sus contratos de vigilancia y defensa, según informó The Guardian.

El presidente del museo, el excanciller George Osborne, admitió haber estado al tanto de la visita, pero dijo que no esperaba que se hiciera pública. “No era como si esperáramos que alguien se enterara”, reconoció a The Sun.

PUBLICIDAD

El presidente Emmanuel Macron promovió el préstamo de la reliquia pese a la oposición de sectores culturales franceses - (AP Photo/Kin Cheung)

En Francia calificaron el préstamo como un “crimen patrimonial”

Antes de cruzar el canal de la Mancha, el préstamo ya era motivo de tensión diplomática. Una petición francesa lo calificó de “crimen patrimonial” y el artista David Hockney, antes de su muerte, se opuso públicamente al traslado. “Algunas cosas son demasiado preciosas para correr riesgos”, escribió, según recogió la BBC.

El presidente Emmanuel Macron impulsó el acuerdo pese a la resistencia interna, en lo que analistas interpretaron como una jugada de poder blando hacia el Reino Unido. La secretaria de Cultura británica,

Lisa Nandy, lo definió como “el acto de amistad más extraordinario por parte del gobierno francés”. El historiador David Musgrove, coautor de The Story of the Bayeux Tapestry, recordó que el Reino Unido solicitó el préstamo sin éxito en 1931, 1953, 1966, 1972 y 1980.

PUBLICIDAD

El tapiz viajó en una caja climatizada con amortiguadores de impacto, tras un ensayo previo con una réplica a lo largo de todo el recorrido en otoño de 2025. Dos hilos rotos fueron detectados durante las verificaciones de estado al llegar a Londres, pero el museo aseguró que la pieza se encontraba “prácticamente sin cambios”. El tercer y último lote de entradas saldrá a la venta a principios de 2027.