México

Pensiones del Bienestar: este es el día exacto de noviembre en que inician los pagos según el calendario oficial

Este pago es el último depósito que está programado este año para quienes forman parte de estos programas sociales

El pago de las Pensiones del Bienestar correspondiente al bimestre julio-agosto avanza de forma escalonada para más de 12 millones de beneficiarios en México
El pago de las Pensiones del Bienestar correspondiente al bimestre julio-agosto avanza de forma escalonada para más de 12 millones de beneficiarios en México
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La titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, presentó durante La Mañanera desde Palacio Nacional el calendario oficial de depósitos del bimestre noviembre-diciembre.

Las Pensiones del Bienestar son apoyos económicos del Gobierno de México dirigidos a grupos con prioridad social.

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Se entregan de forma directa, principalmente mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar, y buscan contribuir a cubrir gastos básicos.

Las principales son:

  • Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: para personas de 65 años o más.
  • Pensión Mujeres Bienestar: para mujeres de 60 a 64 años.
  • Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: para personas con discapacidad permanente.

Estos apoyos se depositan de manera bimestral y en esta ocasión se dio a conocer la fecha oficial de noviembre en la que esta programado el primer pago de las pensiones el cual es oficialmente el último pago del año para los beneficiarios.

El periodo de pagos de la Pensión Bienestar para los adultos mayores que son beneficiarios terminó el miércoles pasado, y ya hay una fecha tentativa del próximo depósito (Imagen Ilustrativa Infobae)
El periodo de pagos de la Pensión Bienestar para los adultos mayores que son beneficiarios terminó el miércoles pasado, y ya hay una fecha tentativa del próximo depósito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calendario Oficial del pago de las Pensiones del Bienestar del periodo Noviembre-Diciembre

Tal como informa el calendario oficial, los recursos comenzarán su distribución el martes 3 de noviembre.

Si bien los pagos suelen comenzar en día lunes, en este caso el primer depósito será el día martes debido a que se atraviesa el puente del 2 de noviembre con motivo del Día de Muertos.

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A pesar de no ser un día de descanso oficial las instituciones bancarias descansan por lo que no habrá pagos se día.

Es así que el martes 3 de noviembre se llevará a cabo el primer pago de las pensiones, el cual será para las personas con apellidos que comiencen con la letra A.

Cabe mencionar que los depósitos de las pensiones concluyen el viernes 27 de noviembre, según la inicial de la CURP de cada persona, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Los depósitos por letra y por día son los siguientes:

  • Letra A: martes 3 de noviembre
  • Letra B: miércoles 4 de noviembre
  • Letra C: jueves 5 de noviembre
  • Letra C: viernes 6 de noviembre
  • Letra D, E y F: lunes 9 de noviembre
  • Letra G: martes 10 de noviembre
  • Letra G: miércoles 11 de noviembre
  • Letra H, I, J y K: jueves 12 de noviembre
  • Letra L: viernes 13 de noviembre
  • Letra M: martes 17 de noviembre
  • Letra M: miércoles 18 de noviembre
  • Letra N, Ñ y O: jueves 19 de noviembre
  • Letra P y Q: viernes 20 de noviembre
  • Letra R: lunes 23 de noviembre
  • Letra R: martes 24 de noviembre
  • Letra S: miércoles 25 de noviembre
  • Letra T, U y V: jueves 26 de noviembre
  • Letra W, X, Y y Z: viernes 27 de noviembre
Tabla con un calendario de pagos organizado por letras y días de noviembre, con nombres de programas sociales y motivos de Día de Muertos
Un cronograma oficial establece las fechas de dispersión bancaria por letra de apellido para las pensiones y programas de Bienestar en México.

Pensiones del Bienestar y los montos que reciben

Las principales pensiones del Bienestar y sus montos bimestrales son:

  • Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6,400 pesos para personas de 65 años o más.
  • Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos para mujeres de 60 a 64 años.
  • Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3,300 pesos para personas con discapacidad permanente.

También se entrega el Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, que no es una pensión pero forma parte de los apoyos dispersados por Bienestar. Da 1,650 pesos bimestrales en la modalidad general y hasta 3,720 pesos para niñas y niños con discapacidad, según la modalidad aplicable.

Cómo consultar si ya recibiste el pago de tu Pensión del Bienestar

Puedes revisar si ya cayó el pago de tu Pensión del Bienestar de estas formas:

  1. App Banco del Bienestar Móvil Descárgala desde la tienda oficial de Android o iPhone. Registra tu tarjeta con los 16 dígitos y tu NIP. Después consulta el saldo y los movimientos recientes; ahí aparecerá el depósito si ya fue realizado.
  2. Por teléfono Llama sin costo al 800 900 2000. El sistema solicita los 16 dígitos de la tarjeta y el año de nacimiento para informar el saldo disponible.
  3. En cajero o ventanilla del Banco del Bienestar Inserta tu tarjeta, captura el NIP y elige la opción de consulta de saldo. También puedes pedir información en ventanilla.
  4. Línea del Bienestar Para orientación sobre el programa, marca al 800 639 4264. No es el canal principal para revisar el saldo, pero pueden orientar si existe alguna incidencia con el pago.

No compartas por llamada, mensaje o redes sociales tu NIP, contraseña ni los 16 dígitos de la tarjeta con personas ajenas al Banco del Bienestar.

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