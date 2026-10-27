Lleva el nombre del sol naciente, pero su color desaparece al ser preservado: así es la nueva especie de pez hallada en Java

El nombre científico de la especie alude a sus tonos anaranjados y a la región de Banyuwangi, conocida como el Amanecer de Java (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un equipo del Museo Zoologicum Bogoriense, integrado en la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Indonesia (BRIN), identificó una nueva especie de gobio camarón, Tomiyamichthys oriens, tras examinar dos peces capturados en agosto de 2025 frente a la costa de Banyuwangi, en Java Oriental.

Los ejemplares, un macho y una hembra de unos 35,5 milímetros de largo, habían sido entregados por la empresa exportadora de peces CV Cahaya Baru al equipo científico antes de ingresar al comercio de acuarios. Ambos quedaron preservados en el museo de Bogor.

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De acuerdo con la investigación científica publicada en la revista ZooKeys, la especie fue bautizada como “Oriens Shrimpgoby”, o gobio camarón oriens.

El término latino oriens significa este o sol naciente y alude tanto a su combinación de tonos anaranjados y amarillos como a Banyuwangi, una zona conocida en el país como el Amanecer de Java.

El color de los ejemplares solo se conservó en fotografías

El nuevo pez presenta 18 radios pectorales y más de 60 filas de escamas, rasgos que lo diferencian de su pariente más cercano registrado en Japón (Gentileza, estudio: Tomiyamichthys oriens , una nueva especie de gobio camarón (Teleostei , Gobiidae) de la costa de Banyuwangi, Java Oriental, Indonesia, publicado en ZooKeys)

Cuando fueron capturados, los dos peces mostraban cinco manchas naranjas marcadas a cada lado del cuerpo, junto con puntos amarillos sobre una base clara. Los machos también presentan dos espinas alargadas, similares a hilos, que se extienden desde la primera aleta dorsal.

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Sin embargo, la conservación de los especímenes modificó su aspecto. El naranja y el amarillo se desvanecieron, mientras que los cuerpos adquirieron un tono marrón pálido o blanco lechoso. Por ese motivo, las fotografías tomadas antes de preservarlos constituyen el único registro de su coloración original.

Según el artículo divulgado por Earth.com, Kunto Wibowo, investigador de la institución indonesia que encabezó el trabajo, señaló que “siempre es emocionante descubrir una especie nueva para la ciencia”.

El análisis de aletas, escamas y ADN permitió distinguirla

La comparación de ADN mitocondrial confirmó una divergencia genética del 3,1 por ciento respecto a la especie Tomiyamichthys hyacinthinus (Gentileza, estudio: Tomiyamichthys oriens , una nueva especie de gobio camarón (Teleostei , Gobiidae) de la costa de Banyuwangi, Java Oriental, Indonesia, publicado en ZooKeys)

El género Tomiyamichthys está distribuido en el Indo-Pacífico tropical, desde el mar Rojo y África oriental hasta Japón y Fiyi. Con el hallazgo, el grupo alcanza 21 especies conocidas en el mundo, de las cuales 13 se encuentran en Indonesia.

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La especie más próxima conocida es Tomiyamichthys hyacinthinus, descrita en el sur de Japón en 2025. Ambos peces comparten nueve radios en la segunda aleta dorsal y en la anal, además de las dos espinas largas de la primera aleta dorsal de los machos.

El equipo detectó diferencias concretas entre los ejemplares de Java y los de Japón. El nuevo gobio posee 18 radios en las aletas pectorales, frente a los 17 de su pariente japonés, y 13 radios ramificados en la cola, en lugar de 14 o 15. También cuenta con entre 60 y 61 filas de escamas, mientras que la otra especie tiene entre 45 y 48.

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Los científicos compararon además una región de ADN mitocondrial, material genético que se transmite por vía materna y se utiliza habitualmente para diferenciar especies. La divergencia entre los peces indonesios y japoneses fue del 3,1%.

Una alianza aún no observada

La pérdida de pigmentación tras la preservación de los especímenes convirtió a las fotografías iniciales en el único registro de su coloración original (Gentileza, estudio: Tomiyamichthys oriens , una nueva especie de gobio camarón (Teleostei , Gobiidae) de la costa de Banyuwangi, Java Oriental, Indonesia, publicado en ZooKeys)

Los gobios camarón reciben su nombre por una relación habitual con camarones que excavan túneles en la arena. El crustáceo construye y mantiene la madriguera, mientras el pez permanece cerca de la entrada para vigilar la presencia de depredadores.

Ante una amenaza, un movimiento de la cola del gobio funciona como señal y ambos animales se refugian en el túnel. Aunque todas las demás especies conocidas de Tomiyamichthys fueron observadas junto a camarones excavadores, los investigadores todavía no registraron ese comportamiento en la nueva variedad.

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Los pescadores locales indicaron que este pez habita zonas de arena en aguas costeras poco profundas. Indonesia se ubica en el centro del Triángulo de Coral, una región marina con una alta diversidad de arrecifes, y el conocimiento de sus individuos se construyó principalmente a partir de colectas de campo y fotografías submarinas.

“Esperamos que este hallazgo inspire una mayor exploración de la biodiversidad de peces de Indonesia, donde es probable que muchas especies pequeñas y poco conocidas aún estén esperando ser descubiertas”, afirmó Wibowo.