EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 27 de octubre: la autopista México-Querétaro permanece despejada y el tránsito avanza con normalidad

La autopista México-Querétaro permanece despejada y el tránsito avanza con normalidad. Transportistas advirtieron que volverán a bloquear la Calzada Vallejo desde las 7:00 horas.

Un incendio de grandes proporciones consumió cuatro vehículos después de que un tráiler de carga embistió a manifestantes que bloqueaban la autopista Toluca-México .

11:22 hs

Agenda de movilizaciones hoy martes 27 de octubre

(X/ @OVIALCDMX)

Desde las 09:00 horas, familiares de un menor víctima de un hecho de tránsito se concentrarán frente a los Juzgados Penales de la Ciudad de México, en Doctor Lavista número 114, colonia Doctores, para exigir justicia y que la persona responsable sea procesada conforme a la ley.

Media hora después, a las 09:30 horas, la colectiva Brujas Incansables se reunirá en la estación Niños Héroes de la Línea 3 del Metro, desde donde prevé trasladarse a Ciudad Judicial. El grupo demandará transparencia en la operación de los Centros de Convivencia Familiar Supervisada y la aplicación de protocolos con perspectiva de género y de protección a la niñez.

A las 10:00 horas, el Movimiento Pacífico por la Dignidad de la Práctica Ifa Orisa y la colectiva Micelias realizarán una manifestación afuera del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), en Londres 247, colonia Juárez. La movilización busca denunciar actos de discriminación y violencia religiosa, así como exigir garantías para el libre ejercicio de culto.

También a las 10:00 horas, ex trabajadores de Altos Hornos de México acudirán a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la alcaldía Álvaro Obregón, para solicitar la liquidación por parte de la empresa AMSA.

Protestas laborales y de derechos sociales

A las 13:00 horas, trabajadoras de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llevarán a cabo una asamblea en el plantón ubicado frente a las oficinas centrales del instituto, en Paseo de la Reforma 476. Exigirán salarios dignos, prestaciones justas, mayor personal y reconocimiento profesional.

Más tarde, a las 16:00 horas, la Asamblea Nacional de Trabajadores del Seguro Social se reunirá en la sede del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, sobre Calzada de Tlalpan 1036, colonia Nativitas. Durante el encuentro discutirán acciones por aumentos salariales, basificación de personal, presupuesto y abasto de insumos médicos.

A las 17:00 horas, integrantes de la Unión General de Trabajadores de México se concentrarán frente a la alcaldía Venustiano Carranza, en avenida Francisco del Paso y Troncoso, para demandar respeto a sus derechos laborales, un salario justo e insumos suficientes para brindar un servicio de calidad.

Actividades en Reforma, Centro y Tlatelolco

El Centro Histórico también tendrá presencia de organizaciones sociales. A las 16:30 horas, el Movimiento de Artesanos Indígenas Zapatistas acudirá al edificio de Gobierno, en Plaza de la Constitución número 2, para solicitar espacios en la vía pública para comercializar artesanías. En el mismo sitio, durante el día, integrantes de Sendero Comunitario para la Emancipación solicitarán su incorporación a programas de vivienda y empleo.

En Tlatelolco, la Comunidad Autogestiva Organizada Subversiva “La Kaos” se reunirá a las 17:00 horas en el edificio Chihuahua para preparar una ofrenda denominada “Por la libertad y la memoria estudiantil en Tlatelolco”.

Por su parte, la Plataforma 4:20 instalará módulos itinerantes desde las 12:00 horas en el Monumento a la Madre, el cruce de División del Norte y Cuauhtémoc, en Narvarte, así como en Gran Canal y Circuito Interior, para recolectar firmas y difundir información sobre derechos y legislación cannábica.

Rodadas y celebraciones religiosas

En la noche se contemplan dos rodadas. A las 19:45 y 20:15 horas, el grupo GalactiBikers partirá desde el Deportivo Miguel Alemán, en Lindavista, y del Jardín Euzkaro, en Tepeyac Insurgentes, con destino a Ojo de Agua, Estado de México.

A las 22:00 horas, Bikers Stunt saldrá de avenida Orizaba, colonia San Felipe de Jesús, en Gustavo A. Madero, rumbo al templo de San Hipólito y San Casiano, en la colonia Guerrero, como parte de la celebración anual de San Judas Tadeo. Se anticipan afectaciones viales durante el trayecto.