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Tras años de confusión, un análisis de ADN permitió identificar una nueva especie de chinche de encaje en Japón

Los ejemplares se agrupaban bajo una misma denominación científica en el archipiélago de Ogasawara. Un estudio genético de 52 muestras reveló diferencias suficientes para describir a la Omoplax sandoru como una variedad independiente

Insecto con alas traslúcidas y reticuladas posado sobre una hoja verde junto a pequeñas flores blancas y capullos.
Las diferencias genéticas y la morfología de los genitales masculinos permitieron separar a los ejemplares de Chichijima y Hahajima (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un equipo de investigadores de la Universidad de Hirosaki y la Universidad Metropolitana de Osaka identificó una nueva especie de chinche de encaje, Omoplax sandoru, en el archipiélago japonés de Ogasawara, situado entre 900 y 1.000 kilómetros al sur de Tokio, mediante el análisis de 52 ejemplares.

El hallazgo separa en dos tipos a insectos que hasta ahora se clasificaban bajo el nombre de Omoplax desecta. Las poblaciones de los grupos de las islas de Chichijima y Hahajima mostraron diferencias genéticas y una variación en los genitales de los machos, elementos que confirmaron la división taxonómica.

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La investigación, publicada en la revista ZooKeys, plantea que la evolución de estos insectos en archipiélagos oceánicos responde a procesos más complejos de lo que puede apreciarse solo a partir de su aspecto exterior o de las plantas de las que se alimentan.

El ADN distinguió a las poblaciones de los territorios

Seis insectos con alas transparentes de patrón reticulado, organizados de la A a la F junto a una escala de un milímetro sobre fondo blanco
El archipiélago de Ogasawara alberga alrededor de 440 especies de insectos endémicos y es Patrimonio Natural de la Humanidad (Gentileza, estudio: Los datos de SNP de todo el genoma revelan relaciones filogenéticas y nuevas especies de chinches de encaje (Hemiptera , Heteroptera , Tingidae) endémicas de las islas oceánicas japonesas (las islas Ogasawara), lo que proporciona información sobre su especiación, publicado en ZooKeys)

Las islas Ogasawara son Patrimonio Natural de la Humanidad de la Unesco y se caracterizan por su diversidad de poblaciones exclusivas. Allí se conocen alrededor de 440 especies de insectos endémicos, aunque su historia evolutiva recibió menos atención que la de los caracoles terrestres y la flora local.

Jun Souma y Naoyuki Nakahama, los investigadores de las universidades, estudiaron el género Omoplax, un grupo de chinches de encaje exclusivo de este archipiélago.

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Para examinar sus relaciones, el equipo utilizó MIG-seq, un método que permite obtener y comparar información genética de distintas muestras. El estudio se apoyó en datos de SNP, pequeñas variaciones del ADN que sirven para diferenciar poblaciones y reconstruir sus vínculos evolutivos.

Seis microfotografías dorsales de cabezas de insectos ordenadas de la A a la F con barras de escala de cero coma dos milímetros
El equipo científico empleó la técnica MIG-seq y el análisis de variaciones de ADN para reconstruir las relaciones evolutivas del género (Gentileza, estudio: Los datos de SNP de todo el genoma revelan relaciones filogenéticas y nuevas especies de chinches de encaje (Hemiptera , Heteroptera , Tingidae) endémicas de las islas oceánicas japonesas (las islas Ogasawara), lo que proporciona información sobre su especiación, publicado en ZooKeys)

Los resultados indicaron que los insectos de Hahajima no formaban parte de la misma especie que los de Chichijima. La nueva variedad recibió el nombre de Omoplax sandoru, tomado de la denominación local de su planta hospedante, es decir, el vegetal del cual obtiene alimento.

La alimentación abrió nuevas preguntas sobre la evolución

Souma explicó: “La razón por la que me interesé particularmente en Omoplax desecta es que se alimenta tanto de la planta nativa Rhaphiolepis indica var. tashiroi como de la planta introducida Calophyllum inophyllum en el grupo de islas Chichijima”.

Según el investigador, esa conducta es poco habitual entre las chinches de encaje, que por lo general dependen de un vegetal específico. También le llamó la atención que la especie estuviera presente en varios grupos de islas, una distribución distinta a la de otros integrantes del mismo género.

Nueve paneles de la A a la I con acercamientos de insectos sobre hojas y ramas de arbustos con follaje verde y amarillento
La población de chinches de Hahajima se alimenta de una sola planta nativa y carece de marcas oscuras sobre el pronoto (Gentileza, estudio: Los datos de SNP de todo el genoma revelan relaciones filogenéticas y nuevas especies de chinches de encaje (Hemiptera , Heteroptera , Tingidae) endémicas de las islas oceánicas japonesas (las islas Ogasawara), lo que proporciona información sobre su especiación, publicado en ZooKeys)

En Hahajima, sin embargo, los ejemplares se alimentaban únicamente de Rhaphiolepis indica var. tashiroi. Souma señaló otra diferencia: en esa población no había individuos con el pronoto —la parte superior del primer segmento del tórax— de color marrón oscuro o negro, que a veces aparece en los del otro archipiélago.

“Tras realizar análisis genéticos poblacionales y filogenéticos (el estudio de las relaciones de parentesco entre organismos), comencé a sospechar que esta población podría ser una especie distinta. Al observar detenidamente sus características morfológicas, me cercioré de ello”, explicó Souma.

El aislamiento impulsa nuevas especies

“El hallazgo más sorprendente de mi investigación fue que las especies que se alimentan de la misma planta y que parecen muy similares no son necesariamente grupos hermanos”, sostuvo el especialista.

Composición de siete micrografías con letras de la A a la G que exponen la cabeza, el cuerpo y las alas transparentes de un insecto con escalas
La especie Omoplax sandoru adoptó su denominación a partir del nombre local asignado a su planta hospedante (Gentileza, estudio: Los datos de SNP de todo el genoma revelan relaciones filogenéticas y nuevas especies de chinches de encaje (Hemiptera , Heteroptera , Tingidae) endémicas de las islas oceánicas japonesas (las islas Ogasawara), lo que proporciona información sobre su especiación, publicado en ZooKeys)

Los autores relacionaron la diversificación con dos factores: el aislamiento geográfico entre las islas y los cambios de vegetal hospedante. La especiación, el proceso por el que se originan nuevas variedades, puede avanzar cuando poblaciones separadas acumulan diferencias genéticas y físicas.

“También me parece interesante que la introducción de Calophyllum inophyllum por parte de los humanos pueda haber dado lugar al surgimiento de una futura especiación”, indicó el experto.

La investigación deja cuestiones pendientes porque no fue posible obtener ADN de dos especies raras. Los autores consideran necesarios nuevos muestreos para determinar cómo llegaron estos insectos a las islas Ogasawara y de qué manera se diversificaron en el archipiélago.

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