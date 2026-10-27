Renuncia de Guadalupe Taddei deja en ridículo a Morena porque rompe su discurso de austeridad y honestidad, sostiene Ricardo Anaya

El senador del PAN Ricardo Anaya consideró que la renuncia de Guadalupe Taddei al INE dejó en ridículo a Morena. Crédito: INE / Captura de Video

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Este martes, el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Ricardo Anaya Cortés, habló sobre la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).

Desde el punto de vista del excandidato presidencial, que la exconsejera presidenta se separara su cargo, solo dejó en ridículo al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), porque rompe con su discursos de austeridad y honestidad.

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Renuncia de Guadalupe Taddei deja en ridículo a Morena: Ricardo Anaya

Ante medios de comunicación, en la sede de la Cámara Alta, Anaya Cortés resaltó que no importa que sea una gubernatura o una institución, todo lo que toca Morena lo destruye.

“Por supuesto que Taddei deja en ridículo al oficialismo. Queda claro lo que es Morena, puro rollo, pura simulación. Hablan de austeridad, hablan de honestidad. Pero en cuanto tienen el poder, vean nada más lo que han hecho con el huachicol fiscal”, dijo el panista.

Recuerda casos de Olán, Del Pilar y Rocha Moya

El legislador también trajo a colación los casos de personajes como Amílcar Olán, cercano a Andrés Manuel ‘Andy’ López Beltrán; Marina del Pilar, gobernadora morenista de Baja California, y Rubén Rocha Moya, gobernador –también de Morena– con licencia de Sinaloa; todos, señalados por estár involucrados en presuntos actos de corrupción y delitos mayores.

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“Todo el escándalo de Amílcar Olán, Marina del Pilar, Rocha Moya, ahora Taddei, no importa si es la gubernatura de Sinaloa, la gubernatura de Baja California, el amigo de los hijos, todo lo que toca Morena lo destruye.

“Y claro que queda en ridículo Morena porque ellos pusieron a Taddei, porque Taddei es una persona leal a Morena, y pues es un escándalo este cochinero de corrupción que ha alcanzado al INE”, agregó.

La Cámara de Diputados deberá elegir al consejero o consejera presidenta del que se quedará en el cargo hasta 2032.

Morena debe ofrecer una disculpa pública: Senador del PAN

Por otro lado, Ricardo Anaya consideró que el partido oficial debe ofrecer una disculpa pública, ya que, según él, fue ese partido el que impuso a Taddei.

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Además, recordó, aprovechando su “aplanadora” legislativa, aprobó una reforma legal que le dio todo el poder a Taddei Zavala sin ningún contrapeso, lo que terminó por romper con la colegialidad que imperaba entre las consejerías del INE.

“O sea, Morena no se puede venir a lavar las manos. Aquí Morena tiene que reconocer que es su responsabilidad el cochinero de corrupción del INE y de Taddei. El cochinero de corrupción de Taddei es un cochinero de Morena, Morena tiene que pedir una disculpa pública”, comentó el panista.

Las declaraciones del excandidato presidencial se dieron después de que, ayer, Guadalupe Taddei renunció a su cargo como presidenta del INE, luego de los supuestos conflictos de interés e irregularidades en contrataciones con proveedores del organismo autónomo.

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Eligen a nueva consejera presidenta del INE

La mañana de este martes, las consejerías del INE eligieron a Blanca Yasshara Cruz García como consejera presidenta provisional tras la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala del organismo.

Blanca Cruz García asume la conducción del organismo en plena preparación del Proceso Electoral Federal 2026-2027. Su tarea consistirá en dar continuidad a los trabajos institucionales y cumplir los plazos fijados para la organización de los comicios.

Consejeros son los que deben elegir

Cabe señalar que la elección se apegó a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. La norma establece que las consejerías eligen por mayoría simple a una integrante para ocupar de manera provisional la presidencia ante una ausencia definitiva.

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Ante el relevo, el INE señaló que sus actividades continúan con regularidad y que la sucesión debe ajustarse al marco constitucional y legal.

Guadalupe Taddei ya no es consejera presidenta del INE. Crédito: Cuartoscuro

Diputados deben designar al consejero presidente del INE que esté hasta 2032

Su periodo al frente del instituto como presidenta provisional duraría entre cuatro y cinco semanas, mientras se desahoga el proceso constitucional, que va desde la emisión de la convocatoria hasta la elección de la persona titular de la presidencia.

La Cámara de Diputados deberá integrar un comité técnico, publicar la convocatoria y recibir los registros de los aspirantes. La designación requiere una mayoría calificada; de no alcanzarse, el nombramiento se definirá mediante insaculación y/o tómbola, así fue como llegó Taddei a la “herradura de la democracia” en 2023.

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Se mantiene muy crítico, pues, desde la perspectiva del panista Ricardo Anaya, Morena ha quedado en ridículo tras la renuncia de Guadalupe Taddei y, de pasó, rompió con su discurso de austeridad y honestidad.