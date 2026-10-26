Por qué la búsqueda constante de confort y el sedentarismo aceleran el envejecimiento biológico

Gary Brecka sostuvo que la búsqueda constante de confort acelera el envejecimiento del cuerpo humano (Captura de video de Ultimate Human Podcast with Gary Brecka)

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La vida contemporánea fomenta una búsqueda incesante de bienestar que puede transformar la rutina en un factor de riesgo. En ese contexto, el sedentarismo y la comodidad excesiva actúan como disparadores que aceleran el envejecimiento.

La advertencia surgió durante un diálogo entre el biólogo humano Gary Brecka y el explorador de fauna salvaje Forrest Galante en The Ultimate Human Podcast, donde ambos analizaron cómo las comodidades tecnológicas anulan los desafíos físicos que preservan el funcionamiento celular y cardiovascular.

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La inmovilidad en ambientes climatizados debilita las defensas orgánicas

La dependencia de los automóviles, los ascensores y el trabajo sedentario bajo iluminación artificial eliminó la mayor parte de las demandas mecánicas que antes formaban parte del día a día. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la inactividad física constituye uno de los cuatro factores de riesgo principales de mortalidad global por enfermedades no transmisibles, además de favorecer la rigidez arterial y la pérdida precoz de masa muscular.

El estilo de vida sedentario representa la causa principal de mortalidad por todas las causas, según Gary Brecka (Captura de video de Ultimate Human Podcast with Gary Brecka)

Durante la conversación, Brecka planteó que el confort permanente debilita las capacidades biológicas. “Envejecer es la búsqueda agresiva de la comodidad. Cuanto más agresivamente persigues la comodidad, más rápido envejeces”, aseguró el especialista.

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Esta afirmación coincide con investigaciones que describen la hormesis, un principio por el cual dosis moderadas de estrés fisiológico, como el esfuerzo físico o los cambios térmicos, estimulan mecanismos de reparación celular que protegen al organismo contra el daño degenerativo.

Por su parte, Galante observó que la sociedad urbana moderna intentó suprimir cualquier molestia ambiental hasta un punto contraproducente. “Hemos creado tanta comodidad que tenemos que simular la incomodidad”, señaló el explorador al referirse a prácticas actuales como la inmersión en agua helada, las sesiones de sauna o los entrenamientos de intervalos, ideados para reintroducir estímulos que antes ocurrían de manera natural.

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El ritmo pausado en la naturaleza no equivale a la inactividad

Especies longevas como las tortugas de Galápagos y los tiburones demuestran que un ritmo pausado no equivale a la inactividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para explicar la diferencia entre el descanso constructivo y el sedentarismo, Galante recurrió a ejemplos del reino animal. Mencionó a especies longevas como el tiburón de Groenlandia, la tortuga gigante de Galápagos o los perezosos, animales que operan con un gasto energético reducido pero que jamás caen en la inmovilidad pasiva que caracteriza al ser humano moderno.

“Un tiburón siempre está en movimiento; si se detiene, muere”, explicó Galante. El explorador destacó que los animales salvajes mantienen una regulación espontánea de sus necesidades biológicas y no experimentan problemas derivados de la sobrealimentación o el aislamiento prolongado, situaciones que sí afectan a las personas cuando quedan confinadas durante semanas entre pantallas y alimentos ultraprocesados.

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Especialistas de la Mayo Clinic advierten que permanecer sentado por lapsos extensos enlentece el metabolismo lipídico y desajusta la regulación de la glucosa en sangre. La institución médica recalca que el cuerpo requiere interrupciones activas cada 30 minutos para reactivar la circulación y mantener activos los grupos musculares posturales, cuya función decae rápidamente cuando se eligen opciones mecánicas para evitar el esfuerzo.

Pequeñas dosis de incomodidad cotidiana restauran la vitalidad

Forrest Galante señaló que el exceso de comodidades modernas impulsa prácticas como los baños fríos para recrear la incomodidad (Captura de video de Ultimate Human Podcast with Gary Brecka)

Criado en una reserva de Zimbabue, Galante defendió que el ser humano conserva una necesidad evolutiva de contacto con los ciclos naturales. El naturalista aclaró que su enfoque no propone rechazar los avances de la medicina ni las comodidades del hogar, sino evitar que el aislamiento físico opaque la salud.

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“Gran parte de los desajustes proviene de una desconexión con la naturaleza”, manifestó Galante al describir la sensación de fatiga mental que experimenta tras jornadas continuas de encierro.

Como remedio accesible, recomendó incorporar hábitos básicos como caminar descalzo sobre el césped, ventilar los ambientes con aire exterior y destinar al menos media hora al día a pasear en espacios verdes sin dispositivos electrónicos.

El restablecimiento del vigor no exige esfuerzos extremos ni disciplinas inaccesibles. La evidencia médica y las observaciones biológicas coinciden en que introducir pequeñas dosis de resistencia física, subir escaleras a pie, tolerar variaciones térmicas moderadas y realizar caminatas diarias son decisiones simples que despiertan las respuestas adaptativas del cuerpo humano.

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