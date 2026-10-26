Mundo

Por qué la búsqueda constante de confort y el sedentarismo aceleran el envejecimiento biológico

Especialistas advierten que prescindir de los esfuerzos musculares diarios y aislarse en ambientes climatizados anula las respuestas celulares de adaptación indispensables para conservar la masa muscular y la salud metabólica

Dos hombres sentados en sillones blancos con micrófonos frente a ellos y una mesa baja en el centro con vasos y recipientes
Gary Brecka sostuvo que la búsqueda constante de confort acelera el envejecimiento del cuerpo humano (Captura de video de Ultimate Human Podcast with Gary Brecka)
Guardar

La vida contemporánea fomenta una búsqueda incesante de bienestar que puede transformar la rutina en un factor de riesgo. En ese contexto, el sedentarismo y la comodidad excesiva actúan como disparadores que aceleran el envejecimiento.

La advertencia surgió durante un diálogo entre el biólogo humano Gary Brecka y el explorador de fauna salvaje Forrest Galante en The Ultimate Human Podcast, donde ambos analizaron cómo las comodidades tecnológicas anulan los desafíos físicos que preservan el funcionamiento celular y cardiovascular.

PUBLICIDAD

La inmovilidad en ambientes climatizados debilita las defensas orgánicas

La dependencia de los automóviles, los ascensores y el trabajo sedentario bajo iluminación artificial eliminó la mayor parte de las demandas mecánicas que antes formaban parte del día a día. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la inactividad física constituye uno de los cuatro factores de riesgo principales de mortalidad global por enfermedades no transmisibles, además de favorecer la rigidez arterial y la pérdida precoz de masa muscular.

Un hombre sentado en un sillón blanco habla frente a un micrófono con el logotipo The Ultimate Human en un estudio
El estilo de vida sedentario representa la causa principal de mortalidad por todas las causas, según Gary Brecka (Captura de video de Ultimate Human Podcast with Gary Brecka)

Durante la conversación, Brecka planteó que el confort permanente debilita las capacidades biológicas. “Envejecer es la búsqueda agresiva de la comodidad. Cuanto más agresivamente persigues la comodidad, más rápido envejeces”, aseguró el especialista.

PUBLICIDAD

Esta afirmación coincide con investigaciones que describen la hormesis, un principio por el cual dosis moderadas de estrés fisiológico, como el esfuerzo físico o los cambios térmicos, estimulan mecanismos de reparación celular que protegen al organismo contra el daño degenerativo.

Por su parte, Galante observó que la sociedad urbana moderna intentó suprimir cualquier molestia ambiental hasta un punto contraproducente. “Hemos creado tanta comodidad que tenemos que simular la incomodidad”, señaló el explorador al referirse a prácticas actuales como la inmersión en agua helada, las sesiones de sauna o los entrenamientos de intervalos, ideados para reintroducir estímulos que antes ocurrían de manera natural.

El ritmo pausado en la naturaleza no equivale a la inactividad

Un tiburón de piel gris moteada nada en aguas profundas sobre formaciones de coral junto a pequeños peces.
Especies longevas como las tortugas de Galápagos y los tiburones demuestran que un ritmo pausado no equivale a la inactividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para explicar la diferencia entre el descanso constructivo y el sedentarismo, Galante recurrió a ejemplos del reino animal. Mencionó a especies longevas como el tiburón de Groenlandia, la tortuga gigante de Galápagos o los perezosos, animales que operan con un gasto energético reducido pero que jamás caen en la inmovilidad pasiva que caracteriza al ser humano moderno.

“Un tiburón siempre está en movimiento; si se detiene, muere”, explicó Galante. El explorador destacó que los animales salvajes mantienen una regulación espontánea de sus necesidades biológicas y no experimentan problemas derivados de la sobrealimentación o el aislamiento prolongado, situaciones que sí afectan a las personas cuando quedan confinadas durante semanas entre pantallas y alimentos ultraprocesados.

Especialistas de la Mayo Clinic advierten que permanecer sentado por lapsos extensos enlentece el metabolismo lipídico y desajusta la regulación de la glucosa en sangre. La institución médica recalca que el cuerpo requiere interrupciones activas cada 30 minutos para reactivar la circulación y mantener activos los grupos musculares posturales, cuya función decae rápidamente cuando se eligen opciones mecánicas para evitar el esfuerzo.

Pequeñas dosis de incomodidad cotidiana restauran la vitalidad

Un hombre con barba viste polo azul y habla frente a un micrófono en un sillón blanco dentro de un estudio
Forrest Galante señaló que el exceso de comodidades modernas impulsa prácticas como los baños fríos para recrear la incomodidad (Captura de video de Ultimate Human Podcast with Gary Brecka)

Criado en una reserva de Zimbabue, Galante defendió que el ser humano conserva una necesidad evolutiva de contacto con los ciclos naturales. El naturalista aclaró que su enfoque no propone rechazar los avances de la medicina ni las comodidades del hogar, sino evitar que el aislamiento físico opaque la salud.

“Gran parte de los desajustes proviene de una desconexión con la naturaleza”, manifestó Galante al describir la sensación de fatiga mental que experimenta tras jornadas continuas de encierro.

Como remedio accesible, recomendó incorporar hábitos básicos como caminar descalzo sobre el césped, ventilar los ambientes con aire exterior y destinar al menos media hora al día a pasear en espacios verdes sin dispositivos electrónicos.

El restablecimiento del vigor no exige esfuerzos extremos ni disciplinas inaccesibles. La evidencia médica y las observaciones biológicas coinciden en que introducir pequeñas dosis de resistencia física, subir escaleras a pie, tolerar variaciones térmicas moderadas y realizar caminatas diarias son decisiones simples que despiertan las respuestas adaptativas del cuerpo humano.

Temas Relacionados

ElefantesArtritisRescate animalGary BreckaForrest GalanteNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Aleksandar Vucic reconoció la derrota ante la Lista de Estudiantes en las elecciones de Serbia

El movimiento nacido de las protestas por la tragedia de Novi Sad logra una mayoría que le permitiría gobernar sin coaliciones y relega al partido que domina el poder desde 2012

Aleksandar Vucic reconoció la derrota ante la Lista de Estudiantes en las elecciones de Serbia

Ante el avance de los osos sobre las ciudades, Japón prueba una solución inesperada: perros robots autónomos

El prototipo Hacchan patrullará los límites entre asentamientos y bosques, usará cámaras y ladridos amplificados para detectar a los animales y obligarlos a retroceder sin causarles daño durante recorridos programados

Ante el avance de los osos sobre las ciudades, Japón prueba una solución inesperada: perros robots autónomos

Marine Le Pen lanzó su campaña a las presidenciales de 2027 con la promesa de un “renacimiento” de Francia

La candidata ultraderechista lidera los sondeos con entre 32% y 38% en primera vuelta, pero el recurso contra su condena por malversación sigue pendiente en el Tribunal de Casación

Marine Le Pen lanzó su campaña a las presidenciales de 2027 con la promesa de un “renacimiento” de Francia

Vientos de 135 km/h, ferris suspendidos y trenes detenidos: la tormenta Boelo golpea el Reino Unido y se desplaza por Europa

El servicio meteorológico británico advirtió de “peligro para la vida” por escombros y fuerte oleaje. El temporal afecta también a Alemania, Escandinavia y los Países Bajos, con unos 100 vuelos cancelados en Ámsterdam

Vientos de 135 km/h, ferris suspendidos y trenes detenidos: la tormenta Boelo golpea el Reino Unido y se desplaza por Europa

Rusia ofreció ampliar los envíos de diésel a Estados Unidos tras el primer despacho de 40.000 toneladas

El viceprimer ministro Alexander Novak aseguró que su nación dispone de suficiente carburante para abastecer a los clientes norteamericanos sin límite de volumen, tras despachar una flota de buques cisterna hacia puertos occidentales

Rusia ofreció ampliar los envíos de diésel a Estados Unidos tras el primer despacho de 40.000 toneladas
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Pedro Sánchez celebra la victoria de Lula y augura que “lo que ha pasado en Brasil, pasará en España”

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Pedro Sánchez celebra la victoria de Lula y augura que “lo que ha pasado en Brasil, pasará en España”

Madre asegura que vio nacer a sus gemelas en hospital del Callao y exige por una de ellas: “Quiero a mis dos bebés. Di a luz a dos bebés”

Los invitados de ‘El Hormiguero’ esta semana: un político, dos cantantes y dos actores famosos

Condenan al Servicio Vasco de Salud a indemnizar con 82.063 euros a un conductor de autobús al que operaron del dedo equivocado y agravaron las molestias en la mano

En video: hombre se enfrentó a ladrón que le apuntó a la cabeza con un arma de fuego en Bogotá

DEPORTES

El día que Diego Maradona compró el icónico auto de Rocky: la reacción del vendedor y una frase para la posteridad

El día que Diego Maradona compró el icónico auto de Rocky: la reacción del vendedor y una frase para la posteridad

El ranking histórico de los futbolistas argentinos en el Balón de Oro: quiénes fueron los más votados

Cómo fue el operativo para blindar los resultados de los ganadores del Balón de Oro 2026

La sorpresiva visita de Marcelo Gallardo al Monumental y el emotivo recibimiento de los hinchas de River durante el clásico ante Racing

9 frases de Ponzio tras el triunfo de River ante Racing: las lesiones de Moreno y Driussi, la visita de Gallardo y su deseo ante Boca

ENTRETENIMIENTO

La actriz de ‘El joven Sheldon’, Emily Osment, se sintió incómoda rodando las escenas de besos con Montana Jordan, debido a la diferencia de edad: “Era un bebé”

La actriz de ‘El joven Sheldon’, Emily Osment, se sintió incómoda rodando las escenas de besos con Montana Jordan, debido a la diferencia de edad: “Era un bebé”

Demi Lovato cuenta cómo el tratamiento la preparó para encontrar el amor con Jutes: “Siento que encontré mi hogar en él”

“No quiero que mi vida se convierta en publicidad”: Chiwetel Ejiofor habló sobre su privacidad y su carrera en Hollywood

“Es uno de los guiones más bonitos que he leído en toda mi carrera”: Julianne Moore habló de su papel en “El debut”

Celebridades de Hollywood que revelaron atracciones secretas que no lograron traspasar la pantalla