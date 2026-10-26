España

Cae una red de trata en Sevilla que imponía deudas de 10.000 euros a mujeres captadas en Latinoamérica con falsas promesas de empleo

La Guardia Civil ha detenido a 19 personas y ha identificado a 22 mujeres que eran explotadas por la organización en distintas provincias

Agentes que han participado en la operación. (Guardia Civil)
Agentes que han participado en la operación. (Guardia Civil)
Guardar

La Guardia Civil ha liberado a 22 mujeres de origen extranjero que eran obligadas a ejercer la prostitución tras desarticular una extensa red criminal implicada en la trata de seres humanos con fines de explotación sexual asentada en Sevilla. La organización, que también mantenía vínculos con otros grupos delictivos de distintas provincias, trasladaba a las víctimas entre inmuebles para dificultar las investigaciones, según ha informado este lunes el instituto armado en un comunicado.

La investigación comenzó a partir del testimonio de una mujer que logró huir. Su declaración permitió a los agentes reconstruir el método de captación: la red contactaba a mujeres en países latinoamericanos con la promesa de un empleo en España para el cuidado de personas mayores.

PUBLICIDAD

La organización asumía inicialmente el coste del viaje y los trámites de documentación. Sin embargo, al llegar a España, a las víctimas les retiraban sus pasaportes y les informaban que habían contraído una deuda de unos 10.000 euros por gastos de traslado y alojamiento.

Según la Guardia Civil, los integrantes de la red las coaccionaban para que ejercieran la prostitución en viviendas gestionadas por la propia organización. Las amenazas incluían posibles represalias contra familiares de las víctimas en sus países de origen.

Imagen del material incautado. (Guardia Civil)
Imagen del material incautado. (Guardia Civil)

Las deudas iban aumentando

La conexión entre los distintos grupos permitía trasladar de forma periódica a las mujeres entre inmuebles situados en varias provincias. Además, la deuda era asumida por los responsables de cada nueva organización, lo que provocaba que aumentara de forma constante y obligaba a las víctimas a continuar en situación de explotación.

PUBLICIDAD

La investigación se prolongó durante más de nueve meses. A partir de la información recabada, la Guardia Civil creó un equipo conjunto integrado por el Área de Personas y el Equipo de Mujer y Menor de la Policía Judicial de Sevilla.

La operación, denominada Bonifaz, se desarrolló en dos fases. En la primera, llevada a cabo en septiembre, los agentes realizaron seis registros en inmuebles de Sevilla capital que presuntamente se utilizaban para la explotación sexual. Fueron detenidas 11 personas en Gelves, Sevilla, y Jerez de la Frontera (Cádiz) y se identificó a 15 mujeres. Dos de ellas solicitaron protección y fueron derivadas a casas de acogida de entidades especializadas.

Durante los registros, la Guardia Civil incautó dos vehículos de alta gama, sistemas de videovigilancia que se utilizaban para controlar a las mujeres, teléfonos móviles, terminales de pago, documentación contable, contratos fraudulentos y 20.000 euros en efectivo.

La segunda fase tuvo lugar este mes de octubre e incluyó seis registros en Vigo, Pontevedra; Mijas, Málaga; Peñíscola, Castellón; y Alzira, Valencia. Allí fueron detenidas ocho personas e identificadas otras siete mujeres que eran obligadas a ejercer la prostitución. También se intervinieron 7.780 euros en efectivo, numerosos dispositivos electrónicos y documentación.

En condiciones infrahumanas, contagiadas de enfermedades venéreas y sin descanso, eran obligadas a ejercer la prostitución en Tenerife

La operación ha concluido, por el momento, con 19 detenidos, puestos a disposición judicial como presuntos responsables de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, explotación sexual, agresión sexual y pertenencia a organización criminal.

La Guardia Civil continúa con el análisis de la documentación intervenida y mantiene abierta la investigación, por lo que no descarta nuevas actuaciones.

Temas Relacionados

Guardia CivilTrata de personasTrata de mujeres en EspañaViolencia de GéneroSevillaAndalucíaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Pedro Sánchez celebra la victoria de Lula y augura que “lo que ha pasado en Brasil, pasará en España”

Repasamos las principales noticias políticas cuando faltan 34 días para las urnas. La violencia en las calles abre un nuevo frente entre los candidatos

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Pedro Sánchez celebra la victoria de Lula y augura que “lo que ha pasado en Brasil, pasará en España”

Los invitados de ‘El Hormiguero’ esta semana: un político, dos cantantes y dos actores famosos

Pablo Motos recibirá a Juan Jesús Vivas, Patrick Criado, Andrea Ros, Dani Martín y Melody en cuatro noches que combinarán actualidad, cine y música

Los invitados de ‘El Hormiguero’ esta semana: un político, dos cantantes y dos actores famosos

Condenan al Servicio Vasco de Salud a indemnizar con 82.063 euros a un conductor de autobús al que operaron del dedo equivocado y agravaron las molestias en la mano

La magistrada aprecia una “falta de diligencia profesional y un error médico evidente” al intervenir el segundo y tercer dedo cuando la cirugía estaba prevista para el tercero y el cuarto, afectados por un dedo en resorte

Condenan al Servicio Vasco de Salud a indemnizar con 82.063 euros a un conductor de autobús al que operaron del dedo equivocado y agravaron las molestias en la mano

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 26 de octubre

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 26 de octubre

El hermano de la reina Mette-Marit de Noruega, Espen Høiby, se enfrenta a una demanda colectiva por la quiebra de una escuela de aviación

El hermano de la consorte de Noruega es capitán e instructor de vuelo y ocupó puestos de responsabilidad empresarial en Scandinavian Airlines

El hermano de la reina Mette-Marit de Noruega, Espen Høiby, se enfrenta a una demanda colectiva por la quiebra de una escuela de aviación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Pedro Sánchez celebra la victoria de Lula y augura que “lo que ha pasado en Brasil, pasará en España”

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Pedro Sánchez celebra la victoria de Lula y augura que “lo que ha pasado en Brasil, pasará en España”

Condenan al Servicio Vasco de Salud a indemnizar con 82.063 euros a un conductor de autobús al que operaron del dedo equivocado y agravaron las molestias en la mano

El discurso de la ley y el orden entra de lleno en la campaña electoral: PP y Vox salen en tromba contra el Gobierno y los inmigrantes tras los disturbios en Barcelona

Cargos ministeriales, alcaldes, consejeros de la Junta... Estos son los políticos invitados por la multinacional Acciona para ir al palco VIP de la carrera de caballos más famosa

El delegado del Gobierno en Madrid dimite tras quedar fuera de las listas del PSOE al 29-N

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 26 de octubre

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 26 de octubre

Correos vuelve al radar de una posible privatización: qué podría hacer Núñez Feijóo con la empresa pública si gobierna

La teoría de Friedrich Hayek, economista autriaco, sobre la subida de precios: “Después de un período de inflación, no podemos salir sin un desempleo considerable”

El economista Gonzalo Bernardos asegura que el sistema de pensiones español “es absolutamente viable”, pero necesita ajustes: “El primero es la edad de jubilación”

Joseph Stiglitz, economista estadounidense: “La globalización no nos beneficia a todos, aunque a los políticos les guste dar esa impresión”

DEPORTES

Teresa Perales, la nadadora paralímpica que tenía miedo a nadar y ya tiene 100 medallas: “Ya he igualado a Phelps, ahora solo me queda superarle”

Teresa Perales, la nadadora paralímpica que tenía miedo a nadar y ya tiene 100 medallas: “Ya he igualado a Phelps, ahora solo me queda superarle”

¿Harry Kane o Lamine Yamal? La experiencia y la frescura lucharán por el Balón de Oro 2026

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

El viejo Mourinho está de vuelta: el portugués anula a los azulgranas y vuelve a acabar de rodillas en el césped celebrando la victoria

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid al FC Barcelona: los blanco recortan distancias y se quedan a tres puntos del liderato