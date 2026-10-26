Nicaragüense deportado reparte "momentos de felicidad" con útiles y golosinas entre niños de escasos recursos en África

Kenis López González reparte cuadernos, lápices y golosinas a niños de su vecindario en Bangui. (Foto cortesía redes sociales)

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Con cuadernos, lápices y algunas golosinas, Kenis López González ha comenzado a acompañar a niños de escasos recursos en Bangui, capital de la República Centroafricana. El nicaragüense, deportado desde Estados Unidos y actualmente residente en África, documenta estas jornadas en TikTok, donde muestra la entrega de pequeños obsequios a menores de su vecindario.

Los videos reflejan encuentros breves, pero frecuentes. Los niños que ya lo conocen se acercan para recibir materiales escolares y dulces que López compra con parte de los recursos que le envía su hija. El nicaragüense ha explicado que procura separar una porción de esa ayuda para compartirla con las familias cercanas.

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Las entregas no forman parte de una campaña institucional. Son iniciativas personales que López realiza con recursos limitados y que se concentran en objetos de uso cotidiano para los menores. Los cuadernos y lápices pueden servir para las actividades escolares, mientras que las golosinas acompañan una jornada de convivencia con los niños.

El nicaragüense difunde en su cuenta de TikTok los encuentros con los menores y las iniciativas personales de apoyo.

Bangui enfrenta fuertes necesidades alimentarias

La ayuda ocurre en un país que enfrenta dificultades económicas y humanitarias. La República Centroafricana ha atravesado años de conflictos armados, desplazamientos internos y problemas de acceso a servicios básicos en distintas regiones.

Datos citados ante las Naciones Unidas indican que cerca del 67% de la población del país vive en situación de pobreza extrema. La proporción llega al 78% en las áreas rurales, según cifras atribuidas al Banco Mundial durante una sesión del Consejo de Seguridad.

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La situación alimentaria también afecta a una parte relevante de la población. Naciones Unidas informó en octubre que cerca de dos millones de personas, equivalentes al 31% de los habitantes del país, enfrentaron inseguridad alimentaria aguda entre abril y agosto de este año.

En ese contexto, los artículos que entrega López representan un apoyo puntual para niños de la zona donde vive. Sus publicaciones muestran la entrega directa de los regalos y los intercambios que mantiene con los menores, con quienes también practica palabras en español mientras aprende expresiones en francés.

Sus seguidores sugieren abrir campañas de donativos

La cuenta de TikTok de Kenis López González, identificada como “@lopez70467”, se ha convertido en el principal canal donde comparte estas acciones. En las últimas semanas, varios de sus seguidores le han sugerido abrir cuentas en GoFundMe para recibir donativos destinados a mantener o ampliar la ayuda para los niños.

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Hasta ahora, los videos difundidos por el nicaragüense muestran que los recursos para las compras provienen de aportes familiares. Las sugerencias de los usuarios surgieron después de que López relatara que busca sostener las entregas pese a contar con medios acotados.

Los comentarios en sus publicaciones se concentran en los útiles escolares, los dulces y la posibilidad de reunir fondos para continuar con estas jornadas.

Deportaciones a terceros países

López forma parte de los nicaragüenses que han sido enviados a África tras quedar sujetos a procesos migratorios en Estados Unidos. La legislación estadounidense contempla que, en determinadas circunstancias, las autoridades puedan trasladar a una persona con una orden final de expulsión a un país distinto de su nacionalidad, siempre que ese Estado acepte recibirla.

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Este mecanismo se conoce como deportación a un tercer país. En 2026, la política migratoria estadounidense ha incluido traslados de ciudadanos de diversas nacionalidades a países africanos, entre ellos la República Centroafricana.