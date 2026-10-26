Trump pidió votar por Netanyahu en las elecciones legislativas de Israel: “Ha sido un sobresaliente primer ministro”

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señala con el dedo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mientras ambos se dan la mano durante una conferencia de prensa tras reunirse en el club Mar-a-Lago de Trump, en Palm Beach, Florida, Estados Unidos, el 29 de diciembre de 2025. REUTERS/Jonathan Ernst/Foto de archivo

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Donald Trump pidió este domingo a los israelíes que voten por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, en las elecciones legislativas del martes 27 de octubre. El presidente estadounidense publicó el mensaje en Truth Social a las 18.58 de Washington y lo antepuso al respaldo que había expresado el 18 de octubre de 2025.

“Cuando vayan a las urnas, por favor recuerden que Bibi ha sido un sobresaliente primer ministro guerrero”, escribió Trump. El mensaje concluyó con una consigna electoral: “Voten por Bibi Netanyahu para primer ministro, ¡tenemos que terminar el trabajo que empezamos!”.

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Antes, el mandatario había afirmado: “Bibi y yo hemos tenido una gran relación ganando juntos”. Luego enumeró tres operaciones militares: “Yo hice el ataque a Venezuela, una de las operaciones militares más exitosas de la historia”. También mencionó Midnight Hammer, el bombardeo estadounidense de junio de 2025 contra instalaciones nucleares iraníes, y Epic Fury, la ofensiva lanzada contra Irán el 28 de febrero.

Sobre la capacidad militar iraní, Trump sostuvo que el país “ahora no tiene Armada ni Fuerza Aérea” y que tanto su poder militar como su economía están “hechos un desastre”. También afirmó que “la inflación de Irán está en 301%”.

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Sin embargo, las cifras oficiales disponibles difieren de ese porcentaje. El Centro de Estadística iraní informó una inflación interanual del 88,6% en junio, mientras que el Banco Central registró un 83,9% en el mes que terminó el 22 de julio. No hay datos públicos que respalden la cifra del 301% mencionada por Trump.

El texto que Trump volvió a difundir estaba dirigido “al gran pueblo de Israel”. En esa publicación, el mandatario había expresado su “respaldo completo y total” a Netanyahu y lo había definido como “un gran primer ministro guerrero”. También advirtió que, si Irán no cambiaba “rápidamente”, “pronto terminaremos el trabajo”.

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Varias personas caminan cerca de un autobús con una pancarta de campaña con la imagen del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente estadounidense Donald Trump pegada en su parte trasera, antes de las elecciones parlamentarias israelíes, en Jerusalén, el 25 de octubre de 2026. La pancarta dice: "Tenemos una oportunidad de ganar". REUTERS/Ronen Zvulun

El mensaje incluyó una advertencia sobre un eventual cambio de gobierno en Israel: “Si Israel tiene al líder equivocado, que sería cualquiera que no sea Bibi, Estados Unidos tendrá que hacer este trabajo por su cuenta, y no estoy inclinado a hacerlo”. Trump cerró con una promesa: “¡Bibi Netanyahu nunca los defraudará!”.

Antes de expresar públicamente su respaldo, el presidente estadounidense había evitado tomar partido en la contienda. El 1 de octubre, en una entrevista con la revista Time, se refirió a Gadi Eisenkot, el principal rival de Netanyahu: “No escucho cosas malas de él”. El jueves 15, en una entrevista con Newsmax, se negó a respaldar al primer ministro y afirmó: “No confío en nadie, honestamente”. Después de publicar su apoyo a Netanyahu, cuando le preguntaron si podría trabajar con otro líder israelí, respondió: “¿Quién quiere arriesgarse?”.

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En otro tramo de sus declaraciones, Trump afirmó: “Bibi y yo hemos tenido una gran relación ganando juntos”. Luego enumeró tres operaciones militares: “Yo hice el ataque a Venezuela, una de las operaciones militares más exitosas de la historia”. También mencionó Midnight Hammer, el bombardeo estadounidense de junio de 2025 contra instalaciones nucleares iraníes, y Epic Fury, la ofensiva lanzada contra Irán el 28 de febrero.

Sobre la capacidad militar iraní, Trump sostuvo que el país “ahora no tiene Armada ni Fuerza Aérea” y que tanto su poder militar como su economía están “hechos un desastre”. También afirmó que “la inflación de Irán está en 301%”. Sin embargo, las cifras oficiales disponibles difieren de ese porcentaje. El Centro de Estadística iraní informó una inflación interanual del 88,6% en junio, mientras que el Banco Central registró un 83,9% en el mes que terminó el 22 de julio. No hay datos públicos que respalden la cifra del 301% mencionada por Trump.

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La elección llega después de la guerra que Israel y Estados Unidos iniciaron juntos contra Irán el 28 de febrero, con las negociaciones para poner fin al conflicto estancadas desde entonces. A comienzos de junio, según reveló Axios, Trump increpó a Netanyahu con insultos durante una llamada telefónica por los ataques israelíes en Líbano, que complicaban el diálogo con Teherán.

Netanyahu también enfrenta un juicio por soborno, fraude y abuso de confianza, que comenzó en 2020 y cuyos cargos niega. El 30 de noviembre de 2025 pidió un indulto al presidente israelí, Isaac Herzog, y Trump reclamó públicamente que se le concediera el perdón.

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El presidente de EE.UU., Donald Trump. EFE/EPA/TOM BRENNER / POOL

Las tres encuestas difundidas el viernes 23 de octubre de 2026 por los canales de televisión, las últimas antes de la veda de publicación, coinciden en que ningún bloque alcanzaría los 61 escaños necesarios para obtener la mayoría en el Parlamento israelí, compuesto por 120 bancas. Yashar, el partido centrista del ex jefe del Estado Mayor israelí Gadi Eisenkot, aparece primero con entre 22 y 23 escaños, por delante del Likud de Netanyahu, que obtendría entre 19 y 21. El bloque opositor reuniría entre 52 y 56 bancas, frente a las 50 del oficialismo.

El 18 de octubre, Eisenkot expresó su “gran aprecio” por Trump, pero subrayó que “los ciudadanos de Israel son los únicos que decidirán quién será primer ministro”. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, también se desmarcó del respaldo de Trump. Un día después de su publicación, afirmó: “No estoy en contra de respaldarlo, pero no estoy a favor de respaldarlo, no me estoy involucrando en las elecciones israelíes”.

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El mensaje de Trump de este domingo coincidió con la publicación de una información de Axios según la cual Netanyahu pidió al presidente estadounidense que reforzara su respaldo. De acuerdo con el sitio, el primer ministro incluso le sugirió el texto de nuevas declaraciones y le propuso que hablara con periodistas israelíes. En la Casa Blanca interpretaron el pedido como una señal de desesperación, mientras que el Likud negó que Netanyahu hubiera solicitado apoyo.

Si ningún bloque alcanza los 61 escaños, Israel podría celebrar nuevas elecciones a comienzos de 2027, con Netanyahu como primer ministro interino. La consigna de Trump de “terminar el trabajo” depende de que el gobierno israelí cuente con una mayoría parlamentaria que le permita llevar adelante sus planes, un escenario que las encuestas previas a la votación no garantizan.

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