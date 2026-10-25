Aleksandar Vucic reconoció la derrota ante la Lista de Estudiantes en las elecciones de Serbia

El expresidente de Serbia y candidato a primer ministro por el gobernante Partido Progresista Serbio (SNS), Aleksandar Vucic, sube al escenario para reconocer su derrota durante las elecciones parlamentarias en Belgrado, Serbia, el 25 de octubre de 2026. REUTERS/Zorana Jevtic

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El ex presidente serbio Aleksandar Vucic reconoció la noche de este domingo que su partido, el conservador Partido Progresista Serbio (SNS), perdió las elecciones legislativas anticipadas frente a la Lista de Estudiantes, la plataforma política surgida del movimiento universitario que protesta desde hace casi dos años contra su Gobierno. “Está claro que hemos perdido estas elecciones”, dijo ante sus seguidores en Belgrado, sin esperar a los resultados definitivos.

Vucic calculó que la lista opositora tendrá entre 135 y 140 de los 250 escaños de la Asamblea Nacional y que su coalición, Aleksandar Vucic-Serbia Unida, se quedará en torno a 105. Los primeros datos oficiales, con el recuento de 750 colegios electorales, apuntan en la misma dirección: 52% de los votos y 138 diputados para los estudiantes, frente al 39,3% y 104 para el oficialismo. La mayoría absoluta empieza en 126 escaños.

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La participación rozó el 70%, según datos preliminares. Miles de simpatizantes de la Lista de Estudiantes salieron a celebrar al centro de Belgrado cuando Vucic admitió el resultado. El expresidente lo achacó a los medios independientes y a una supuesta injerencia de países europeos y del llamado Estado profundo de Estados Unidos, y anunció que su partido hará una oposición combativa.

La lista está encabezada por Ilija Srdanovic, cardiólogo y profesor en Novi Sad, y reúne a docentes, especialistas y deportistas poco conocidos en la política. Durante la campaña, Srdanovic no confirmó si sería candidato a primer ministro: dijo que la lista cuenta con más de un candidato para cada puesto del Gobierno.

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Partidarios de la lista electoral «Lista Estudiantil - Los Estudiantes Ganan» celebran tras conocerse los primeros resultados de las elecciones parlamentarias en Belgrado, Serbia, el 25 de octubre de 2026. REUTERS/Marko Djurica

El movimiento nació del derrumbe de la marquesina de hormigón de la estación de trenes de Novi Sad, el 1 de noviembre de 2024, que mató a dieciséis personas. El edificio había reabierto en julio de ese año tras una reforma a cargo de un consorcio de empresas chinas, que sostuvo, igual que la empresa estatal de infraestructura ferroviaria, que la marquesina no formaba parte de los trabajos.

Las protestas, que reunieron en ocasiones a cientos de miles de personas, exigían responsabilidades. El primer ministro renunció en enero de 2025. En el plano judicial, la fiscalía de Novi Sad acusó a trece personas, entre ellas el exministro de Construcción, Transporte e Infraestructura Goran Vesic, pero un tribunal desestimó en diciembre de 2025 los cargos contra seis de ellas. En julio se supo que el Tribunal de Apelaciones había revertido esa decisión. Hasta entonces, ninguno de los tres procesos abiertos había llegado a juicio.

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Vucic, de 56 años, fue ministro de Información de Serbia entre 1998 y 2000, en la era de Slobodan Milosevic, primer ministro entre 2014 y 2017 y presidente desde entonces. El SNS está en el poder desde 2012. Con el mandato presidencial vigente hasta mayo de 2027, disolvió el Parlamento el 9 de septiembre y renunció a la presidencia el 27 de ese mes para encabezar la lista y aspirar a primer ministro, un cargo formalmente más poderoso.

Los comicios se perfilaban como los más decisivos para el país desde la caída de Milosevic, en octubre de 2000, y llegan seis meses después de que Viktor Orbán, aliado de Vucic, perdiera en Hungría las legislativas del 12 de abril tras 16 años en el poder. Serbia es candidata a la Unión Europea (UE), pero su proceso de adhesión está estancado con un Gobierno que mantiene vínculos estrechos con Rusia y China.

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Hasta que se constituya la nueva Asamblea, la jefatura del Estado la ejerce de forma interina Ana Brnabic, aliada de Vucic y presidenta saliente del Parlamento. Cuando eso ocurra, el nuevo presidente de la Cámara la relevará y fijará la fecha de las presidenciales, cuya primera vuelta debe celebrarse antes de que termine diciembre.