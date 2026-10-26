Arabia Saudita, Turquía y Pakistán se reúnen con Irán en Teherán para abordar la seguridad regional tras ocho meses de guerra (REUTERS)

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Altos funcionarios de Arabia Saudita, Turquía y Pakistán se reunirán este lunes en Teherán con representantes de Irán para abordar la seguridad regional, en medio de las amenazas de Estados Unidos e Israel de reanudar los ataques contra la república islámica, tras ocho meses de guerra en Medio Oriente.

El subsecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Bagheri Kani, confirmó la participación del ministro de Defensa saudí, Khalid bin Salman; el jefe del Ejército paquistaní, el general Asim Munir; y el jefe de la inteligencia turca, Ibrahim Kalin.

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“Tal como se acordó, el ministro de Defensa saudí, Khalid bin Salman, el jefe del ejército paquistaní, el general Asim Munir, y el jefe de la inteligencia turca, Ibrahim Kalin, participarán en esta reunión”, declaró Kani en una entrevista con la televisión estatal iraní. También confirmó la presencia del jefe de seguridad de Irán, Mohsen Rezaei.

Por su parte, el viceministro saudí de Diplomacia Pública, Rayed Krimly, confirmó que el ministro de Defensa del reino encabezará una delegación que viajará a Teherán este lunes. “La visita se enmarca en los continuos esfuerzos de los países del Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca para reducir la tensión entre las partes involucradas en la crisis actual”, afirmó Krimly en una publicación en la red social X.

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El funcionario saudí agregó que el objetivo es “promover el diálogo y las soluciones diplomáticas, en apoyo de los esfuerzos de mediación llevados a cabo por el Estado de Qatar y la República Islámica de Pakistán”.

Un hombre observa el mar mientras una pequeña embarcación pasa frente a buques de carga anclados en el estrecho de Ormuz, el sábado 24 de octubre de 2026, en Bandar Abbas, Irán. (Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP)

Las conversaciones tendrán lugar en medio de un estancamiento de las negociaciones diplomáticas para resolver el conflicto. La crisis comenzó a finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques sorpresa contra Irán mientras Washington y Teherán negociaban sobre el programa nuclear iraní.

El alto el fuego acordado en abril puso fin a la primera fase de bombardeos, pero no resolvió la disputa por el control del estrecho de Ormuz. Por esa ruta marítima circulaba habitualmente cerca de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado comercializados en el mundo.

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Irán reclama el control del estrecho y ataca con regularidad a los buques que intentan atravesarlo sin autorización. Como respuesta, Estados Unidos impuso un contrabloqueo naval a los puertos iraníes.

Los intentos de alcanzar una solución permanente permanecen paralizados, sobre todo desde el fracaso del acuerdo de junio, que contemplaba una hoja de ruta para poner fin a la crisis.

Desde entonces, el conflicto se extendió a otros puntos de la región, entre ellos los enfrentamientos en Yemen entre Arabia Saudita y los hutíes respaldados por Irán.

Las conversaciones también se producen tras varias semanas de escalada en los ataques de los hutíes yemeníes, aliados de Irán, y de un aumento de la tensión retórica entre Washington y Teherán. Ambos países han elaborado, además, planes para reanudar una guerra a gran escala, posiblemente después de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre.

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(Con información de REUTERS)