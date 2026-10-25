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Netanyahu advirtió que Irán podría lanzar atentados para alterar las elecciones legislativas de Israel del martes

“Tenemos indicios de inteligencia de que nuestros enemigos, Irán y sus representantes, podrían desafiarnos con ataques para interrumpir las elecciones”, dijo el primer ministro en un video difundido por su oficina

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el pasado 5 de octubre durante un discurso en el Monte Herzl de Jerusalén. EFE/EPA/DEBBIE HILL / POOL
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el pasado 5 de octubre durante un discurso en el Monte Herzl de Jerusalén. EFE/EPA/DEBBIE HILL / POOL
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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió este domingo 25 de octubre de que Irán y los grupos que actúan en su órbita podrían intentar atentados para alterar las elecciones legislativas del martes 27. “Tenemos indicios de inteligencia de que nuestros enemigos, Irán y sus representantes, podrían desafiarnos con ataques para interrumpir las elecciones”, dijo en un video difundido por su oficina.

El mandatario amenazó a Teherán con represalias. “No nos pongan a prueba. Sufrirán golpes desproporcionados”, afirmó, y señaló que las fuerzas armadas están listas para operaciones defensivas y ofensivas.

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Horas antes, Netanyahu había publicado una imagen generada con inteligencia artificial de un hongo nuclear que cubría Tel Aviv. La acompañaba un texto atribuido a un comentarista de derecha que presentaba a Irán como una amenaza existencial y reducía el resto de los temas de campaña a asuntos menores, según informó AFP.

El jefe del Gobierno ha hecho de la seguridad el eje de su candidatura. Defiende la guerra que lanzó contra Irán el 28 de febrero junto con Estados Unidos y sostiene que solo él puede llevarla a término.

El martes 20 difundió un video en el que, frente a un caza, aseguraba por teléfono al presidente estadounidense, Donald Trump, que ambos “terminarían el trabajo”. Al día siguiente dijo haber ordenado a las fuerzas de seguridad derrocar al régimen iraní.

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El conflicto tiene antecedentes recientes. En junio de 2025, Israel libró una guerra de 12 días contra Irán, a la que se sumó Estados Unidos con ataques contra instalaciones nucleares. El 28 de febrero de 2026, ambos países lanzaron una ofensiva conjunta que, en su primera oleada, mató al líder supremo, Alí Khamenei. Irán respondió con misiles contra Israel, bases estadounidenses y varios países del Golfo.

FOTO DE ARCHIVO: Una mujer hace un gesto de victoria junto a pancartas con imágenes del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una jornada en la que simpatizantes del partido Likud —liderado por Netanyahu— asisten a un acto de primarias para promover a sus candidatos de cara a las elecciones generales de Israel de octubre; Tel Aviv, Israel, 17 de agosto de 2026. REUTERS/Amir Cohen/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: Una mujer hace un gesto de victoria junto a pancartas con imágenes del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una jornada en la que simpatizantes del partido Likud —liderado por Netanyahu— asisten a un acto de primarias para promover a sus candidatos de cara a las elecciones generales de Israel de octubre; Tel Aviv, Israel, 17 de agosto de 2026. REUTERS/Amir Cohen/Foto de archivo

Tras un alto el fuego en abril, el conflicto no se ha cerrado. Hubo intercambios de ataques entre Washington y Teherán en junio y las negociaciones no han producido un acuerdo definitivo. En julio, el propio Netanyahu describió el papel de Israel en la guerra como el de un socio menor de Estados Unidos.

Su objetivo declarado también cambió. El 12 de marzo habló de impedir que Irán desarrolle armas nucleares y misiles balísticos y, además, de crear las condiciones para que los iraníes depongan a sus gobernantes. El 18 de octubre presentó la caída del régimen como un plan “muy amplio y muy decidido”. Trump, por su parte, respaldó públicamente su candidatura.

Los tres últimos sondeos televisivos, los últimos que la ley permite publicar, dan al partido Yashar, del ex jefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot, entre 22 y 23 escaños; al Likud le asignan entre 19 y 21 y 14 a 15 a la lista conjunta de los ex primeros ministros Naftali Bennett y Yair Lapid. Eisenkot integró el gabinete de guerra tras el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023.

Ningún bloque llega a los 61 escaños que exige una mayoría en la Knesset, de 120 miembros. La cadena pública Kan otorga 52 al bloque opositor y 50 al oficialista, y 14 a los partidos árabes. El sondeo del 18 de octubre estimó a coalición de Netanyahu con 57 escaños.

Las alertas sobre injerencias no son nuevas. En julio, el presidente Isaac Herzog advirtió, tras reunirse con el jefe del Shin Bet, David Zini, de la existencia de influencias digitales extranjeras hostiles que buscan dañar la integridad de los comicios.

El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó esta semana que Israel ha detectado intentos de Irán y sus aliados de cometer atentados para incidir en el resultado. Las advertencias de Herzog se referían a operaciones en el ámbito digital; la de Netanyahu apunta a ataques.

El estancamiento que anticipan las encuestas traslada la decisión a las negociaciones posteriores al escrutinio. Herzog deberá encargar la formación de gobierno al legislador con más posibilidades de reunir una mayoría, que dispondrá de 28 días, prorrogables por otros 14. Con esos números, solo lo logrará si su bloque rompe los vetos cruzados que sus líderes anunciaron durante la campaña.

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