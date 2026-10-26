México

Kunno explota contra Niurka en La Granja VIP 2026: “Cállate, grotesca”

El influencer se lanzó contra Pablo Montero y Niurka Marcos al volver de la placa de nominados

Niurka
El influencer se lanzó contra Pablo Montero y Niurka Marcos al volver de la placa de nominados. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)
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Kunno regresó a La Granja VIP tras salvarse de la eliminación y protagonizó un enfrentamiento directo con Niurka Marcos, a quien acusó de “grotesca” después de que ella lo criticara por un comentario hecho días antes contra Natalia Alcocer. El cruce ocurrió en la gala del domingo 25 de octubre, luego de que el influencer regresara a la casa tras ser salvado de la placa de nominados.

El origen del conflicto se remonta al viernes de Traición, cuando Fernando Lozada, ganador del reto de Salvación, sacó a Mario “Mono” Osuna de la tabla de nominados y subió en su lugar a Natalia Alcocer. La dinámica incluyó una traición doble que le dio a la conductora la posibilidad de nominar a un segundo granjero, y eligió a Kunno.

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Fue entonces que el influencer reaccionó con una frase de tono sexual y despectivo contra Natalia y Pablo Montero que generó indignación entre sus compañeros.

La placa de nominados de la semana estuvo integrada por Manelyk, Rafa Mercadante, Kunno, Natalia Alcocer y Azalia Ojeda. Esta última se convirtió en la séptima eliminada del reality tras la votación del público.

La Granja VIP
El influencer llama "grotesca" a Niurka tras ver videos donde ella y Natalia Alcocer lo critican. (Captura de pantalla La Granja VIP)

Antes de que se conociera el resultado final, la producción salvó primero a Rafa Mercadante, después a Manelyk y finalmente a Kunno. El influencer ingresó entonces a la sala a los gritos frente a sus compañeros, luego de que el equipo rival lo señalara como el granjero que no querían ver de regreso por lo ocurrido el viernes.

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“¿Cómo te atreves a decir que soy ruin después de cómo le hablaste al Tío Pepe?”, le reclamó Kunno a Pablo Montero. El actor había tenido previamente un altercado con el cuidador de la granja.

“¿Tú quién te crees que eres? Te crees mucho por tu apellido. Puñetas... no eres nadie aquí todos estamos en la misma balanza", gritó el creador de contenido.

Kunno dirigió después su reclamo a Niurka Marcos. “¿Y tú diciendo que soy grotesco, cuando lo grotesco está ilícito en tu nombre? Coherencia, son adultos, por favor”, le dijo la vedette cubana en referencia a su nombre artístico.

Niurka respondió sin bajar el tono. “No, yo me callo, le contestó a Kunno, quien insistió: “Tú también cállate, grotesca”. La conductora replicó: “Vinieron a gritar”, en alusión a los fans que apoyaban a Kunno durante la competencia en La Granja VIP.

El influencer defendió entonces su lugar en la competencia frente a los señalamientos de ambos. “Tú podrás ser la mujer escándalo, soy el chico polémica, por favor”, le dijo a Niurka, quien retrucó: “Y me queda lindo”.

La discusión escaló cuando Kunno cuestionó públicamente la conducta de la vedette dentro del programa. “La vulgar, promiscua... Por favor, Niurka, hay cámaras y videos, mamacita, no eres un ejemplo de nada”, le dijo.

Pablo Montero
Kunno encara a Pablo Montero y Niurka Marcos al volver de la placa de nominados en La Granja VIP. (Captura de pantalla La Granja VIP)

El creador de contenido defendió su propia imagen frente a los reclamos. “Yo nunca he dicho que soy educado, siempre he dicho que soy disruptivo”, afirmó. Niurka le contestó con sarcasmo: “Ay, se les acabó el talento que tienen que replicar”, en referencia al contenido que Kunno y otros compañeros producen fuera del reality.

El enfrentamiento se extendió varios minutos con gritos cruzados entre los tres participantes, hasta que la producción intervino para continuar con el desarrollo de la gala.

Manelyk entró al cruce y se burló de la vedette: la llamó vieja y le recomendó “tomar algo para la memoria”. Niurka contestó que el público la mandó como peón para castigarla, mientras Manelyk replicó que a ella “sí la tienen en cuenta” y agregó: “te ardiste porque me gasté tu presupuesto, yo hago lo que yo quiero”.

A continuación, el influencer subió a una mesa para hacer mofa de los movimientos de Niurka y le reprochó ser vulgar en sus propios comentarios. “Véanse a un espejo primero, por favor”, repitió en varias ocasiones durante el intercambio.

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