Marine Le Pen lanzó su campaña a las presidenciales de 2027 con la promesa de un “renacimiento” de Francia

La líder francesa de extrema derecha Marine le Pen, miembro del parlamento del partido francés de extrema derecha Rassemblement National (Agrupación Nacional - RN) y candidata a las elecciones presidenciales francesas de 2027, pronuncia un discurso durante un mitin político para lanzar la campaña presidencial, después del congreso del partido en Orleans, Francia, el 25 de octubre de 2026. REUTERS/Stephanie Lecocq

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La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen lanzó este domingo su campaña para las elecciones presidenciales de abril de 2027 con la promesa de lograr “el renacimiento” de Francia y de combatir “todos los oscurantismos”, el primero de los cuales, dijo, es “el de la ideología islamista”, ante miles de simpatizantes de la Agrupación Nacional (RN), reunidos en Orleans durante el congreso del partido.

Reunió los ejes habituales de su programa: soberanismo económico, lucha contra la inmigración y “restablecimiento del orden”. Prometió además “combatir la violencia” que atribuyó a La Francia Insumisa (LFI), el partido de Jean-Luc Mélenchon, su principal rival en los sondeos. Dijo también que rechaza “la estigmatización de las mujeres en nombre de un dogma de otro tiempo”.

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Añadió a su lista de “oscurantismos” uno “tecnófobo”, que identificó con la “ecología punitiva” y con el “derrotismo” que “anuncia cada semana el fin del mundo”. Aseguró que su batalla no busca “restaurar la Francia de ayer, sino construir la de mañana”.

Sobre el estado del país, afirmó que “no es culpa de su pueblo, es culpa de sus políticos”, y acusó al presidente Emmanuel Macron de haberlo dejado “al borde del precipicio”. Cerró con una referencia a Juana de Arco, que levantó el asedio inglés de Orleans en 1429, y dijo que antes de vencer hay que convencer de que la victoria es posible.

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Será la cuarta candidatura presidencial de Le Pen. Quedó tercera en 2012 y perdió la segunda vuelta ante Macron en 2017 y en 2022, cuando obtuvo alrededor del 41% de los votos. Su participación en 2027 estuvo en duda durante más de un año: el 31 de marzo de 2025, un tribunal de París la condenó por malversación de fondos del Parlamento Europeo en el caso de los asistentes parlamentarios del Frente Nacional, antecesor de la RN, y le impuso cinco años de inhabilitación con ejecución inmediata.

La líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen, diputada del partido ultraderechista francés Rassemblement National (Agrupación Nacional - RN) y candidata a las elecciones presidenciales francesas de 2027, pronuncia un discurso durante un mitin político para lanzar su campaña presidencial, tras el congreso del partido celebrado en Orleans, Francia, el 25 de octubre de 2026. REUTERS/Nicolas Economou

El 7 de julio de 2026, el Tribunal de Apelación de París confirmó su culpabilidad, pero redujo la inhabilitación a 15 meses firmes, un plazo que no le impide competir. Los jueces invocaron el principio de libertad de candidatura. Le Pen anunció ese mismo día su candidatura y un recurso ante el Tribunal de Casación, que suspende la ejecución de la condena. El fallo definitivo sigue pendiente.

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Los sondeos la sitúan como favorita. Una encuesta de Ifop-Fiducial, consultora francesa de sondeos, publicada el 20 de octubre le atribuye 34% y 38% de los votos en la primera vuelta y la da ganadora de la segunda en todos los escenarios, con un 68% frente a Mélenchon. Otra, de Ipsos-BVA, consultora de sondeos, difundida el sábado, la ubica entre 32% y 33,5%, frente al 17% del líder de LFI, que aparece segundo en ambos estudios.

La campaña arranca tras los disturbios del 17 de octubre, que el Gobierno atribuye a Mélenchon. El director de Ifop, Frédéric Dabi, interpretó que Le Pen consolida con ese episodio su imagen como representante del orden.

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Para el mitin, según la RN, el Gobierno se comprometió a desplegar 3.000 policías y gendarmes, y la prefectura del departamento de Loiret prohibió las manifestaciones del domingo, día en que unas 50 organizaciones habían convocado una marcha contra el racismo, el fascismo y el imperialismo.

La primera vuelta se celebrará el 18 de abril y la segunda, el 2 de mayo de 2027. Macron no puede presentarse y el bloque centrista aún no ha definido su candidato, con los exprimer ministros Édouard Philippe y Gabriel Attal entre los nombres que miden las encuestas. Con el campo rival fragmentado, el factor que escapa al control de Le Pen es la fecha en que el Tribunal de Casación resuelva su recurso.

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