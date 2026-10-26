Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, lunes 26 de octubre de 2026

Los haberes de este mes incluyen una actualización del 1,66% y un bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que cumplan con los requisitos

Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales
ANSES continúa con el calendario de pagos de octubre de 2026.
Guardar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza este lunes 26 de octubre con el calendario de pagos del mes. La jornada incluye el cobro de jubilaciones que superan el haber mínimo y la prestación por desempleo para titulares con determinadas terminaciones de DNI.

Los haberes previsionales de este mes incorporan una actualización del 1,66% fijada por la Resolución 284/2026 de ANSES, mientras que las asignaciones familiares se actualizaron mediante la Resolución 283/2026.

PUBLICIDAD

Además, a través del Decreto 1108/2026 del Poder Ejecutivo Nacional, se suma el refuerzo previsional extraordinario de hasta $70.000 sujeto a los requisitos establecidos.

Quiénes cobran hoy, 26 de octubre de 2026

El calendario de pagos de ANSES para este lunes incluye a los siguientes grupos de beneficiarios:

Fila de personas mayores ante una oficina de ANSES donde un hombre saluda a una empleada en la ventanilla.
Los cobros se organizan según la terminación del DNI de cada beneficiario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados que perciben más de un haber mínimo y tienen DNI terminado en 2 y 3 cobran este lunes 26 de octubre.

Desempleo Plan 1

También cobran hoy los titulares de la prestación por desempleo Plan 1 con DNI terminado en 4 y 5.

Asignaciones de pago único

Las asignaciones por Nacimiento, Adopción y Matrimonio mantienen abierto su período de cobro para los trámites ingresados en la segunda quincena. El plazo se extiende desde el 22 de octubre hasta el 10 de noviembre.

PUBLICIDAD

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden cobrar sin distinción de terminación de DNI. El período de pago comenzó el 8 de octubre y se mantiene vigente hasta el 10 de noviembre.

Una mujer mayor sonriente recibe billetes de manos de una empleada ante un mostrador, con el logo de ANSES en la pared de fondo.
El calendario de ANSES contempla jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las jubilaciones en octubre 2026

Con la actualización de octubre, la jubilación mínima asciende a $435.748,51. A ese monto se incorpora un bono de $70.000 para los beneficiarios que cumplen las condiciones, por lo que el ingreso total llega a $505.748,51.

La jubilación máxima, por su parte, quedó establecida en $2.932.174,85 para octubre. Quienes superan el haber mínimo comenzarán a cobrar desde el 23 de octubre, de acuerdo con la terminación de su DNI.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los aportes necesarios para una jubilación ordinaria, quedó en $ 348.598,81.

Además, la Prestación Básica Universal (PBU) se fijó en $ 199.335,05. Este componente integra el cálculo de determinadas jubilaciones del régimen general.

Ilustración de un hombre mayor con bastón y sombrero caminando ante un edificio con el cartel de ANSES y rejas metálicas.
Los titulares pueden consultar las fechas de cobro de sus haberes en Mi ANSES. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las asignaciones en octubre 2026

La AUH tiene un valor bruto de $156.588 por hijo menor de 18 años durante octubre. ANSES acredita de manera mensual el 80% del beneficio, equivalente a $125.270,40, mientras que el 20% restante —$31.317,60— queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanza los $509.863 por cada hijo durante octubre.

La Asignación por Embarazo tiene los mismos valores: un monto total de $156.588, con un pago directo mensual de $125.270,40 y una retención de $31.317,60.

Para la Asignación Prenatal, el monto base para familias con ingresos de hasta $1.212.301 es de $78.304. La suma disminuye en los tramos de ingresos superiores. En tanto, la Asignación por Maternidad equivale al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia durante el período de licencia.

La Asignación Familiar por Hijo para titulares de Pensiones No Contributivas alcanza $78.304 por hijo en el primer rango de ingresos. En el caso de la prestación por desempleo, el mínimo es de $195.600 y el máximo de $391.200, fijados por la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil a través de la Resolución 4/2026.

Temas Relacionados

ANSEScalendario de pagosJubilacionesAUHNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Audiencia por las tarifas de AySA: cómo es el nuevo esquema que plantea subas para parte de los usuarios

La iniciativa redefine los coeficientes zonales de agua y cloacas en el AMBA, con aumentos graduales para algunos hogares, reducciones para otros y recursos destinados al Programa de Tarifa Social

Audiencia por las tarifas de AySA: cómo es el nuevo esquema que plantea subas para parte de los usuarios

Por qué la economía argentina llegará a las elecciones con un crecimiento más débil que lo previsto

Si se cumplen las proyecciones, Argentina registrará en 2027 el tercer año consecutivo de expansión del PBI, aunque con un balance dispar que incide en el humor social

Por qué la economía argentina llegará a las elecciones con un crecimiento más débil que lo previsto

La victoria de Lula asegura que Milei siga siendo el aliado favorito de Trump, pero aumenta las dudas de los inversores para 2027

El resultado de la elección brasileña tiene efectos ambivalentes sobre la Argentina, mientras el escenario internacional sigue tensionado

La victoria de Lula asegura que Milei siga siendo el aliado favorito de Trump, pero aumenta las dudas de los inversores para 2027

Exportaciones, importaciones, acuerdos y desacuerdos: comercio, política e ideología en la relación entre Argentina y Brasil

Las exportaciones e importaciones hacia y desde Brasil aumentaron a pesar de las diferencias ideológicas entre los distintos gobiernos. Qué marca la historia reciente

Exportaciones, importaciones, acuerdos y desacuerdos: comercio, política e ideología en la relación entre Argentina y Brasil

Por qué el riesgo país no da respiro pese al superávit fiscal y el récord exportador

Superó los 700 puntos pese al fuerte crecimiento de las ventas externas y del saldo comercial y el superávit en las cuentas públicas. El mercado pone el foco en la recesión técnica, las reservas, los vencimientos de 2027 y la incertidumbre electoral

Por qué el riesgo país no da respiro pese al superávit fiscal y el récord exportador

DEPORTES

El día que Diego Maradona compró el icónico auto de Rocky: la reacción del vendedor y una frase para la posteridad

El día que Diego Maradona compró el icónico auto de Rocky: la reacción del vendedor y una frase para la posteridad

El ranking histórico de los futbolistas argentinos en el Balón de Oro: quiénes fueron los más votados

Cómo fue el operativo para blindar los resultados de los ganadores del Balón de Oro 2026

La sorpresiva visita de Marcelo Gallardo al Monumental y el emotivo recibimiento de los hinchas de River durante el clásico ante Racing

9 frases de Ponzio tras el triunfo de River ante Racing: las lesiones de Moreno y Driussi, la visita de Gallardo y su deseo ante Boca

TELESHOW

El festejo de los famosos argentinos por la victoria de Lula da Silva en las elecciones de Brasil

El festejo de los famosos argentinos por la victoria de Lula da Silva en las elecciones de Brasil

Gabriel Machado recordó su trabajo con Cher y contó qué actrices argentinas tomó ella como inspiración

La frase que Lali Espósito llevó en una tanga arriba de un yate en su nueva despedida de soltera

Carmen Barbieri habló sobre su estado de salud y generó preocupación: “Estuvieron por internarme”

La palabra de Sabrina Rojas sobre los rumores con Franco Mastantuono: “Me muero de vergüenza”

INFOBAE AMÉRICA

El destino de África oriental que atrae cada vez más turistas por sus safaris y playas de agua dulce

El destino de África oriental que atrae cada vez más turistas por sus safaris y playas de agua dulce

La remontada electoral, la movilización digital y los desafíos del cuarto mandato: las claves de la histórica victoria de Lula en Brasil

Arabia Saudita, Turquía y Pakistán se reúnen con Irán en Teherán para abordar la seguridad regional tras ocho meses de guerra

Lula superó los 64 millones de votos y batió el récord histórico de apoyo electoral en Brasil

Descubrieron una especie de dinosaurio carnívoro en Europa: el fósil estuvo guardado durante un siglo en un museo