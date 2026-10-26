El emotivo mensaje de la esposa del docente que desapareció en un cerro de Tucumán: “Todos te estamos esperando”

Raúl Alfredo Moyano, docente jubilado de 59 años, desapareció el 12 de octubre durante una caminata

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A 13 días de la desaparición de Raúl Alfredo Moyano en el cerro Ñuñorco Grande, su pareja, Liliana Tunkiewiez, publicó un mensaje en redes sociales dirigido al docente jubilado de 59 años. La mujer expresó la espera de la familia y los amigos mientras continúa el operativo de búsqueda en la zona de El Mollar, en Tucumán.

Moyano fue visto por última vez el lunes 12 de octubre, cuando comenzó una caminata en solitario por el Ñuñorco Grande, en el sur de Tafí del Valle. De acuerdo con la reconstrucción, durante parte de ese día mantuvo contacto con su entorno y envió imágenes de la travesía, una práctica que solía repetir durante sus salidas a la montaña.

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Sin embargo, las comunicaciones se interrumpieron y el docente no llegó al destino. A partir de la denuncia por su desaparición, se puso en marcha un operativo que reúne a fuerzas de seguridad, rescatistas de montaña, bomberos, baqueanos y voluntarios con preparación específica.

En ese contexto, Tunkiewiez compartió una publicación junto a una foto de su pareja. El mensaje repasa los años compartidos y los proyectos que mantenían pese a la distancia entre ambos.

Liliana Tunkiewiez compartió un mensaje para Raúl Moyano a casi dos semanas de su desaparición

“Mi amor, ya 8 años compartiendo tu compañerismo, amistad, consejos a pesar de la distancia que vivíamos. Era como si estuvieses conmigo siempre, un mensaje, una llamada, una videollamada. 8 años intensos, muchos proyectos”, escribió la mujer.

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La publicación concluye con un pedido dirigido a Moyano: “Necesito y que sea así que sigamos cumpliendo muchos años más, tu familia, tu familia que ensamblaste, tus amistades; todos te estamos esperando”.

El operativo reúne a más de 100 personas en la alta montaña

La búsqueda de Raúl Moyano se sostiene con la participación de más de 100 personas. Las patrullas recorren áreas de difícil acceso, en un terreno condicionado por las lluvias, la neblina, el barro y las bajas temperaturas que se registran en los sectores elevados del cerro.

Las patrullas recorren sectores de difícil acceso bajo lluvias, neblina y bajas temperaturas

El dispositivo está integrado por el Grupo C.E.R.O. de la Policía de Tucumán, la Fundación Cumbres Andinas, la Unidad Regional Oeste, Gendarmería Nacional, bomberos voluntarios de Monteros y Catamarca, baqueanos de la zona, enduristas y equipos de canes especializados.

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Para acelerar las salidas hacia los puntos más alejados, los rescatistas instalaron un campamento avanzado cerca de la cumbre, a unos 3.100 metros sobre el nivel del mar. La base permite reducir el tiempo de traslado y organizar las recorridas de acuerdo con las condiciones meteorológicas de cada jornada.

El operativo se concentra en las laderas sur y sureste del Ñuñorco Grande, en Tucumán

Según detallaron desde el operativo, las tareas se concentran principalmente en las laderas sur y sureste del Ñuñorco Grande. Los equipos recorren sectores que descienden desde la cima hacia la ruta provincial 307, el paraje El Indio y la Quebrada de los Sosa.

También se realizan rastrillajes en la Quebrada del Potrerillo, el sector por el que Moyano habría ascendido. Allí interviene personal de Gendarmería Nacional con drones, que permiten observar desde el aire zonas a las que las patrullas no pueden acceder con facilidad por las pendientes y la escasa visibilidad.

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Uno de los elementos que permitió redefinir el despliegue fue el registro de una señal del teléfono celular de Moyano. Una antena ubicada en Los Sarmientos detectó actividad del dispositivo 48 horas después de la desaparición.

La última comunicación con Tunkiewiez ocurrió durante la tarde del 12 de octubre. En un intercambio por WhatsApp, Moyano le habría informado que el camino estaba cerrado por la niebla. Su última respuesta, según relató su pareja, fue breve: “Bajo”.

A partir de ese dato, las autoridades resolvieron reforzar la búsqueda en los sectores meridionales del cerro. La información no permitió determinar un punto exacto, aunque amplió el área en la que trabajan los rescatistas y los equipos técnicos.

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La última comunicación del docente con su pareja fue durante la tarde del día de su desaparición

El coordinador del operativo, Hernán Parajón, explicó que la planificación cambia según el clima. La presencia de niebla puede reducir la visibilidad en las laderas, mientras que las lluvias dificultan el tránsito por senderos y quebradas. Las bajas temperaturas, además, limitan el tiempo que los grupos pueden permanecer en determinados puntos de la montaña.

Mientras los equipos extienden los rastrillajes por distintos sectores del Ñuñorco Grande, la familia de Moyano aguarda información que permita establecer su recorrido y dar con su paradero.