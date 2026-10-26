Crimen y Justicia

Mataron a un hombre tras una pelea en Córdoba y detuvieron a un sospechoso de 70 años

La víctima recibió un disparo en la zona intercostal derecha y fue trasladada al Hospital Luis María Bellodi de Mina Clavero, donde confirmaron su fallecimiento

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Luis María Bellodi, donde el personal médico confirmó su fallecimiento
La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Luis María Bellodi, donde el personal médico confirmó su fallecimiento
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Un hombre de 48 años murió este domingo luego de que recibiera un disparo durante una discusión en Villa de Pocho, en el interior de Córdoba. El hecho ocurrió en la vía pública y un hombre de 70 años fue detenido como presunto autor. La Justicia investiga las circunstancias del enfrentamiento y el posible origen del conflicto.

El episodio se registró cerca de las 16:15, de acuerdo con la información policial publicada por El Doce. Durante la discusión, el hombre de mayor edad habría efectuado un disparo que hirió a la víctima en la zona intercostal derecha.

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Tras el ataque, el hombre de 48 años fue asistido en el lugar y trasladado en ambulancia al Hospital Luis María Bellodi, en Mina Clavero. Allí, el personal médico confirmó su fallecimiento a causa de la gravedad de la herida.

Después del procedimiento, efectivos policiales aprehendieron al sospechoso y secuestraron un arma de fuego que habría sido utilizada en el hecho. Según la información difundida, se trata de un arma calibre .22, que quedó a disposición de los investigadores para la realización de las pericias correspondientes.

Los análisis sobre el arma, junto con la reconstrucción de la escena y los testimonios que puedan incorporarse al expediente, serán parte de las medidas para determinar la secuencia del ataque. También buscarán establecer si el arma secuestrada fue la que efectuó el disparo que causó la muerte del hombre.

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El caso fue informado inicialmente bajo la figura de homicidio calificado por el uso de arma de fuego. La imputación corresponde a la etapa preliminar de la investigación y podrá ser precisada o modificada según los elementos que reúna la fiscalía.

La discusión podría haberse originado por una disputa relacionada con un campo. Esa versión todavía no fue confirmada de manera oficial y forma parte de los puntos que deberá esclarecer la pesquisa judicial.

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción de Villa Cura Brochero, a cargo de María Ferreyra. La fiscalía ordenó las primeras actuaciones para determinar qué ocurrió antes del enfrentamiento, cuál era el vínculo entre las personas involucradas y qué responsabilidad le cabe al detenido.

Otro hombre fue baleado tras una discusión

El homicidio ocurrido en Villa de Pocho se conoció pocos días después de otro hecho con armas de fuego registrado en la provincia de Córdoba. En aquella oportunidad, un hombre resultó herido luego de una discusión en la vía pública y debió recibir atención en el Hospital de Urgencias de la capital provincial.

Vista urbana a nivel de calle con el nombre Gino Galeotti escrito sobre el pavimento, flanqueada por casas, árboles y automóviles
Una toma de la calle Gino Galeotti en la ciudad de Córdoba ubica el lugar donde un hombre fue herido por su excuñado. (Google Maps)

El episodio ocurrió durante la madrugada en la cuadra de Gino Galeotti al 100, en el barrio General Bustos. La Policía tomó conocimiento de la situación cerca de las 2:50, cuando desde el centro de salud informaron el ingreso de la víctima con lesiones provocadas por disparos.

De acuerdo con la información inicial, el hombre presentaba múltiples heridas de arma de fuego en la pierna izquierda. La asistencia médica permitió estabilizarlo y dio inicio a las actuaciones para establecer cómo se produjo el ataque, quién efectuó los disparos y cuál fue la secuencia previa al enfrentamiento.

Los efectivos que trabajaron en el lugar secuestraron fragmentos de proyectiles. Ese material quedó incorporado a la causa y será sometido a peritajes, junto con los demás elementos que puedan reunirse durante la investigación. Los resultados podrán aportar precisiones sobre el arma utilizada y la mecánica de la agresión.

Las primeras pesquisas señalaron que el hecho se habría originado después de una discusión entre el herido y otro hombre mayor de edad. El sospechoso fue identificado de manera preliminar como el ex cuñado de la víctima y, tras el episodio, se presentó en una dependencia policial.

El hombre quedó a disposición de la Justicia, que deberá analizar los elementos reunidos, las declaraciones de posibles testigos y la información médica sobre las heridas. La investigación también buscará determinar si existían conflictos previos entre las personas involucradas y cuál fue el motivo de la discusión.

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