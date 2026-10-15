La nueva radiografía de tórax del papa León XIV muestra “una buena recuperación del pulmón” tras la cirugía

El papa León XIV (AP/Emma Da Silva/Archivo)

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El pulmón operado del papa León XIV “muestra una buena recuperación”, según los resultados de una radiografía de tórax practicada al pontífice, de acuerdo con lo informado este jueves por la oficina de prensa del Vaticano.

“Una radiografía de tórax ha mostrado una buena recuperación del pulmón operado”, señalaron en el comunicado el médico personal del Papa, Luigi Carbone, y el jefe del equipo quirúrgico que lo intervino, Stefano Margaritora.

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El martes pasado, León XIV fue sometido a una cirugía en el Policlínico Gemelli de Roma para tratar un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer. Durante la intervención, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho.

En su segundo día de recuperación, el pontífice se realizó los controles de rutina, “que han resultado normales”, y llevó a cabo sus actividades cotidianas de manera autónoma.

Un cartel con el mensaje "¡Viva el Papa!" frente al hospital Gemelli, en Roma, después de que el Vaticano informara que al papa León se le había diagnosticado cáncer de pulmón tras una intervención quirúrgica para extirparle parte del pulmón derecho (REUTERS/Stoyan Nenov)

Además, completó una sesión de fisioterapia con ejercicios de motricidad completa. “En general, la recuperación postoperatoria transcurre con normalidad”, concluyó el comunicado.

El día previo, el pontífice de 71 años había celebrado una misa en una sala especialmente habilitada en la décima planta del hospital, lejos del apartamento papal y la capilla que habitualmente se utilizan en el centro médico, ambos en obras de reestructuración.

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Según el parte médico de ese miércoles, los análisis de sangre y la radiografía de tórax arrojaron valores “dentro de los límites normales para el tipo de intervención realizada”. El Papa ya caminaba, realizaba fisioterapia respiratoria y había retomado su alimentación.

Queda pendiente conocer los resultados de los análisis moleculares de los tejidos y de los ganglios linfáticos recuperados durante la intervención, que permitirán determinar si el cáncer se extendió y definir posibles tratamientos posteriores.

Velas y estampitas que los fieles dejaron en las inmediaciones del hospital donde está internado el papa León XIV (REUTERS/Stoyan Nenov)

El Vaticano prevé que el Papa permanezca internado durante aproximadamente una semana, aunque la duración final dependerá de su evolución clínica. Todos sus compromisos oficiales fueron cancelados hasta el 20 de octubre.

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El oncólogo Alain Gelibter, del Policlínico Umberto I de Roma, explicó a la agencia AFP que, de tratarse de una enfermedad en estadio I o II y con una buena recuperación, “el paciente puede reanudar una vida normal y sus actividades habituales en pocas semanas”.

El papa Francisco, antecesor de León XIV y de origen argentino, había pasado cinco semanas en el mismo hospital tratándose una doble neumonía antes de morir en el Vaticano el 21 de abril de 2025.