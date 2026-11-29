Gloria Trevi manda palabras de apoyo a Alejandra Guzmán - (Redes sociales)

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Gloria Trevi aprovechó su concierto del sábado 28 de noviembre de 2026 en el Auditorio Nacional para enviar un mensaje público de apoyo a Alejandra Guzmán, luego de que la rockera enfrentara nuevamente un problema con su cadera durante una presentación en la Arena Ciudad de México. La cantante hizo una pausa para referirse a los comentarios que había leído sobre la situación de su colega y pidió al público que le dedicara un aplauso.

Lejos de limitarse a expresar solidaridad, Trevi también reflexionó sobre las dificultades relacionadas con la salud y rechazó los señalamientos insensibles que pueden surgir cuando una figura pública atraviesa una situación complicada. “Yo quiero que ahorita nosotros le demos un aplauso fuerte a Guzmán”, expresó frente a los asistentes, quienes respondieron con aplausos.

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El gesto llamó la atención porque se produjo mientras Alejandra Guzmán enfrenta una nueva complicación física.

Gloria Trevi dedica un emotivo mensaje a Alejandra Guzmán tras su problema de cadera

Durante su presentación en el Auditorio Nacional, Gloria Trevi explicó que había encontrado comentarios de distintas clases sobre lo ocurrido con Alejandra Guzmán. Algunos expresaban preocupación y apoyo, mientras que otros le parecieron especialmente desagradables por la falta de sensibilidad ante un problema de salud.

“Y he visto comentarios tanto de apoyo como algunos muy feos, feos... insensibles”, comentó antes de pedir que los asistentes reconocieran a la cantante de rock con un aplauso. Su intervención fue recibida con una respuesta colectiva del público, que acompañó sus palabras en uno de los momentos más emotivos de la noche.

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Trevi también compartió una reflexión sobre las pruebas personales y las dificultades que pueden atravesar las personas. “En la vida todos tenemos pruebas. No es un castigo de Dios, Dios no castiga”, señaló. Después agregó: “A veces son... consecuencias de algunos actos. Pero no nos merecemos ningún castigo. Son pruebas”. Con estas palabras pidió comprensión para quienes enfrentan complicaciones de salud.

¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán en la Arena Ciudad de México?

La cantante Alejandra Guzmán actúa sobre el escenario y aparece en un recuadro asistida en una camilla frente a una ambulancia. (Instagram: Alejandra Guzmán / X: Raúl Gutiérrez)

El mensaje de Gloria Trevi llegó después de que Alejandra Guzmán enfrentara una nueva complicación con su cadera durante su concierto del viernes 27 de noviembre en la Arena Ciudad de México. El problema ocurrió durante la presentación y volvió a colocar la condición física de la intérprete de Hacer el amor con otro en el centro de la conversación pública.

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La situación generó comentarios entre los seguidores de la cantante, tanto de preocupación como de críticas. Precisamente a esas reacciones hizo referencia Trevi cuando habló de los mensajes insensibles que había encontrado. Su intervención buscó cambiar el tono de la conversación y recordar que los problemas de salud no deberían convertirse en motivo de ataques personales.

La rockera ha atravesado diversos procedimientos y complicaciones relacionadas con su cadera, situación que ha afectado algunas de sus actividades profesionales. En este contexto, las palabras de Gloria adquirieron un significado especial, pues no solamente reconoció la situación de su colega, sino que también aprovechó el escenario para enviar un mensaje de ánimo a otras personas que enfrentan dificultades similares. “Y ella tiene una prueba tan fuerte para todas aquellas personas que de repente se ven perjudicadas de su salud, para que esas personas no se rindan. Así que fuerte por Alejandra”, expresó.

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Alejandra Guzmán habla de Paulina Rubio y deja abierta una posible gira con Gloria Trevi

(FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Mientras Gloria Trevi mostró públicamente su respaldo, Alejandra Guzmán también ha hablado sobre sus posibles proyectos musicales y las colaboraciones que estaría dispuesta a realizar. Entre los temas que le preguntó en una entrevista el Escorpión Dorado, hablaron sobre la gira con Paulina Rubio, con quien protagonizó el espectáculo Perrísimas, conocido por reunir a dos figuras históricamente vinculadas por su rivalidad musical.

Sin embargo, Guzmán no mostró entusiasmo por repetir esa experiencia con la llamada Chica Dorada. Su postura contrastó con la apertura que manifestó hacia Gloria Trevi cuando surgió la posibilidad de realizar un proyecto juntas. “Igual con Gloria podría ser, fíjate”, comentó la intérprete, dejando sobre la mesa una alternativa que despertó interés entre sus seguidores.

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Alejandra también recordó que Gloria fue una rival musical “de veras”, aunque reconoció que ambas comparten una entrega particular sobre el escenario. Incluso recurrió al humor para hablar de su relación y señalar que nació cuatro días antes que Trevi, por lo que bromeó con que merece respeto.