Varios ciclistas transitan por una avenida cerrada al tráfico vehicular durante el Ciclotón en Ciudad de México, frente al perfil urbano de la capital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ciclotón de la Ciudad de México se realiza este domingo 29 de noviembre con una ruta de 32 kilómetros que conecta vialidades de seis alcaldías. La jornada inicia a las 8:00 horas y concluye a las 14:00 horas, de acuerdo con las imágenes difundidas por el Instituto del Deporte de la Ciudad de México.

La convocatoria está dirigida a quienes quieran recorrer las calles en bicicleta, patines, patineta o a pie. Aunque el circuito tiene una extensión total de 32 kilómetros, las personas asistentes pueden incorporarse en distintos puntos y elegir la distancia que desean cubrir.

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El material publicado por el INDEPORTE señala estaciones de servicio a lo largo del trayecto. Así, cada participante puede ubicar un acceso cercano a su domicilio o a su medio de transporte antes de iniciar el recorrido.

El Ciclotón CDMX habilita la ruta durante seis horas

La edición de este domingo abre varias vialidades para actividades recreativas entre las 8:00 y las 14:00 horas. Durante ese lapso, la ruta atraviesa Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco y Venustiano Carranza.

El Instituto del Deporte invita a asistir en familia, con amistades o de manera individual. Además de ciclistas, la difusión oficial contempla a quienes usan patines o patineta y a quienes prefieren caminar.

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El circuito enlaza zonas con acceso al Centro Histórico, el Bosque de Chapultepec, la colonia Condesa, el sur y el oriente de la capital. De este modo, las y los asistentes pueden seleccionar el punto de entrada que les resulte más conveniente.

La ruta estará activa durante 6 horas, mientras que sus 32 kilómetros pueden recorrerse de forma parcial. El cierre está previsto a las 14:00 horas.

Reforma, Juárez, Río Churubusco y Patriotismo forman parte del recorrido

Uno de los tramos principales se ubica en Paseo de la Reforma, donde el mapa oficial marca estaciones a la altura del Ángel de la Independencia y de la Glorieta del Ahuehuete. Desde esa avenida, el trayecto conecta con el primer cuadro por avenida Juárez.

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Después, el recorrido se dirige hacia vialidades del oriente, entre ellas Viaducto Miguel Alemán y el cruce con Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso. También incluye diversos puntos de Río Churubusco.

En el sur, la ruta enlaza Río Churubusco con Calzada de la Viga y División del Norte. Más adelante, continúa por avenida Patriotismo y calle 23 antes de subir hacia la zona de la Condesa.

El trazado contempla una estación de servicio en calle Mazatlán y Alfonso Reyes, que se integra a las ubicadas en Reforma, avenida Juárez, Viaducto Miguel Alemán y Río Churubusco. Las personas participantes pueden identificar los apoyos mediante los símbolos de la imagen oficial.

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Entre los puntos marcados figuran avenida Juárez y calle López; Río Churubusco y Oriente 110-Cafetal; Río Churubusco y Calzada de la Viga; Río Churubusco y División del Norte; además de avenida Patriotismo y calle 23.

El mapa permite planear el acceso y ubicar las estaciones de servicio

El INDEPORTE recomienda revisar el mapa antes de salir para identificar la estación más cercana y planear el ingreso al circuito. A la vez, las personas asistentes deben tomar en cuenta que algunas vialidades tendrán modificaciones durante el horario de la actividad.

Quienes acudan en bicicleta pueden llevar casco, agua y herramientas básicas para resolver algún ajuste mecánico. Si bien habrá estaciones de servicio, cada asistente debe verificar que su equipo esté en condiciones para circular.

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Las personas que participen con niñas y niños deben mantenerse en los tramos señalados y atender las indicaciones del personal de apoyo. Como se trata de una actividad abierta, en la ruta coincidirán participantes con diferentes ritmos y medios de movilidad.

Para el recorrido, se puede llevar bicicleta, patines, patineta o ropa cómoda para caminar. En el caso de usar bicicleta, conviene revisar frenos, llantas y cadena antes de salir, portar agua y respetar las instrucciones del personal ubicado en la ruta.