Tras la cirugía, el papa León XIV celebró una misa en el hospital Gemelli

El parte médico del Vaticano reportó una evolución posoperatoria dentro de los parámetros normales y la reanudación de la alimentación. (REUTERS/Yara Nardi)

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El papa León XIV celebró una misa este miércoles en una sala especialmente habilitada en la décima planta del Policlínico Gemelli de Roma, donde permanece internado tras ser operado un día antes de un cáncer de pulmón. La celebración tuvo lugar lejos del apartamento papal y la capilla que habitualmente se usan en el hospital, ambos en obras de reestructuración.

El pontífice, de 71 años, fue sometido el martes por la tarde a una cirugía videoasistida en la que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho. El procedimiento confirmó que un nódulo detectado en su pulmón era un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer, lo que generó sorpresa dentro de la Iglesia católica.

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Evolución médica

Los análisis moleculares de los tejidos determinarán la necesidad de tratamientos posteriores mientras el Vaticano canceló la agenda oficial hasta el 20 de octubre. (Vatican Media/Simone Risoluti/Handout via REUTERS)

El papa León XIV presenta una evolución posoperatoria normal tras la extirpación de un tumor canceroso en el pulmón derecho. Según el parte médico difundido por la Santa Sede, los análisis de sangre y la radiografía de tórax realizados el miércoles arrojaron valores “dentro de los límites normales para el tipo de intervención realizada”. El pontífice ya camina, realiza fisioterapia respiratoria y retomó su alimentación con desayuno y almuerzo.

Los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora, autores del comunicado difundido por el Vaticano, señalaron que los valores confirman “un curso posoperatorio normal”. Por el momento, los partes médicos no hacen referencia a próximos tratamientos. Queda pendiente conocer los resultados de los análisis moleculares de los tejidos y de los ganglios linfáticos recuperados durante la intervención, que permitirán determinar si el cáncer se extendió y definir posibles tratamientos posteriores.

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El papa León XIV celebró una misa en el décimo piso del Policlínico Gemelli de Roma durante su internación. (REUTERS/Matteo Minnella)

El Vaticano prevé que el papa permanezca internado durante aproximadamente una semana, aunque la duración final dependerá de su evolución clínica. Todos sus compromisos oficiales fueron cancelados hasta el 20 de octubre. El oncólogo Alain Gelibter, del Policlinico Umberto I de Roma, explicó a la agencia AFP que, de tratarse de una enfermedad en estadio I o II y con una buena recuperación, “el paciente puede reanudar una vida normal y sus actividades habituales en pocas semanas”.

Muestras de apoyo y vigilia en el hospital

La intervención quirúrgica en el pulmón derecho confirmó que el pontífice padece un adenocarcinoma pulmonar. (REUTERS/Matteo Minnella)

El anuncio de la cirugía se produjo de forma sorpresiva, luego de que León XIV lo comunicara tras el rezo dominical. Desde entonces llegaron mensajes de apoyo desde distintos puntos del mundo, entre ellos el del rey Carlos III de Gran Bretaña, quien también recibe tratamiento por un cáncer no revelado públicamente.

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Fuera del hospital, una pancarta con la leyenda “Larga vida al papa” acompañó a un grupo de fieles que se reunió para rezar por su salud. Entre ellos se encontraba la religiosa Angele Bilegue, quien explicó su presencia en el lugar: “No estoy preocupada. Vine a expresar mi cercanía, a mostrar mi apoyo espiritual, porque también vine por el papa Francisco”, dijo a AFP.

El papa Francisco, antecesor de León XIV y de origen argentino, había pasado cinco semanas en el mismo hospital tratándose una doble neumonía antes de morir en el Vaticano el 21 de abril de 2025. El martes, al ingresar al Gemelli, León XIV saludó sonriente, mientras decenas de fieles oraban por su salud en la capilla del hospital durante la operación.

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Una fuente vaticana citada por AFP describió el clima dentro de la institución tras conocerse el diagnóstico: “Es un shock para todos. Estamos en modo de espera”.