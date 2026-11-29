EPM asumirá la operación del alumbrado público de Bogotá con una inversión proyectada de hasta 2,5 billones de pesos durante diez años. (crédito Uaesp)

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Desde el primero de diciembre, EPM asumirá la operación del alumbrado público de Bogotá y deberá modernizar la red durante los primeros tres años del contrato, con el reemplazo de luminarias halógenas por tecnología LED y una inversión total estimada entre dos y 2,5 billones de pesos a lo largo de una década.

La compañía calcula que cambiará unas 103.000 luminarias e instalará cerca de 11.000 nuevos puntos de iluminación hasta 2027. También prevé desplegar 10 puntos de telegestión para detectar fallas desde un centro de control y coordinar las reparaciones.

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Bogotá cuenta con aproximadamente 367.000 luminarias, de las cuales cerca de un tercio requeriría el cambio a LED. Antes de definir las intervenciones, Empresas Públicas de Medellín realizará un inventario que estima completar en seis meses para conocer el estado preciso de la infraestructura.

El gerente de EPM, John Maya Salazar, explicó a El Tiempo que la propuesta de la empresa fue elegida por el Distrito entre las alternativas recibidas. El acuerdo se firmó como un contrato interadministrativo entre entidades públicas, sin licitación.

Empresas Públicas de Medellín realizará un inventario durante seis meses para evaluar el estado de las 367.000 luminarias de la capital. (crédito Uaesp)

“El Distrito se comunicó con EPM para preguntarnos si estábamos interesados y, por supuesto, presentamos una propuesta. Según nos manifestó el Distrito, entre las distintas propuestas que recibió, la de EPM era la más beneficiosa. Como se trata de dos entidades públicas, se firmó un contrato interadministrativo, sin necesidad de una licitación”, señaló Maya.

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Un recambio acelerado y una red con sensores

El plan inicial contempla sustituir alrededor de 35.000 equipos por año, aunque EPM evaluará si puede completar el proceso en dos años o dos años y medio. La empresa también deberá atender las expansiones que solicite el Distrito y reemplazar luminarias dañadas o que hayan cumplido su vida útil.

La nueva operación incorporará sistemas de telegestión para identificar qué circuitos o sectores permanecen apagados y determinar si la falla se origina en las luminarias o en la ausencia de suministro eléctrico. Esa información permitirá organizar las cuadrillas y responder según los tiempos fijados en los acuerdos de nivel de servicio.

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La alianza con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) incluirá internet de las cosas, una red de dispositivos conectados que recolectan e intercambian información. Los postes podrán incorporar sensores y cámaras para medir contaminación ambiental, registrar condiciones de movilidad y monitorear el estado de los activos del sistema.

La nueva infraestructura incorporará sistemas de telegestión para identificar fallas y cortes en el suministro eléctrico desde un centro de control. (crédito Uaesp)

“También podremos identificar sectores que durante la noche tienen poco tránsito vehicular y ajustar el encendido y apagado de las luminarias. Todo esto contribuye a mejorar la eficiencia y la calidad del servicio”, señaló el gerente de EPM al diario nacional.

La compañía paisa asumirá la supervisión, las cuadrillas y la planeación del servicio, mientras que la gestión tecnológica se realizará junto con ETB. Los operarios que ya trabajan en Bogotá continuarán vinculados a las empresas que prestan el servicio, aunque sus contratos pasarán a ser directos con la compañía.

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La atención a los usuarios combinará canales presenciales y virtuales. Maya Salazar señaló que el esquema busca responder tanto a las personas mayores habituadas a la atención física como a los jóvenes que utilizan herramientas digitales.

“Vamos a combinar las dos modalidades, porque depende del público al que nos dirijamos. Hay personas mayores que están más acostumbradas a la atención presencial, mientras que los jóvenes utilizan mucho más la tecnología y los sistemas virtuales”, señaló el funcionario.

El ahorro energético y una inversión ajustada a la expansión urbana

El cambio hacia tecnología LED reducirá el consumo eléctrico y abrirá la posibilidad de rebajar los costos en la tarifa para los usuarios. (crédito IDU)

El eventual ahorro para los usuarios dependerá de la reducción del consumo eléctrico que genere el paso de la tecnología halógena a LED. Si baja la energía requerida para iluminar la ciudad, el Distrito debería trasladar esa disminución de costos a la tarifa, un resultado sujeto al volumen de luminarias intervenidas y a la reducción efectiva del consumo.

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“Si se necesita pagar menos energía como consecuencia de un menor consumo, eso podría reflejarse en un menor costo para los usuarios. Sin embargo, depende del Distrito, del volumen y de la cantidad de luminarias que podamos intervenir y de que, efectivamente, ese menor consumo de energía se vea reflejado en los costos”, comentó Maya.

Para 2027, EPM calcula una inversión cercana a 360.000 millones de pesos. El monto global proyectado durante los 10 años de contrato puede variar según las necesidades de expansión de Bogotá, tanto en zonas de vivienda como en nueva infraestructura vial que requiera alumbrado.

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La cifra también podría modificarse si el contrato incorpora más adelante servicios como alumbrado navideño o iluminación arquitectónica en sectores y edificios patrimoniales. La compañía no comprará los activos del sistema, pero contempla la posibilidad futura de vender energía a Bogotá.

EPM indicó que actualmente no cuenta con excedentes por las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño. La entrada de Hidroituango 2 podría ampliar sus opciones de generación y abrir la posibilidad de ofrecer energía a la capital a un precio más bajo.