Turco Mohamed ya ganó todos los títulos que se pueden ganar en el futbol mexicano (Foto. Jovani Pérez | Infobae México)

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Toluca enfrentará al Palmeiras de Brasil en la Copa Intercontinental 2026, mientras el plantel dirigido por Antonio Mohamed continúa en la disputa de la Liguilla del Apertura 2026.

El rival quedó definido después de que el conjunto brasileño conquistó la Copa Libertadores con una victoria por 1-0 ante Estudiantes en la final.

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El partido entre Toluca y Palmeiras será el último de Antonio Mohamed como entrenador de los Diablos Rojos. El técnico dejará el cargo tras más de dos años al frente del equipo, período en el que ha obtenido seis títulos.

Los aficionados del Toluca muestran un mensaje de agradecimiento al director técnico Antonio "Turco" Mohamed, quien el martes anunció que dejará al equipo en diciembre al final de la temporada. Estadio Nemesio Diez, Toluca, México. 25 de noviembre de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

¿Cuándo y a qué hora jugará Toluca contra el Palmeiras?

Palmeiras y Toluca jugarán la Copa Intercontinental 2027 en Doha. El partido se disputará el miércoles 9 de diciembre de 2026 en el Estadio Jassim Bin Hamad, en Catar. Cabe indicar que el horario previsto será a las 11.00 en México y a las 14.00 en Brasil.

Día: miércoles 9 de diciembre de 2026.

Hora: 11:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: Estadio Jassim Bin Hamad.

Instancia: Semifinales de la Copa Intercontinental 2026.

Soccer Football - Copa Libertadores - Final - Palmeiras celebrate winning the final - Sao Paulo, Brazil - November 29, 2026 Palmeiras' Agustin Giay and Alexander Barboza celebrate with the Copa Libertadores trophy during the victory parade REUTERS/Tuane Fernandes

Toluca concentrado en la Liga MX

Toluca mantiene la mira en la Liga MX después de asegurar su lugar en las semifinales del Apertura 2026, mientras se prepara para enfrentar a Palmeiras en el Derbi de las Américas de la Copa Intercontinental. Los Diablos Rojos eliminaron a Atlas con un global de 4-2.

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El equipo del Turco Mohamed resolvió la serie ante los Rojinegros tras empatar 2-2 en el Estadio Jalisco. Alexis Vega marcó de penal al minuto 75 y Helinho sentenció en el 90+4, en una noche que obliga al club mexiquense a repartir su atención entre la Liguilla y el compromiso internacional.

Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - Second Leg - Atlas v Toluca - Estadio Jalisco, Guadalajara, Mexico - November 28, 2026 Toluca's Federico Vinas reacts REUTERS/Daniel Becerril

Palmeiras se convirtió en el rival de Toluca tras conquistar la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata. El duelo está programado para el 9 de diciembre en el Estadio Jassim Bin Hamad, en Doha, Catar.

El ganador del partido entre los campeones de Concacaf y Conmebol avanzará a la Copa Challenger para medirse con Mamelodi Sundowns, representante africano.

(Amir Bello / EMX imageStudio Sport)

Los Diablos Rojos con calendario apretado

Toluca obtuvo su boleto a la Copa Intercontinental 2026 tras vencer a Tigres en tanda de penales durante la final de la Concacaf Champions Cup. El triunfo al conjunto escarlata como representantes de Concacaf en el torneo que se disputará en Catar.

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La participación internacional coincide con la fase decisiva del Apertura 2026 de la Liga MX. El calendario pone a Los Diablos Rojos ante la posibilidad de jugar las semifinales del torneo local mientras prepara el viaje para enfrentar a Palmeiras en el Derbi de las Américas.

Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - First Leg - Toluca v Atlas - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - November 25, 2026 General view inside the stadium before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Ante esto, el club contempla dividir al plantel para atender ambos compromisos. Si los Diablos Rojos avanzan a la final de la Liga MX, la serie podría recorrerse hasta Navidad debido a la programación de la Copa Intercontinental.