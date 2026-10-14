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Zelensky restó importancia a la tensión con Trump tras el acuerdo con Putin sobre el combustible ruso

El presidente ucraniano denunció ataques rusos contra la infraestructura energética, reclamó claridad a Washington y pidió más defensas aéreas a sus aliados

El presidente Volodimir Zelensky abordó en Londres la relación entre Ucrania y Estados Unidos tras los desacuerdos con Donald Trump (REUTERS/Shannon Stapleton)
El presidente Volodimir Zelensky abordó en Londres la relación entre Ucrania y Estados Unidos tras los desacuerdos con Donald Trump (REUTERS/Shannon Stapleton)
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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, quitó importancia este miércoles en Londres a las tensiones recientes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque cuestionó el entendimiento anunciado entre Washington y Moscú para distribuir combustible ruso en los mercados globales y pidió claridad sobre la relación bilateral.

Zelensky sostuvo que forman parte del vínculo entre ambos países. “Cuando hay una alianza aparecen distintas sorpresas con las que uno no cuenta. Y nosotros tenemos una alianza con Estados Unidos”, afirmó durante su visita al Reino Unido.

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Mientras avanza esa discusión con Washington, las fuerzas rusas lanzaron esta jornada, según el presidente ucraniano, 39 misiles balísticos y más de 120 drones de ataque y municiones merodeadoras durante la noche. La ofensiva dejó al menos 600.000 personas sin electricidad, dañó la red de suministro y alcanzó instalaciones de los sectores petrolero y gasístico.

Tras el ataque, Zelensky vinculó los objetivos alcanzados con la tregua energética anunciada por Trump.

“Fue un ataque ruso con misiles balísticos dirigido específicamente contra la infraestructura energética, precisamente la infraestructura cubierta por el alto el fuego anunciado por el presidente estadounidense”, escribió en un mensaje publicado en X. También advirtió que los apagones podían ampliarse mientras los equipos técnicos evaluaban los daños y reparaban las instalaciones afectadas.

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Estas declaraciones se produjeron después del cruce que siguió al anuncio de Trump del pasado viernes sobre un acuerdo con el presidente ruso, Vladimir Putin, para distribuir combustible ruso en los mercados internacionales. Zelensky criticó ese entendimiento y Trump respondió que Ucrania debía buscar otro presidente.

El presidente ucraniano reclamó claridad a Washington (REUTERS/Brian Snyder)
El presidente ucraniano reclamó claridad a Washington (REUTERS/Brian Snyder)

Ante la situación de los bombardeos de Moscú, el mandatario ucraniano reclamó una respuesta de Washington, Europa y los demás aliados de su país. “El ataque fue completamente deliberado y demostrativo en su escala. Rusia nunca antes mostró tal desprecio ostentoso hacia Estados Unidos”, manifestó. Zelensky pidió sanciones más duras contra Moscú y nuevos interceptores para los sistemas antiaéreos Patriot.

En la misma línea, afirmó que Estados Unidos dispone de instrumentos para ejercer presión sobre Rusia y acercar una salida negociada a la guerra. “La paz solo puede llegar mediante la fuerza”, declaró al insistir en la necesidad de reforzar las defensas ucranianas frente a los misiles balísticos rusos.

Las fuerzas rusas lanzaron 39 misiles balísticos y más de 120 drones contra la infraestructura energética de Ucrania (REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Las fuerzas rusas lanzaron 39 misiles balísticos y más de 120 drones contra la infraestructura energética de Ucrania (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Además de la situación militar, las próximas conversaciones con Estados Unidos deberán abordar las relaciones de inteligencia entre ambos países y la disponibilidad del sistema de satélites Starlink, utilizado por Ucrania. Las autoridades ucranianas comunicaron este miércoles que Starlink sufrió restricciones sin aviso previo, una situación que interrumpió varias misiones.

Sobre esas restricciones, Serhi Beskrestnov, asesor militar y tecnológico de Zelensky, confirmó que SpaceX aplicó durante la noche un límite de velocidad a las terminales del sistema.

Además, por otro lado, durante la reunión en Downing Street, el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, le informó a Zelensky que dispuso adelantar la entrega de sistemas británicos de defensa aérea para Ucrania.

“Quiero anunciar que vamos a acelerar el envío de las defensas aéreas británicas para Ucrania”, declaró Burnham.

(Con información de Europa Press)

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