Donald Trump y Melania Trump en una base aérea de Florida. (Kevin Lamarque/Reuters)

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Poco ha tardado Donald Trump en reaccionar a los resultados de las elecciones generales en España. El presidente estadounidense ha sido preguntado en la calle por si estaba feliz con los comicios. “Bueno, España no lo está haciendo muy bien ahora mismo. ¿Cuál ha sido el resultado?“, preguntaba el mandatario, a lo que alguien le comunicó, tal y como puede verse en un vídeo publicado en redes sociales, que Pedro Sánchez ha perdido. “Qué buena noticia. Hizo un terrible trabajo y merece perder”.

La mala relación entre Pedro Sánchez y Donald Trump nace de un profundo choque ideológico y geopolítico. El primer foco de tensión explícita fue el gasto en defensa de la OTAN: mientras Washington exigía elevar la inversión militar hasta el 5 % del PIB, el Ejecutivo español se negó y defendió mantenerla en torno al 2 %, provocando que Trump acusara a España de insolidaria e incluso sugiriera su expulsión de la Alianza.

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Esta fricción escaló hacia represalias comerciales y crisis diplomáticas por conflictos en Oriente Medio. Trump amenazó reiteradamente con imponer aranceles punitivos y cortar lazos comerciales con Madrid ante las negativas del Gobierno de España. En campaña, Sánchez ha convertido esta confrontación en bandera política, reivindicando la soberanía nacional frente a presiones externas y presentando el modelo del mandatario estadounidense como una involución que genera inflación, odio y guerras.

.@POTUS on Spain: "What was the final result?" "Sánchez lost." @POTUS: "He lost? Oh, that's a good thing. He did a terrible job. He deserves to lose." https://t.co/mi3ee4lh1a — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 29, 2026

Su buena relación con Vox

Al contrario que con el PSOE, la relación de Trump con Vox es mucho más estrecha y cuenta con Santiago Abascal como uno de sus principales socios en una red internacional conservadora en la que se integran otras figuras políticas como el argentino Javier Milei o la italiana Giorgia Meloni, los cuales comparten agendas similares en temas como inmigración, soberanía nacional o el rechazo a las ideologías más progresistas. No en vano, el líder de Vox asistió a los actos de la segunda toma de posesión de Donald Trump en Washington D. C. en enero de 2025.

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Por su parte, el PP de Alberto Núñez Feijóo mantiene una postura mucho más moderada y europeísta hacia la Casa Blanca. Aunque los populares coinciden con Washington en su frontal oposición a gobiernos autoritarios de Latinoamérica como Venezuela o Cuba, evitan abrazar el proteccionismo arancelario o el discurso radical de Trump para no alienar a su electorado centrista ni chocar con las instituciones de la Unión Europea. A pesar de esto, cuando se le preguntó al político del Partido Popular por qué no había asistido a la toma de posesión de Trump, este contestó: “No recuerdo que me hubiesen invitado”.

Con todo, este triángulo político condiciona fuertemente la política nacional y la gobernabilidad en España. La izquierda ha utilizado la cercanía ideológica de Abascal con Trump para acusar al PP de pactar con una derecha “involucionista” y asimilar ambas formaciones ante los votantes. “Menos mirar a Trump y más mirar a los trenes”, contestaba Feijóo hace unas semanas. Anteriores líderes populares, como José María Aznar, sí entablaron una estrecha relación con líderes estadounidenses, como George W. Bush. En cambio, quien podría ser el nuevo presidente del Gobierno de España, cuestionado muchas veces por el hecho de no saber inglés, todavía no ha definido su futura relación con el país norteamericano.

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