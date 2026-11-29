Memes de las elecciones generales 29-N (X)

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La votación para elegir al próximo presidente del Gobierno en España ha llegado a su fin. Los ciudadanos han acudido a los colegios electorales durante todo el día, con una participación histórica.

El Partido Popular liderado por Alberto Núñez Feijóo ha ganado las elecciones y se espera que gobierne en coalición junto con Vox y Santiago Abascal.

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Durante toda la jornada electoral, los españoles han compartido en las redes sociales todas sus impresiones: experiencias votando, expectativas ante el alto porcentaje de participación y, por supuesto, memes.

El humor no ha faltado mientras se esperaba el nombre del que será el nuevo presidente del Gobierno, tanto en las horas de votación como durante el escrutinio. Había nervios entre los ciudadanos por conocer el resultado final.

Memes de las elecciones generales 29-N (X)

Memes elecciones generales 29-N (X)

Varias cuentas compartieron un vídeo de un toro embistiendo una furgoneta del PSOE. Aunque no parece que sea real, tampoco tardaron en hacer ilustración sobre esta escena y algunos la titularon como “España Despierta”, haciendo referencia a Pablo Picasso.

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Con los primeros conteos de escaños que salían, los usuarios hacían cuentas sobre cuántos iban a conseguir los partidos políticos.

#EleccionesGenerales29N #29Nrtve #29NEnMediaset

Todos los partidos imaginarios con los que va a tener que pactar el PSOE para poder gobernar pic.twitter.com/cTfWtHhGJ4 — TELE TRASH (@teletrashof) November 29, 2026

Tampoco han faltado los que se han acordado del independentismo catalán y de una de sus figuras más importantes: Carles Puigdemont.

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Una vez finalizado el escrutinio, el Partido Popular consiguió la victoria en estas elecciones y, junto a Vox, podría formar el próximo Gobierno de España.

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Memes de las elecciones generales 29N (X)

Memes de las elecciones generales 29-N (X)

Finalmente, los antiguos tweets de Pedro Sánchez han sido rescatados. En especial, uno en el que está jugando al juego de la oca y cita “vaya paliza me están dando”.

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