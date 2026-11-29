El sistema parlamentario de España determina que los 350 miembros del Congreso eligen al jefe del Ejecutivo. (María José López - Europa Press)

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Desde Madrid.- El Partido Popular (PP) ganó este domingo las elecciones generales en España. Con más del 85,1% de los votos escrutados, según los datos provisionales del Ministerio del Interior, el partido de Alberto Núñez Feijóo obtenía 133 diputados, 16 más que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Pedro Sánchez, que quedaba en 117. Vox, la formación de Santiago Abascal, se ubicaba tercera con 51 bancas, seguida por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), con 11.

Juntos, el PP y Vox suman 184 bancas, ocho por encima de los 176 que marcan la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

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El Partido Popular ganó las elecciones generales en España al obtener 133 escaños frente a los 117 del PSOE. (REUTERS/Juan Medina)

Pero ganar las elecciones no convierte automáticamente a Feijóo en presidente del Gobierno. A diferencia de Ltinomaérica, donde el presidente sale directamente de las urnas, los españoles no votan al jefe del Ejecutivo: eligen a los 350 diputados del Congreso, y son ellos quienes deciden quién llega a la Moncloa.

Feijóo lo sabe por experiencia propia. En julio de 2023 también ganó, sin embargo, perdió las dos votaciones de investidura. Y cuatro meses después, el Congreso invistió a Sánchez, con el apoyo del PNV, ERC, Junts, EH Bildu, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Coalición Canaria, además de los diputados del PSOE y Sumar. El acuerdo incluyó una polémica ley de amnistía para los implicados en el proceso independentista catalán.

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Esta vez la aritmética es distinta: PP y Vox podrán investir a Feijóo sin depender de otras fuerzas. La llave, en ese caso, la tendrá Abascal.

España es una monarquía parlamentaria. El rey Felipe VI es el jefe de Estado, pero su papel es institucional y simbólico: no gobierna. El presidente del Gobierno no obtiene su legitimidad del voto directo sino de la confianza del Congreso.

Los pasos que tiene por delante Feijóo

1. Constitución de las Cortes: según el decreto de convocatoria, el nuevo Congreso y el nuevo Senado se constituirán el 23 de diciembre. Hasta que asuma el nuevo Gobierno, Sánchez seguirá en funciones.

2. Consultas del rey: con el Congreso ya constituido, Felipe VI recibe a los representantes de los partidos con presencia parlamentaria para saber a quién están dispuestos a apoyar. Después comunica a la presidencia del Congreso el nombre del candidato que propone para la investidura.

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3. La votación: el artículo 99 de la Constitución española fija las reglas. En la primera votación, el candidato necesita mayoría absoluta: 176 de los 350 diputados. Si no la consigue, 48 horas después se vota de nuevo y le alcanza con tener más votos a favor que en contra.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría con Vox

Con los 133 diputados del PP y los 51 de Vox, Feijóo reúne 184 votos, por encima de los 176 que exige la primera votación. Con ese respaldo podría ser investido en el primer intento, sin necesidad de una segunda votación ni de negociar con otras fuerzas.

No hay una fecha automática para la primera votación. Dependerá de las negociaciones y de cuándo se presente la candidatura.

La alianza entre el Partido Popular y Vox suma 184 diputados, cifra que supera el umbral de la mayoría absoluta. (REUTERS/Susana Vera)

Por qué los votos no se traducen directamente en bancas

Los 350 escaños se reparten en 52 circunscripciones: las 50 provincias más Ceuta y Melilla. La ley electoral garantiza un mínimo de dos diputados por provincia, sin importar su población, y uno a cada ciudad autónoma. Así, 102 bancas quedan asignadas de entrada y las otras 248 se distribuyen según la población.

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El reparto se hace con el método D’Hondt, con un piso del 3% de los votos válidos en cada circunscripción. El sistema da más peso relativo a las provincias menos pobladas. En los distritos que eligen dos o tres diputados, a los partidos chicos les cuesta entrar aunque superen el umbral; en Madrid, que reparte 38 bancas, pueden acceder fuerzas con menos respaldo. Los partidos regionales que concentran su voto en pocas provincias pueden sumar varias bancas aunque su porcentaje nacional sea bajo. En 2023, los siete diputados de Junts resultaron decisivos.

Si Feijóo es investido, tampoco tendrá asegurados cuatro años. El Congreso tiene un mandato máximo de cuatro años, pero el jefe del Ejecutivo puede adelantar las elecciones, con ciertos límites legales. Sánchez lo hizo en 2023 y volvió a hacerlo este año, con el Real Decreto 806/2026, publicado en el BOE el 6 de octubre.

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El Congreso, además, puede desplazar al presidente con una moción de censura, que exige mayoría absoluta y un candidato alternativo. Así llegó Sánchez al poder en junio de 2018: reunió 180 votos para desplazar a Mariano Rajoy, del PP. Fue la primera moción de censura exitosa desde la Constitución de 1978. El presidente también puede someterse a una cuestión de confianza; si la pierde, debe renunciar. Un gobierno que depende de los votos de otro partido para su investidura depende también de ese apoyo para sostenerse.

La derrota de Sánchez

La derrota del PSOE abre el final de la era Sánchez, que llegó al poder en 2018 con una moción de censura (Europa Press)

El PSOE quedó como segunda fuerza, con 117 diputados, cuatro menos que en 2023, y sin margen para retener el Gobierno. Ni sumando a sus socios de la izquierda le alcanza para disputar la mayoría que reúnen el PP y Vox.

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El resultado contrasta con el tono con el que había cerrado la campaña. En su último acto, el viernes, Sánchez había asegurado a los militantes: “Tenemos la mayoría progresista a la vista”.

La derrota pone fin a un ciclo de más de ocho años. Sánchez llegó a la Moncloa en junio de 2018 a través de una moción de censura contra Mariano Rajoy y, desde entonces, retuvo el poder en sucesivas negociaciones parlamentarias.