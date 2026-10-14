El cardenal Tagle presidió la misa ante una multitud en el Vaticano mientras se reza por la salud de León XIV

El cardenal Luis Antonio Tagle celebra una misa con motivo del décimo aniversario de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, que incluye oraciones especiales por la salud del papa León (REUTERS/Stoyan Nenov)

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La celebración eucarística que cerró el encuentro “A diez años de Amoris laetitia: anunciar el Evangelio con las familias” estuvo presidida por el cardenal Luis Antonio Tagle, decano del Colegio Cardenalicio, quien también leyó la homilía preparada por el propio León XIV. Tagle explicó al inicio de la misa que actuaba con “un mandato especial del Santo Padre”, con el fin de manifestar públicamente la comunión eclesiástica que el pontífice otorgó a Su Beatitud Polis III Nona, patriarca de Bagdad de los Caldeos, presente en la Eucaristía.

La información fue difundida por Vatican News, la prensa oficial de la Santa Sede.

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Esta mañana, la señal oficial del Vaticano transmitió oraciones por la salud del papa León XIV, hospitalizado desde el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma tras ser sometido a una cirugía para extirpar un nódulo localizado en el pulmón.

Una multitud asistió a la misa presidida por el cardenal Luis Antonio Tagle (REUTERS/Stoyan Nenov)

El cardenal Luis Antonio Tagle surante la misa (REUTERS/Stoyan Nenov)

El Papa pidió poner el amor como base del matrimonio y la familia

A pesar de su ausencia física, la voz del pontífice resonó en la basílica a través de su texto. En la homilía, León XIV ancló su reflexión en el Himno a la caridad de san Pablo y en el mandamiento del amor de Jesús, para trazar un camino concreto para las familias. Sin la caridad, advirtió el Papa, el ser humano se convierte en “una voz sin amor, un oído incapaz de llevar mensajes al corazón, una individualidad lejana, fría, impenetrable”.

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El Papa destacó la importancia de educar a los jóvenes que se preparan para el matrimonio en las virtudes, con especial mención de la castidad como “condición preciosa para el crecimiento genuino del amor interpersonal”. Recordó además que “ningún hogar, por herido que esté, deja de poder crecer a partir del amor”, y subrayó que ese crecimiento tiene sus raíces en la vida cotidiana y no en grandes gestos.

León XIV advirtió que sin familias sólidas el mundo no tiene futuro

Uno de los pasajes más enfáticos de la homilía fue la defensa del rol de la familia como custodio de valores fundamentales, incluyendo la apertura a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. “Sin familias sólidas, abiertas al don de los hijos, atentas a su educación y crecimiento, el mundo no tiene porvenir”, consignó el texto pontificio.

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León XIV también llamó a recuperar la oración en el hogar, una práctica que, según reconoció, “se ha debilitado notablemente en muchas partes del mundo”. La oración común y los sacramentos, dijo, “son un alimento sólido y una medicina saludable” para la vida familiar.

Una feligresa sostiene una imagen del papa León durante una misa con motivo del décimo aniversario de la exhortación apostólica Amoris Laetitia (REUTERS/Stoyan Nenov)

Imagen del exterior del hospital Gemelli, donde los medios aguardan novedades sobre la salud de León XIV (REUTERS/Remo Casilli)

El encuentro reunió en el Vaticano a obispos, patriarcas y familias de todo el mundo

El acto litúrgico de este miércoles puso fin a una semana de trabajo que convocó en el Vaticano, desde el 7 de octubre, a jefes de Iglesias orientales, presidentes de conferencias episcopales, parejas casadas y expertos. Durante los días del encuentro se alternaron testimonios, meditaciones, intervenciones, conversaciones, trabajos en grupo y momentos de oración en torno a la exhortación apostólica que el papa Francisco publicó en 2016.

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Concelebraron junto a Tagle el cardenal Kevin Farrell, prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, y el cardenal Mario Grech, secretario general del Sínodo de los Obispos.

Una oración de los fieles pidió la pronta recuperación del pontífice

En el cierre de la misa, una de las oraciones de los fieles fue dedicada expresamente a León XIV, para que “sienta el confort de la presencia del Señor y el sostén de la oración de toda la Iglesia, pueda atravesar una serena convalecencia y lograr un pronto y completo restablecimiento”. En esa misma línea, la señal oficial del Vaticano transmitió esta mañana oraciones especiales por la salud del pontífice, en un gesto de unión espiritual de la comunidad católica mundial con su líder.

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El cardenal Tagle cerró la celebración confiando “a todas las familias y a la Iglesia entera a la Sagrada Familia de Nazaret”, retomando la oración con la que el papa Francisco concluyó Amoris laetitia en 2016.