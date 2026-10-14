Quién está al frente del Vaticano mientras el papa León XIV permanece hospitalizado tras una cirugía por un adenocarcinoma pulmonar (REUTERS)

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El Vaticano mantiene el funcionamiento de su administración durante la hospitalización del papa León XIV, quien ingresó al hospital el martes para someterse a una cirugía destinada a extirpar un nódulo pulmonar. La Santa Sede informó que la recuperación requerirá al menos una semana y canceló los compromisos del pontífice hasta el 20 de octubre.

La internación plantea interrogantes sobre quién dirige los asuntos del Vaticano cuando el papa no puede cumplir con sus funciones habituales. Según especialistas consultados por EWTN News, gran parte de la estructura administrativa continúa con sus tareas mientras el pontífice permanece bajo atención médica.

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Matthew Bunson, vicepresidente y director editorial de EWTN News, explicó en 2025, durante la hospitalización del entonces papa Francisco, que “la maquinaria del Estado tiende a seguir funcionando” en estas circunstancias.

Andreas Widmer, profesor asociado de emprendimiento en la Escuela de Negocios Busch de la Universidad Católica de América y exmiembro de la Guardia Suiza, coincidió con esa descripción del funcionamiento de la Santa Sede durante una enfermedad del pontífice.

“Las cosas siguen adelante. A él lo mantienen informado los funcionarios del Vaticano”, afirmó Widmer, quien integró la Guardia Suiza durante el pontificado de Juan Pablo II en la década de 1980 y regresa periódicamente al Vaticano para trabajar con ese cuerpo.

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Aunque se espera que León XIV permanezca hospitalizado durante una semana, la posibilidad de una incapacidad prolongada llevó a otros pontífices a establecer medidas para contemplar una eventual renuncia.

“Las cosas siguen adelante. A él lo mantienen informado los funcionarios del Vaticano”, afirmó Widmer (REUTERS)

En 1965, el papa Pablo VI escribió una carta al decano del Colegio Cardenalicio en la que dispuso que, en caso de quedar incapacitado durante su pontificado, se lo considerara renunciado. Sin embargo, el pontífice vivió otros 13 años y murió en el cargo.

En 2022, Francisco reveló que durante el primer año de su pontificado había firmado su renuncia y se la había entregado al entonces secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone, para que se aplicara si una incapacidad médica le impedía ejercer sus funciones.

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“No sé a quién se la entregó el cardenal Bertone, pero yo se la di cuando era secretario de Estado”, bromeó Francisco en aquella ocasión.

En su biografía, publicada en 2024, el pontífice sostuvo que consideraba el ministerio petrino como una responsabilidad “para toda la vida” y que no contemplaba condiciones para renunciar, salvo una grave limitación física.

Widmer señaló que los papas no suelen dejar sin resolver estas cuestiones. “Un papa no va a dejar esto librado al azar. Se toman su responsabilidad muy en serio”, afirmó.

El Vaticano informó el martes que la cirugía de León XIV concluyó con éxito. Sin embargo, ante la posibilidad de una muerte o incapacidad del pontífice, la estructura de la Santa Sede cuenta con funcionarios que conservan sus cargos para garantizar determinadas tareas durante el período de transición.

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Aunque se espera que León XIV permanezca hospitalizado durante una semana, la posibilidad de una incapacidad prolongada llevó a otros pontífices a establecer medidas para contemplar una eventual renuncia (REUTERS)

Según Bunson, buena parte de la administración inmediata en caso de fallecimiento del papa recae en el camarlengo de la Santa Iglesia Romana, uno de los pocos funcionarios vaticanos que no pierde automáticamente su cargo cuando muere el pontífice.

Entre sus responsabilidades figuran certificar la muerte del papa y supervisar las funciones durante la sede vacante, el período entre el fallecimiento de un pontífice y la elección de su sucesor.

“Su trabajo consiste en certificar la muerte del papa reinante y asegurarse de que se respeten sus deseos”, explicó Bunson. “Después se convoca a los cardenales a Roma”, añadió, en referencia al proceso que culmina con la elección de un nuevo pontífice.

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Otro funcionario que conserva su cargo tras la muerte del papa es el responsable de la Penitenciaría Apostólica, el organismo de la Curia romana cuya función principal está vinculada con la absolución de los pecados. Ese funcionario “siempre conserva su cargo”, afirmó Bunson, “porque siempre debe existir la oportunidad de recibir la misericordia amorosa de Dios”.

También mantiene su puesto el limosnero de Su Santidad, el cardenal responsable de la caridad papal y de la asistencia a los pobres. Francisco dispuso que este funcionario conservara su cargo ante la muerte del pontífice, una medida vinculada con su preocupación por las personas olvidadas y más vulnerables.

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