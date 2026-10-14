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Louis Prevost, hermano del papa León XIV, también tiene cáncer: padece mieloma múltiple

Su esposa dijo a CBS que sigue un ensayo clínico en Florida, mientras el Vaticano confirmó un adenocarcinoma pulmonar en el pontífice, sin informar del estadio del tumor

Retrato de un hombre de edad avanzada con gafas y camisa de cuadros que gesticula con una mano frente a una puerta azul
Louis Prevost, hermano mayor del papa León XIV, habla sobre su estado de salud antes de someterse a una intervención quirúrgica por cáncer. (Difusión)
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Louis Prevost, hermano mayor del papa León XIV, tiene un mieloma múltiple y perdió la remisión hace tres meses, informó su esposa, Deborah Prevost, a CBS News, cadena de televisión estadounidense, este martes. La noticia se conoció pocas horas después de que el Vaticano comunicara que el pontífice tiene un cáncer de pulmón, diagnosticado durante la cirugía a la que se sometió ese mismo día.

Deborah Prevost no precisó en qué estadio se encuentra la enfermedad de su marido, que vive en Florida. Contó que Louis participa en un ensayo clínico en un hospital cercano y que habló por teléfono con su hermano la semana pasada, antes de acudir a ese tratamiento. “Seguimos rezando y mantenemos el ánimo por los dos”, dijo.

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Según su esposa, Louis fue diagnosticado en 2017. Un tratamiento en 2019, que incluyó células madre y un ensayo clínico, logró mantener la enfermedad en un nivel “muy bajo”. La recaída llegó hace tres meses. Deborah Prevost admitió que la familia está “pasando por mucho” y dijo tener la esperanza de que el cáncer del papa esté en una fase muy temprana, aunque aclaró que no puede opinar sobre los detalles de su estado.

El mieloma múltiple es un cáncer de las células plasmáticas, según la Fundación de Investigación del Mieloma Múltiple. La Sociedad Americana del Cáncer estima 36.000 casos nuevos en Estados Unidos en 2026. El riesgo de padecerlo a lo largo de la vida es menor del 1% y la edad media del diagnóstico es de 69 años; la mayoría de los pacientes tiene al menos 65.

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Tres hombres con anteojos permanecen de pie en un salón; el del centro lleva sotana eclesiástica y los de los lados visten ropa civil
El papa León XIV posa en atuendo eclesiástico junto a su hermano Louis Prevost y un acompañante en un salón de recepciones. (Difusión)

Louis es el mayor de los tres hermanos Prevost, criados en Dolton, un suburbio al sur de Chicago, junto con John y Robert, hoy León XIV. Robert Prevost fue elegido el 8 de mayo de 2025 y es el primer papa nacido en Estados Unidos. Tras la elección, Louis dijo a CBS que en la familia sabían desde muy pequeños que había “algo especial” en Rob, que de niño jugaba a ser sacerdote.

León XIV reveló el domingo 11 de octubre, durante la oración del mediodía, que le habían detectado un nódulo pulmonar pequeño y localizado y que sería operado. El martes ingresó en el hospital Gemelli de Roma. Según el comunicado médico, la intervención duró unos 90 minutos y el pontífice, de 71 años, despertó con normalidad.

Los cirujanos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho con una técnica videoasistida, a fin de lograr una resección completa. El examen histológico realizado durante la operación confirmó un adenocarcinoma pulmonar, un tumor que se origina en las células glandulares y que ya se sospechaba por las pruebas previas. El Vaticano calificó la cirugía de exitosa y sin complicaciones.

El comunicado no indica el estadio del tumor, si se ha extendido ni qué tratamientos adicionales necesitará el papa. Una fuente vaticana dijo a la agencia AFP que se estaban realizando más pruebas. Deborah Prevost afirmó que no ha oído hablar de radioterapia ni de quimioterapia.

Antes de la operación, oncólogos consultados por la agencia AP estimaban que el pronóstico sería “excelente” si el nódulo se retiraba en una etapa temprana. Stephen Liu, del Centro Oncológico Integral Lombardi de la Universidad de Georgetown, señaló que el adenocarcinoma es el tipo más frecuente de cáncer de pulmón y el de pronóstico más favorable. Son valoraciones generales, que no se apoyan en datos clínicos del pontífice, porque el Vaticano no los ha divulgado.

El Vaticano canceló todas las audiencias del papa hasta el 20 de octubre y prevé que permanezca ingresado cerca de una semana. Prometió ampliar la información más adelante. Hasta que lo haga, el estadio del tumor de León XIV, igual que el de la enfermedad de su hermano Louis, seguirá sin ser público.

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Papa León XIVCáncer de pulmón

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