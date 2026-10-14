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Las próximas elecciones en Europa condicionan las negociaciones sobre el presupuesto a largo plazo de la UE

El calendario político de Francia, Italia, Polonia y España incrementa la urgencia de las conversaciones, ante la posibilidad de que nuevos gobiernos modifiquen sus posturas sobre los fondos y las políticas compartidas

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (EFE/EPA/RONALD WITTEK/Archivo)
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (EFE/EPA/RONALD WITTEK/Archivo)
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La Unión Europea busca cerrar el presupuesto plurianual para 2028-2034 antes de una serie de elecciones en países clave del bloque, en un contexto de disputas por las prioridades de gasto y por la financiación de nuevas obligaciones comunes.

El marco financiero plurianual representa cerca del 1,2% de la renta nacional bruta de los 27 Estados miembros y se nutre, en gran medida, de aportes nacionales proporcionales al tamaño de cada economía.

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La aprobación del paquete requiere el respaldo de todos los gobiernos de la Unión Europea y del Parlamento Europeo. La negociación concentra las diferencias entre los objetivos comunitarios, las prioridades políticas de cada país y las restricciones económicas.

El presupuesto para el período 2028-2034 se debate mientras el bloque debe sostener su apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa, responder a los elevados costos de la energía y preservar su competitividad ante las tensiones comerciales con Estados Unidos y China.

La presión por alcanzar un acuerdo antes de los próximos comicios aumentó por la incertidumbre política en Francia, Italia, Polonia y España. Las elecciones previstas para finales de este año y el próximo pueden alterar las posiciones de varios gobiernos sobre el reparto de fondos y las políticas comunes. En Francia, la extrema derecha encabeza los sondeos de opinión. Polonia y España presentan escenarios electorales sin un resultado definido, mientras que las conversaciones sobre el presupuesto avanzan entre posiciones divergentes de los Estados miembros.

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronunció el discurso sobre el Estado de la Unión Europea (SOTEU) ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, el 16 de septiembre de 2026 (REUTERS/Yves Herman)
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronunció el discurso sobre el Estado de la Unión Europea (SOTEU) ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, el 16 de septiembre de 2026 (REUTERS/Yves Herman)

La presidencia irlandesa de la Unión Europea propuso un presupuesto de 1,62 mil millones de euros (USD 1,81 mil milones) para el período 2028-2034, pero Suecia y Alemania reclamaron nuevos recortes antes de la cumbre de líderes que se celebrará esta semana en Bruselas. La propuesta supone un aumento del 30% frente al actual marco financiero de siete años, aunque queda un 8% por debajo de la cifra solicitada por la Comisión Europea.

Suecia, uno de los cerca de ocho contribuyentes netos al presupuesto comunitario, exigió reducciones de “varios cientos de miles de millones de euros”. Estos países aportan más recursos de los que reciben mediante las asignaciones del bloque.

“Es totalmente inasequible y el volumen debe disminuir”, afirmó la ministra sueca de Asuntos Europeos, Jessica Rosencrantz, durante una reunión con sus homólogos para examinar la propuesta irlandesa.

Rosencrantz advirtió que el proyecto implicaría “un aumento del 60% en la contribución sueca”. Según la ministra, ese incremento supondría “un coste que tendrían que asumir los contribuyentes suecos, lo que nos limita a la hora de priorizar las necesidades en nuestro país”.

El canciller alemán, Friedrich Merz, valoró los “esfuerzos incansables” de Irlanda, aunque señaló que los gobiernos aún están lejos de un entendimiento. “El presupuesto de la UE debe ser asequible para quienes soportan la mayor parte de la carga financiera”, declaró Merz y agregó: “Todos deben contribuir a los ajustes necesarios”.

La discusión alcanza a los países que rechazan recortes a los fondos de cohesión, destinados a las regiones con menores recursos de Europa, y a la política agrícola común, que entrega subvenciones a los agricultores. Ambas partidas concentran cerca de dos tercios del presupuesto comunitario.

El canciller alemán Friedrich Merz (REUTERS/Christian Mang/Archivo)
El canciller alemán Friedrich Merz (REUTERS/Christian Mang/Archivo)

La negociación del próximo presupuesto de la Unión Europea enfrenta una disyuntiva entre aumentar las aportaciones nacionales, recortar fondos agrícolas y de cohesión o reducir las metas en defensa, competitividad y otras prioridades del bloque.

El ministro irlandés de Asuntos Europeos, Thomas Byrne, sostuvo que la presidencia rotatoria de Irlanda logró establecer un punto de partida para las conversaciones, aunque descartó que exista por ahora una base para un acuerdo. “Nuestra tarea era encontrar esa base”, declaró ante periodistas en Luxemburgo y sumó: “No se nos pidió que encontráramos una base para el acuerdo. Eso vendrá después”. El funcionario señaló que ninguna de las partes abandonó aún la mesa de negociación, pese a las críticas al borrador presupuestario. “Nadie va a conseguir todo lo que quiere. Pero esperamos que haya algo para todos”, afirmó.

El debate sobre el Marco Financiero Plurianual coincide con un incremento de las exigencias sobre la Unión Europea y con limitaciones fiscales en varios Estados miembros. Francia, Italia y Bélgica registran altos niveles de deuda y rechazan elevar sus contribuciones al presupuesto comunitario.

El presidente francés, Emmanuel Macron, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni (REUTERS/Manon Cruz/Archivo)
El presidente francés, Emmanuel Macron, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni (REUTERS/Manon Cruz/Archivo)

El bloque no puede recaudar impuestos de forma directa, aunque dispone de ingresos procedentes de mecanismos como los aranceles aduaneros y el impuesto al valor agregado. La Comisión Europea busca ampliar los recursos propios con instrumentos vinculados al comercio de emisiones de carbono y con un nuevo gravamen al tabaco, entre otras medidas.

Un eventual incumplimiento del plazo de diciembre no dejaría sin fondos a la Unión Europea, ya que los gobiernos contarían con un año adicional para alcanzar un entendimiento. Sin embargo, el retraso afectaría el tiempo disponible para aprobar las normas de los programas de gasto y garantizar que los recursos lleguen a los beneficiarios desde enero de 2028.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, reclamó a los líderes avanzar hacia un “acuerdo oportuno” durante la cumbre prevista para esta semana en Bruselas. “Cuento con su liderazgo y espíritu de colaboración”, escribió Costa en la carta de invitación a los jefes de Estado y de Gobierno.

(Con información de Associated Press)

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