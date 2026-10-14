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El FMI advirtió que los ataques contra Arabia Saudita pueden afectar a la economía mundial

Su directora, Kristalina Georgieva, alertó sobre el "riesgo de contagio" que genera el conflicto entre el reino árabe y los hutíes de Yemen, tras el ataque a la sede de Aramco en Dhahran

La directora del FMI, Kristalina Georgieva (REUTERS/Athit Perawongmetha)
La directora del FMI, Kristalina Georgieva (REUTERS/Athit Perawongmetha)
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La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió este miércoles sobre el riesgo del impacto negativo para la economía mundial que pueden tener los ataques contra infraestructuras y refinerías de petróleo en Arabia Saudita por el conflicto con los hutíes de Yemen.

“La economía saudí es importante para la región y para el mundo. En ese sentido, estos acontecimientos tienen riesgo de contagio que puede afectar al resto del planeta”, dijo Georgieva durante una rueda de prensa en Bangkok en el contexto de la reunión anual del FMI y el Banco Mundial (BM).

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Las palabras de la directora del FMI llegan después de que la sede de la petrolera estatal saudí Aramco, situada en la ciudad de Dhahran (noreste), fuera objeto el martes de un ataque que provocó un incendio, sin causar víctimas mortales ni heridos, según informó a la Agencia de Prensa Saudí una fuente del Ministerio de Energía.

Los hutíes reivindicaron nuevos ataques contra Aramco
Los hutíes reivindicaron nuevos ataques contra Aramco

Durante la actual escalada del conflicto entre el reino árabe y los hutíes, que controlan partes del oeste de Yemen, los rebeldes yemeníes han atacado en las últimas semanas refinerías de petróleo en territorio saudí y el aeropuerto de Riad, en los que murieron más de una quincena de personas y otras 300 resultaron heridas.

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Por su parte, la coalición militar liderada por Arabia Saudita, que apoya al Gobierno yemení internacionalmente reconocido, bombardeó el martes el principal depósito de combustible de Saná, la capital yemení, en manos de los rebeldes hutíes desde 2014.

Georgieva expresó su “solidaridad” con Arabia Saudita y le agradeció su liderazgo a la hora de liderar las “reformas estructurales” en los países del Golfo Pérsico, que mantienen, dijo, en “orden” su política fiscal.

La directora del FMI también aplaudió la diversificación económica realizada en los últimos años por el reino saudí para ser menos dependiente del sector petrolero.

Esto ha creado un colchón que ahora está dando excelentes frutos”, remarcó la economista.

Los hutíes reivindicaron nuevos ataques contra Aramco y el aeropuerto de Riad

En su informe de Perspectivas Económicas Mundiales, publicado la víspera, el FMI subió el pronóstico de crecimiento de Arabia Saudita para 2027, hasta el 7,9% (del 5,5% previo), si bien revisó a la baja su proyección para este año, hasta una contracción del 3,3%, desde la subida del 1,7% anterior.

Esta escalada bélica tiene lugar en medio de una intensificación de los combates entre las fuerzas hutíes y las tropas leales al Gobierno internacionalmente reconocido de Yemen, que cuentan con el apoyo aéreo de Arabia Saudita en su contraofensiva para recuperar el control de las zonas en manos de los rebeldes, incluida Saná.

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