Donald Trump anunció que comenzará una exploración “masiva” de petróleo, gas y minerales en Groenlandia

Vista de la ciudad de Nuuk, Groenlandia (REUTERS/Leonhard Foeger/Archivo)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que se prepara el inicio de una “exploración masiva” de petróleo, gas y minerales en Groenlandia, sin precisar qué empresas o gobiernos participarán en el proyecto ni cuándo comenzarían las operaciones.

“¡La exploración masiva de petróleo, gas y minerales está a punto de comenzar en nuestra nueva y hermosa Groenlandia!”, escribió el mandatario republicano en su red Truth Social. Además, afirmó que existen especialistas que consideran que la cantidad de petróleo de fácil acceso en el territorio ártico supera la disponible en “casi cualquier otro lugar del mundo”.

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Trump también vinculó a Groenlandia con la seguridad de Estados Unidos y Europa. En su mensaje, aseguró que la isla ofrece una posición estratégica para anticipar y responder a posibles ataques contra territorio estadounidense.

“Cualquier futuro ataque contra Estados Unidos tendrá que pasar por Groenlandia, donde nuestra defensa derribará rutinariamente drones, misiles o cualquier otro tipo de arma aún no concebida. ¡Nos brinda tiempo, ubicación y visibilidad como en ningún otro lugar del mundo!“, agregó el jefe de Estado.

La declaración se produjo sin detalles sobre el alcance de la exploración, la participación de compañías estadounidenses o las condiciones acordadas con las autoridades de Groenlandia y Dinamarca.

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Trump anunció que comenzará una exploración “masiva” de petróleo, gas y minerales en Groenlandia (@realDonalTrump)

El mandatario había confirmado el pasado 18 de septiembre un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que brindaría a Washington control permanente sobre la seguridad del territorio ártico y restringirá la presencia de Rusia y China. El entendimiento impediría que países ajenos a la OTAN instalen bases militares o envíen tropas al territorio ártico.

Horas antes del anuncio, Trump afirmó que Taiwán comprará durante 20 años el 30% del gas transportado por el proyecto Alaska LNG e invertirá USD 4.400 millones en la iniciativa, que busca conectar los yacimientos del estado con mercados asiáticos.

“Taiwán acaba de aceptar comprar el 30% del gas que salga del gasoducto durante los próximos 20 años. Eso garantiza el éxito. Es uno de los mayores compromisos de la historia (...) Es uno de los acuerdos más grandes que se han hecho jamás. Lo van a pagar, y es un período de 20 años que garantiza el éxito”, declaró en un mitin republicano en Alaska.

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Hasta ahora, la empresa estatal taiwanesa de energía CPC Corporation solo había suscrito una carta de intención para invertir en el proyecto, presentada en marzo de 2025. Trump agradeció las gestiones del senador republicano Dan Sullivan y del representante Nick Begich. El mandatario presentó a Sullivan como “el verdadero Dan Sullivan”, en referencia a un candidato homónimo e independiente que competirá con el senador en las elecciones de noviembre.

Según el presidente, el compromiso de Taiwán se suma a los más de USD 50.000 millones que Corea del Sur invertirá en Alaska LNG, de acuerdo con una cifra anunciada por la Casa Blanca el 30 de septiembre. Seúl, sin embargo, indicó que esa inversión no está cerrada y que dependerá de la viabilidad comercial de la iniciativa. El proyecto lleva años en busca de financiación y enfrenta dudas por sus costos y por la posibilidad de que resulte rentable.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 13 de octubre de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)

Trump defendió Alaska LNG como un instrumento para ampliar las exportaciones energéticas estadounidenses y fortalecer los vínculos con los aliados de Asia.

Durante el acto, el presidente también pidió a los votantes de Alaska que respalden la Medida 2, que propone derogar el sistema electoral implantado en 2020. El modelo contempla primarias abiertas, en las que los cuatro aspirantes con más votos avanzan a la elección general, y un mecanismo de voto por orden de preferencia. “Es una estafa, es una estafa demócrata”, sostuvo Trump. Además, afirmó que solicitó al fiscal federal en Alaska que vigile el proceso para evitar fraude.

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(Con información de AFP)