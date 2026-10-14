Mundo

Donald Trump anunció que comenzará una exploración “masiva” de petróleo, gas y minerales en Groenlandia

El mandatario estadounidense afirmó que las operaciones están “a punto de comenzar”, aunque no identificó a los participantes ni estableció una fecha para el inicio de dichas actividades. Además, enalteció la posición estratégica de la isla ártica para EEUU

Vista de la ciudad de Nuuk, Groenlandia (REUTERS/Leonhard Foeger/Archivo)
Vista de la ciudad de Nuuk, Groenlandia (REUTERS/Leonhard Foeger/Archivo)
Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que se prepara el inicio de una “exploración masiva” de petróleo, gas y minerales en Groenlandia, sin precisar qué empresas o gobiernos participarán en el proyecto ni cuándo comenzarían las operaciones.

“¡La exploración masiva de petróleo, gas y minerales está a punto de comenzar en nuestra nueva y hermosa Groenlandia!”, escribió el mandatario republicano en su red Truth Social. Además, afirmó que existen especialistas que consideran que la cantidad de petróleo de fácil acceso en el territorio ártico supera la disponible en “casi cualquier otro lugar del mundo”.

PUBLICIDAD

Trump también vinculó a Groenlandia con la seguridad de Estados Unidos y Europa. En su mensaje, aseguró que la isla ofrece una posición estratégica para anticipar y responder a posibles ataques contra territorio estadounidense.

Cualquier futuro ataque contra Estados Unidos tendrá que pasar por Groenlandia, donde nuestra defensa derribará rutinariamente drones, misiles o cualquier otro tipo de arma aún no concebida. ¡Nos brinda tiempo, ubicación y visibilidad como en ningún otro lugar del mundo!“, agregó el jefe de Estado.

La declaración se produjo sin detalles sobre el alcance de la exploración, la participación de compañías estadounidenses o las condiciones acordadas con las autoridades de Groenlandia y Dinamarca.

PUBLICIDAD

Trump anunció que comenzará una exploración “masiva” de petróleo, gas y minerales en Groenlandia (@realDonalTrump)
Trump anunció que comenzará una exploración “masiva” de petróleo, gas y minerales en Groenlandia (@realDonalTrump)

El mandatario había confirmado el pasado 18 de septiembre un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que brindaría a Washington control permanente sobre la seguridad del territorio ártico y restringirá la presencia de Rusia y China. El entendimiento impediría que países ajenos a la OTAN instalen bases militares o envíen tropas al territorio ártico.

Horas antes del anuncio, Trump afirmó que Taiwán comprará durante 20 años el 30% del gas transportado por el proyecto Alaska LNG e invertirá USD 4.400 millones en la iniciativa, que busca conectar los yacimientos del estado con mercados asiáticos.

“Taiwán acaba de aceptar comprar el 30% del gas que salga del gasoducto durante los próximos 20 años. Eso garantiza el éxito. Es uno de los mayores compromisos de la historia (...) Es uno de los acuerdos más grandes que se han hecho jamás. Lo van a pagar, y es un período de 20 años que garantiza el éxito”, declaró en un mitin republicano en Alaska.

Hasta ahora, la empresa estatal taiwanesa de energía CPC Corporation solo había suscrito una carta de intención para invertir en el proyecto, presentada en marzo de 2025. Trump agradeció las gestiones del senador republicano Dan Sullivan y del representante Nick Begich. El mandatario presentó a Sullivan como “el verdadero Dan Sullivan”, en referencia a un candidato homónimo e independiente que competirá con el senador en las elecciones de noviembre.

Según el presidente, el compromiso de Taiwán se suma a los más de USD 50.000 millones que Corea del Sur invertirá en Alaska LNG, de acuerdo con una cifra anunciada por la Casa Blanca el 30 de septiembre. Seúl, sin embargo, indicó que esa inversión no está cerrada y que dependerá de la viabilidad comercial de la iniciativa. El proyecto lleva años en busca de financiación y enfrenta dudas por sus costos y por la posibilidad de que resulte rentable.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 13 de octubre de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 13 de octubre de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)

Trump defendió Alaska LNG como un instrumento para ampliar las exportaciones energéticas estadounidenses y fortalecer los vínculos con los aliados de Asia.

Durante el acto, el presidente también pidió a los votantes de Alaska que respalden la Medida 2, que propone derogar el sistema electoral implantado en 2020. El modelo contempla primarias abiertas, en las que los cuatro aspirantes con más votos avanzan a la elección general, y un mecanismo de voto por orden de preferencia. “Es una estafa, es una estafa demócrata”, sostuvo Trump. Además, afirmó que solicitó al fiscal federal en Alaska que vigile el proceso para evitar fraude.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaDonald TrumppetróleogasmineralesEstados UnidosEEUUGroenlandia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Fiscalía de Polonia imputó al detenido por planear el magnicidio del primer ministro Donald Tusk

El acusado de 66 años enfrenta cargos por “planear el derrocamiento de autoridades estatales” mediante “el uso de explosivos”. Los investigadores descartaron indicios de participación de servicios de inteligencia extranjeros en el caso

La Fiscalía de Polonia imputó al detenido por planear el magnicidio del primer ministro Donald Tusk

Un ataque ruso contra una central de Kiev dejó un muerto y cerca de 20 heridos

El proyectil balístico impactó durante la noche del martes en la termoeléctrica número 4 y en un edificio residencial de Desnianski, donde los equipos de emergencia asistieron a las víctimas

Un ataque ruso contra una central de Kiev dejó un muerto y cerca de 20 heridos

Tras la cirugía para remover un tumor maligno, el papa León XIV permanecerá al menos una semana en el hospital Gemelli

El Vaticano informará este miércoles sobre los primeros resultados de los exámenes postoperatorios a los que se sometió el sumo pontífice

Tras la cirugía para remover un tumor maligno, el papa León XIV permanecerá al menos una semana en el hospital Gemelli

Louis Prevost, hermano del papa León XIV, también tiene cáncer: padece mieloma múltiple

Su esposa dijo a CBS que sigue un ensayo clínico en Florida, mientras el Vaticano confirmó un adenocarcinoma pulmonar en el pontífice, sin informar del estadio del tumor

Louis Prevost, hermano del papa León XIV, también tiene cáncer: padece mieloma múltiple

Marco Rubio expresó su apoyo al papa León XIV tras el diagnóstico de cáncer de pulmón

El secretario de Estado reza por el pontífice cinco meses después de reunirse con él en el Vaticano, en una visita que buscaba rebajar la tensión entre Washington y la Santa Sede por las críticas de Donald Trump al papa

Marco Rubio expresó su apoyo al papa León XIV tras el diagnóstico de cáncer de pulmón
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Ganaste el Gana Gato? Descubre aquí los resultados de los sorteos del 13 de octubre

¿Ganaste el Gana Gato? Descubre aquí los resultados de los sorteos del 13 de octubre

Gilberto Mora cumple la mayoría de edad: el salto de la Liga Mx a Europa se pone en marcha

Vinculan a proceso a “El Tanque”, operador clave del Cártel Jalisco Nueva Generación

Las manzanas, una fruta para todos los días: una fuente de energía que protege el corazón y cuida el tránsito intestinal

Cae “El Dámaso”, segundo al mando del Cártel de Tláhuac

DEPORTES

Comienza el juicio por el crimen del hincha de Independiente Juan Calvente: “Sería justo que los asesinos pasen por lo mismo que nosotros”

Comienza el juicio por el crimen del hincha de Independiente Juan Calvente: “Sería justo que los asesinos pasen por lo mismo que nosotros”

Enrique Quique Sacco, candidato a presidente de Independiente: “Nuestra propuesta es romper el esquema de lo actual y cambiar el sistema”

Nico Mac Allister, el primo de Alexis que se destaca como director deportivo y llevó su experiencia a un libro: “No sirve solo saber de fútbol”

5 frases de Arruabarrena tras la caída de Boca ante Vasco Da Gama: por qué Merentiel fue suplente y el contundente mensaje a los hinchas

Los mejores memes de la derrota de Boca ante Vasco da Gama por la Sudamericana: de la ausencia de Paredes a la alegría de River

ENTRETENIMIENTO

Greta Gerwig consigue lo imposible: ‘Narnia: el sobrino del mago’ introduce ‘Stairway to Heaven’ de Led Zeppelin por primera vez en la historia

Greta Gerwig consigue lo imposible: ‘Narnia: el sobrino del mago’ introduce ‘Stairway to Heaven’ de Led Zeppelin por primera vez en la historia

Amy Winehouse habló del gran temor que le tenía a morir en una entrevista que permaneció archivada durante años

Emilia Clarke revela por qué evita navegar en Instagram pese a tener millones de seguidores: “Me siento miserable”

Un estudiante es suspendido tras encontrar un cuaderno de ‘Death Note’ con nombres de compañeros

James McAvoy revela que estuvo al borde de la muerte tras una mala recuperación por un procedimiento médico