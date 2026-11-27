La autora denunció a su padrastro, Francisco Aguirre Gómez, de presunta agresión sexual cuando era niña (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Proteccion Integral de Ninas, Ninos y Adolescentes (SE-SIPINNA) pidió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investigar de oficio el caso de Ximena Santaolalla, quien esta semana acusó a su padrastro, el empresario Francisco Aguirre, de cometer violencia sexual en su contra durante su infancia.

En un comunicado, la dependencia federal expresó su solidaridad con Santaolalla, haciendo un reconocimiento por “su valentía de hacer pública la violencia sexual” que, conforme a su testimonio, vivió de los cinco a los 14 años de edad.

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Extendemos nuestra solidaridad a todas las personas que han sobrevivido a estas violencias, particularmente a quienes aun no encuentran las condiciones para romper el silencio.

La solicitud del gobierno federal exhorta a la fiscalía capitalina a actuar bajo el principio de autonomía y el marco legal vigente, destacando que la autoridad ministerial debe salvaguardar los derechos de Santaolalla, respetar sus decisiones personales y adoptar medidas cautelares para proteger a cualquier menor que pudiera encontrarse en riesgo.

La legislación penal y la corte fijan la imprescriptibilidad de delitos sexuales infantiles

La SIPINNA recordó que el orden jurídico mexicano contempla herramientas para sancionar estas conductas. Tanto la legislación penal federal como la de la Ciudad de México establecen la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos en perjuicio de niñas, niños y adolescentes.

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A este criterio normativo se añade la resolución de la Primera Sala de la SCJN en el amparo directo 16/2024. El máximo tribunal determinó que la imprescriptibilidad representa una medida especial de protección indispensable para asegurar el acceso a la justicia.

La resolución judicial reconoce que las víctimas requieren tiempos particulares para comprender, procesar y denunciar agresiones sufridas durante la infancia.

Con este fallo, los tribunales determinaron que el sistema de justicia debe adaptarse a las necesidades de las personas afectadas, sin imponer plazos procesales rígidos a sus testimonios.

El entorno familiar acentúa los mecanismos de subordinación y silencio

La dependencia advirtió que las agresiones sexuales contra la niñez no constituyen un asunto privado ni familiar y representan violaciones graves a los derechos humanos que lesionan la dignidad, libertad, integridad y desarrollo personal, con consecuencias que suelen perdurar durante toda la vida adulta.

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Agrgó que la problemática adquiere rasgos específicos en el ámbito doméstico. En ese entorno, los lazos de confianza, subordinación y poder suelen emplearse para someter y silenciar a quienes los adultos tienen la obligación jurídica de resguardar y atender.

El organismo explicó que la dependencia material y afectiva, el miedo al descreimiento y la carencia de redes de protección demoran las acusaciones. A estos factores sumó la dificultad para identificar y nombrar la agresión en las primeras etapas de vida.

Frente al tiempo transcurrido desde los hechos denunciados, la secretaría ejecutiva subraya: “El silencio no significa consentimiento”, recalcando que el paso de los años no aminora la gravedad de los delitos cometidos ni resta valor probatorio a las declaraciones ministeriales o públicas de las víctimas.

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Aseveró que ninguna posición de influencia económica, autoridad, vínculo de parentesco o cláusula de confidencialidad puede utilizarse para encubrir abusos o frenar la acción penal. Los derechos de las infancias son innegociables y no admiten subordinación ante intereses particulares.

Caso Ximena Santaolalla

El 25 de noviembre de 2026, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la escritora mexicana Ximena Santaolalla reveló en una entrevista con el diario El País que sufrió abuso sexual de manera diaria entre los 5 y los 14 años por parte de su padrastro, el empresario Francisco Aguirre Gómez, quien hasta el 18 de noviembre presidió durante 27 años el conglomerado mediático Grupo Radio Centro.

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Según su testimonio, las agresiones ocurrieron entre 1988 y 1997, tanto en el domicilio familiar en Ciudad de México como durante viajes al extranjero, en alrededor de 2,500 ocasiones.

Santaolalla explicó que decidió identificar públicamente a Aguirre Gómez ante la preocupación de que el empresario continuara conviviendo con menores de edad, y tras advertir a otras cuatro posibles víctimas en su entorno.

“Decidí hacer público su nombre, porque el silencio sí genera impunidad”, declaró al diario español.

La escritora había alertado a su madre, Adriana Abdó, sobre los abusos a los 8, 10 y 13 años. En 1997, durante un viaje a Nueva York, el empresario habría reconocido por primera vez lo ocurrido. Abdó confirmó al medio que recibió esas advertencias y reconoció que en aquel momento no actuó como debía.

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El caso acumula antecedentes legales sin resolución. En abril de 2019, Santaolalla presentó una denuncia en Francia por hechos ocurridos en París, que la justicia de ese país desestimó al tratarse de ciudadanos mexicanos residentes en México.

El 30 de mayo de 2026, Aguirre firmó un acuerdo de confidencialidad en el que se comprometía a realizar donaciones a tres organizaciones de protección infantil, mantener la pensión de la madre de la escritora y difundir campañas de prevención en sus emisoras, a cambio de que Santaolalla se abstuviera de presentar una denuncia penal.

La escritora sostiene que los compromisos económicos no se cumplieron. Hasta ahora, el empresario no se ha pronunciado públicamente sobre los señalamientos, ni se ha informado sobre la existencia de una denuncia formal ante autoridades mexicanas.

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La autora había abordado su experiencia de forma velada en su novela Un jardín al fondo de la noche (Random House, 2025), cuya base autobiográfica reveló al momento de hacer pública la denuncia.

Tras la publicación del testimonio, Grupo Radio Centro emitió un comunicado en el que confirmó que Aguirre renunció a la presidencia de su Consejo de Administración el 18 de noviembre de 2026 y precisó que los señalamientos corresponden a su ámbito personal.

El medio hermano de Santaolalla, Juan Aguirre Abdo, exdirector general del grupo, expresó su solidaridad públicamente en X: “Toda mi solidaridad con mi querida hermana, Ximena”.

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Al día siguiente, la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció el respaldo del gobierno federal a la escritora durante La Mañanera del Pueblo.

La mandataria informó que le envió un mensaje privado a la escritora y le ofreció el acompañamiento de la Secretaría de las Mujeres y del gobierno federal para formalizar la denuncia. “Que sepa que estamos con ella”, dijo en Palacio Nacional.

La cantante Sasha Sokol, quien desde 2022 litiga contra el productor Luis de Llano por una relación que sostuvo con ella cuando era menor de edad, también expresó su respaldo en X.

“La verdad incomoda, pero incomoda más el silencio porque genera impunidad”. Sokol retomó la frase de Santaolalla para cerrar su mensaje: “Que la vergüenza y las consecuencias cambien de bando”.