Un nuevo capítulo se vuelve a escribir en esta rivalidad.

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El destino futbolístico ha vuelto a cruzar los caminos de México y Argentina en una Copa del Mundo. Tras concluir la Fase de Grupos del Mundial Sub-17 de Qatar 2026, quedó confirmado que ambas selecciones se enfrentarán en los 16avos de final, en un compromiso a matar o morir que añade un nuevo capítulo a una de las rivalidades más intensas, apasionadas y recurrentes del continente americano en torneos organizados por la FIFA.

El cruce quedó sellado luego de que la Selección Mexicana, dirigida por Jürgen Castañeda, cerrara invicta y sin recibir anotaciones como líder del Grupo K con siete puntos y diferencia de +5 —tras vencer 1-0 a Rumania, golear 4-0 a Camerún e igualar 0-0 frente a Venezuela—, ubicándose como el noveno mejor líder de grupo.

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Por su parte, la Albiceleste, comandada por Diego Placente, finalizó en la segunda posición del Grupo C detrás de Australia luego de caer 2-0 ante los oceánicos, derrotar 2-1 a Mozambique y empatar 3-3 contra Dinamarca, clasificándose como el duodécimo mejor segundo lugar del certamen.

La albiceleste tiene un récord favorecedor en gran parte de su historia contra México. (TW Selecciones Nacionales Menores)

Una rivalidad histórica en Copas del Mundo: el dominio albiceleste en mayores

Cuando México y Argentina se ven las caras en un Mundial, el recuerdo colectivo suele remitir de inmediato a las dolorosas eliminaciones sufridas por el Tricolor en categoría absoluta. En cuatro enfrentamientos disputados en Copas del Mundo mayores, la balanza se inclina por completo hacia el conjunto sudamericano con cuatro victorias:

Uruguay 1930 (Fase de Grupos): El primer antecedente mundialista entre ambas naciones terminó con un espectacular marcador de 6-3 a favor de Argentina en Montevideo, en un duelo recordado por la actuación de Guillermo Stábile.

Alemania 2006 (Octavos de Final): Uno de los partidos más recordados por la afición mexicana. Tras un empate 1-1 en los 90 minutos reglamentarios con goles de Rafael Márquez y Hernán Crespo, una volea extraordinaria de Maxi Rodríguez en tiempos extra sentenció el 2-1 definitivo en Leipzig.

Sudáfrica 2010 (Octavos de Final): Cuatro años más tarde en Johannesburgo, la historia volvió a repetirse con un triunfo argentino de 3-1 , marcado por un doblete de Carlos Tevez —el primero en evidente fuera de lugar— y un tanto de Gonzalo Higuaín, mientras que Javier “Chicharito” Hernández descontó por México.

Qatar 2022 (Fase de Grupos): En el Estadio Lusail, dentro de la segunda jornada del Grupo C, Argentina se impuso 2-0 con anotaciones de Lionel Messi y Enzo Fernández, resultado que encaminó a la Albiceleste hacia su tercera estrella mundial y dejó a México al borde de una eliminación que días después se consumaría.

El gol de Maxi Rodríguez en la Copa del Mundo del 2006 es uno de los recuerdos más amargos para los fanáticos del Tri.

El equilibrio y los golpes mexicanos en categorías menores (Sub-20 y Sub-17)

A diferencia de lo que ocurre en selección mayor, donde Argentina ejerce una hegemonía absoluta en citas mundialistas, en las divisiones con límite de edad la historia presenta matices mucho más parejos e incluso episodios de auténtica gloria para el futbol mexicano.

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En un recuento global de todas las categorías varoniles en Copas del Mundo (mayor, Sub-20 y Sub-17), ambas selecciones se han enfrentado en 12 ocasiones previas con saldo de ocho triunfos argentinos, tres victorias mexicanas y un empate (con pase mexicano en penales).

En la Copa del Mundo Sub-20, ambos combinados registran cuatro choques:

Nigeria 1999 (Octavos de Final): México firmó una de las actuaciones más memorables de sus selecciones juveniles al golear 4-1 a una Argentina dirigida por José Néstor Pékerman, con tantos de Daniel Osorno, Eduardo Rodríguez, Juan Pablo Rodríguez y Luis Ignacio González.

Canadá 2007 (Cuartos de Final): La Albiceleste cobró revancha en Ottawa al vencer 1-0 con gol de Maximiliano Moralez, frenando a una brillante generación mexicana encabezada por Giovani dos Santos, Carlos Vela y Héctor Moreno.

Colombia 2011 (Fase de Grupos): En el arranque del Grupo F en Medellín, Argentina superó 1-0 al Tricolor con anotación de Erik Lamela.

Chile 2025 (Cuartos de Final): En el antecedente más reciente de la categoría Sub-20, disputado en noviembre de 2025, el conjunto sudamericano se impuso 2-0 en cuartos de final para dejar en el camino al representativo mexicano.

La eliminación más reciente de México por Argentina se dio este mismo año. (REUTERS/Pablo Sanhueza)

Sin embargo, es precisamente en la Copa del Mundo Sub-17 —torneo en el que México presume dos campeonatos mundiales (2005 y 2011) frente a ninguno de Argentina, cuyo mejor resultado histórico han sido tres terceros lugares— donde el Tricolor ostenta un historial favorable con dos victorias, un empate y apenas una derrota:

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Finlandia 2003 (Cuartos de Final): El único triunfo argentino en la categoría se dio en Lahti con marcador de 2-0 , gracias a los goles de Neri Cardozo y Hernán Peirone.

Emiratos Árabes Unidos 2013 (Semifinales): México dio un golpe de autoridad en Abu Dabi al golear 3-0 a la Albiceleste con doblete de Iván Ochoa y un tanto de Marco Granados para avanzar a la gran final.

Chile 2015 (Fase de Grupos): En su debut dentro del Grupo C en Chillán, el Tricolor volvió a imponerse con autoridad por 2-0 mediante anotaciones de Kevin Magaña y Francisco Venegas.

Qatar 2025 (16avos de Final): El antecedente directo más fresco ocurrió hace exactamente un año, también en suelo catarí y en la misma ronda de eliminación directa. Tras igualar 2-2 en un vibrante partido durante los 90 minutos reglamentarios, México eliminó a Argentina al imponerse 5-4 en la tanda de penales, dejando fuera de competencia al cuadro sudamericano.

México venció a Argentina en la Copa del Mundo Sub 17 del año pasado. (X@miseleccionsubs)

Cuándo, a qué hora y dónde ver el México vs Argentina Sub-17

El esperado encuentro de 16avos de final entre México y Argentina se disputará el próximo lunes 30 de noviembre de 2026 en el Campo 2 (Ibrahim Khalfan) del complejo deportivo Aspire Zone, en Doha, Qatar. El silbatazo inicial está programado para las 09:00 horas (tiempo del centro de México). En territorio mexicano, el partido podrá seguirse en vivo a través de Canal 9 y TUDN en televisión, así como vía streaming mediante ViX. El ganador de esta llave avanzará a los Octavos de Final, donde se medirá al vencedor del duelo entre Croacia y Uruguay.

Todos los partidos de los 16avos de final del Mundial Sub-17 de Qatar 2026

Además del choque entre mexicanos y argentinos, la ronda de los 32 mejores del certamen —que reúne por segunda edición consecutiva a 48 selecciones— se jugará entre el lunes 30 de noviembre y el martes 1 de diciembre en las distintas canchas de la Aspire Zone (horarios en tiempo del centro de México):

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Lunes 30 de noviembre de 2026

Croacia vs Uruguay | 06:30 hrs | Cancha 9 (Adel Mallala)

Italia vs Tayikistán | 06:30 hrs | Cancha 4 (Khaled Salman)

Brasil vs Mozambique | 07:00 hrs | Cancha 1 (Mohammed Ghanim)

Bélgica vs Arabia Saudita | 07:30 hrs | Cancha 5 (Khaled Ballan)

República de Irlanda vs Costa de Marfil | 08:30 hrs | Cancha 3 (Bader Bilal)

México vs Argentina | 09:00 hrs | Cancha 2 (Ibrahim Khalfan)

Chile vs Marruecos | 09:30 hrs | Cancha 7 (Mansour Muftah)

España vs Uzbekistán | 09:30 hrs | Cancha 8 (Mahmoud Soufi)

Martes 1 de diciembre de 2026

Australia vs Senegal | 06:30 hrs | Cancha 4 (Khaled Salman)

Malí vs República Dominicana | 06:30 hrs | Cancha 9 (Adel Mallala)

Corea del Sur vs Japón | 07:00 hrs | Cancha 1 (Mohammed Ghanim)

Serbia vs China | 07:30 hrs | Cancha 5 (Khaled Ballan)

Grecia vs Ecuador | 08:30 hrs | Cancha 3 (Bader Bilal)

Egipto vs Colombia | 09:00 hrs | Cancha 2 (Ibrahim Khalfan)

Francia vs Uganda | 09:30 hrs | Cancha 7 (Mansour Muftah)

Venezuela vs Argelia | 09:30 hrs | Cancha 8 (Mahmoud Soufi)