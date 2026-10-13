En un experimento con pantallas digitales, peces diseñaron a su pareja ideal durante 9 generaciones

Los peces cola de espada verdes nadan con sus posibles parejas.

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Un experimento de la Universidad de Exeter permitió que 11 hembras y 12 machos de peces cola de espada verdes (Xiphophorus hellerii) seleccionaran parejas digitales durante 9 generaciones en el Campus Penryn, en Cornualles, al suroeste de Inglaterra.

La investigación publicada en Royal Society Open Science sustituyó los encuentros reproductivos reales por imágenes en movimiento de ejemplares virtuales. En cada ronda, los ejemplares podían nadar libremente durante 3 minutos y acercarse a una de las 2 opciones exhibidas en extremos opuestos de un tanque.

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La pareja digital junto a la que cada pez permanecía más tiempo era considerada la ganadora. Luego, sus rasgos se combinaban con los de otro ejemplar virtual elegido en una prueba distinta para crear nuevos estímulos, que pasaban a integrar la siguiente camada del experimento.

Los algoritmos genéticos permitieron refinar la elección de pareja

Un experimento de la Universidad de Exeter evaluó las preferencias de pareja en peces cola de espada verdes mediante animaciones digitales durante nueve generaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el artículo divulgado en Phys.org, el equipo utilizó algoritmos genéticos, sistemas que combinan características de distintas opciones para producir nuevas variantes, con el objetivo de imitar el proceso de herencia. Así, los individuos no quedaron limitados a un conjunto fijo de candidatos virtuales.

Kathryn Bullough, del Centro de Ecología y Conservación de Exeter, explicó que estudiar estas decisiones en animales presenta límites habituales.

“Los experimentos solo pueden presentarles una gama limitada de parejas potenciales”, señaló y agregó que el nuevo diseño con sucesivas generaciones digitales, “permitió a los peces ‘diseñar’ a su pareja ideal”.

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Cada ensayo se realizó con un pez por vez. Los investigadores siguieron sus desplazamientos en 3 áreas del tanque: una zona neutral central y 2 zonas próximas a las pantallas, donde aparecía un posible candidato a cada lado.

El tamaño fue el rasgo dominante en las decisiones de los machos

El experimento siguió durante generaciones las decisiones de apareamiento de los peces.

Los machos mostraron un patrón constante a lo largo de las 9 rondas: escogieron hembras cada vez más grandes, de modo que las representaciones virtuales del conjunto final fueron, en promedio, más de un 24% mayores que las de la primera generación.

El trabajo vincula esa preferencia con una posible ventaja reproductiva. Las hembras de mayor tamaño podrían producir una cantidad superior de descendientes, por lo que ese atributo puede resultar favorable para los machos al momento de seleccionar.

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Las hembras, en cambio, no siguieron una única tendencia. Sus elecciones variaron entre ejemplares y se orientaron hacia combinaciones distintas de longitud de la cola, coloración, dimensiones y anchura corporal, así como patrones presentes en los peces virtuales.

Los investigadores aplicaron algoritmos genéticos para crear variantes digitales durante nueve generaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las hembras eligió candidatos que, generación tras generación, adquirían rasgos cada vez más similares a los de otras hembras. La investigación planteó que quizá evitaba características masculinas que percibía como amenazantes.

La prueba reproduce el efecto de la selección sexual

El sistema busca recrear la selección sexual, un proceso por el cual determinados rasgos aumentan las probabilidades de que un individuo sea elegido para reproducirse. Cuando esto ocurre, esas características tienden a transmitirse y pueden hacerse más frecuentes a través de las generaciones.

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Los peces cola de espada verdes proceden de Centroamérica y reciben su nombre por la aleta caudal alargada de los machos, semejante a una espada. Esa estructura, junto con otras características visibles, podía modificarse dentro de las variantes creadas por el programa.

Los peces cola de espada resultan idóneos para este ensayo porque reaccionan a estímulos de video y carecen de cuidado parental (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Laura Kelley indicó que esta especie resulta adecuada para el procedimiento porque responde a videos de otros individuos y no proporciona cuidado parental a sus crías.

“La elección de pareja es relativamente sencilla, puesto que los peces buscan principalmente buenos genes para transmitir a su descendencia”, sostuvo.

Además, la doctora remarcó que “un estudio de este tipo utilizando peces reales llevaría años” y destacó la utilidad de las simulaciones para analizar elecciones reproductivas.

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