Seis personas fueron judicializadas. Se les atribuye la creación y funcionamiento de al menos 150 sitios fraudulentos, con los que habrían estafado a más de 294 víctimas (Fiscalía)

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La Fiscalía General de la Nación imputó a seis personas por la presunta creación y operación de páginas web que suplantaban portales para adquirir el Soat y pagar el pico y placa solidario en Bogotá, una modalidad con la que habrían obtenido datos personales y financieros de al menos 294 usuarios

Los procesados fueron presentados ante un juez de control de garantías por los delitos de concierto para delinquir y suplantación de sitios web para la captura de datos personales. Ninguno aceptó los cargos formulados por un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos.

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La investigación estableció que la presunta estructura creó por lo menos 150 sitios entre 2022 y 2026. Esas plataformas aparentaban pertenecer a compañías aseguradoras y a la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, según la Fiscalía.

La Fiscalía imputó a seis personas por la presunta creación y operación de páginas web que suplantaban portales para adquirir el Soat y pagar el pico y placa solidario en Bogotá (Fiscalía)

La Fiscalía identificó seis funciones dentro de la estructura

Entre los judicializados está Brayan Alexander Morales, a quien el ente acusador señaló como posible cabecilla de la red. La Fiscalía atribuyó a Cristian Camilo Del Castillo Zabala y Diego Andrés Sánchez Ortiz labores relacionadas con el diseño, la administración y el funcionamiento de los portales.

Deisy Carolina Ballén Carvajal habría tenido la función de comunicarse por teléfono con las personas afectadas. Por su parte, Solangy Jineth Rodríguez Avendaño y Natalie Dayana Enciso Correa son investigadas por una posible participación en actividades de apoyo técnico y financiero.

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Entre los judicializados está Brayan Alexander Morales, a quien el ente acusador señaló como posible cabecilla de la red (Fiscalía)

El director especializado contra los delitos informáticos, Armando Colmenares Duque, afirmó que los seis procesados habrían tenido participación en “la creación, administración y operación de al menos 150 sitios web fraudulentos”.

La Fiscalía sostuvo que las páginas buscaban atraer a personas interesadas en comprar el Soat, el seguro obligatorio para vehículos, o en realizar trámites asociados al ico y placa solidario. Una vez ingresaban a los sitios, los usuarios podían entregar información personal y financiera.

Los portales aparecían entre los primeros resultados de búsqueda

De acuerdo con los elementos probatorios recopilados, la organización habría utilizado mecanismos de publicidad digital y posicionamiento en motores de búsqueda. El objetivo era que las páginas falsas figuraran en lugares destacados cuando los ciudadanos consultaban palabras relacionadas con esos trámites.

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“Esta red habría creado numerosas páginas web engañosas”, indicó Colmenares Duque. El funcionario agregó que los investigados “habrían recurrido a estrategias de publicidad y posicionamiento para que esos sitios aparecieran entre los primeros resultados”.

Las autoridades también analizan la posible relación de los procesados con el desarrollo de páginas y estrategias de engaño dirigidas a usuarios de otros países. La Fiscalía no detalló cuáles serían los territorios ni el número de plataformas presuntamente utilizadas fuera de Colombia.

La Fiscalía sostuvo que las páginas buscaban atraer a personas interesadas en comprar el Soat, el seguro obligatorio para vehículos, o en realizar trámites asociados al pico y placa solidario (Colprensa)

La Policía Nacional realizó las capturas en Bogotá, Fusagasugá y Soacha, en Cundinamarca. Tras las audiencias preliminares, los seis investigados quedaron vinculados formalmente al proceso penal, que continuará bajo la conducción de la Fiscalía.

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Captura de 50 personas

La Fiscalía General de la Nación informó que sus labores de análisis criminal y la conexión entre distintos expedientes permitieron actuar contra cinco organizaciones señaladas de cometer delitos en Pereira, Dosquebradas, Apía y Quinchía, en Risaralda. Las estructuras estarían relacionadas con tráfico local de estupefacientes, hurto y extorsión, entre otras conductas.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional realizaron allanamientos y registros durante los últimos dos días. Como resultado de esos operativos, fueron capturadas por orden judicial 50 personas. De ese total, 26 serían integrantes de las organizaciones investigadas y las otras 24 eran requeridas por hechos como violencia de género y violencia intrafamiliar.

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La Fiscalía General de la Nación informó que sus labores de análisis criminal y la conexión entre distintos expedientes permitieron actuar contra cinco organizaciones señaladas de cometer delitos en Pereira, Dosquebradas, Apía y Quinchía, en Risaralda (Fiscalía)

Las autoridades identificaron a las estructuras conocidas como ‘Perseo’, ‘Núcleo’ y ‘La Popular’, que presuntamente se dedicaban a la venta de drogas en Pereira y Quinchía. También fueron intervenidas las organizaciones denominadas ‘Credigestiones’, investigada por posibles extorsiones y secuestros, y ‘Viaducto’, cuyos integrantes estarían vinculados con robos a personas bajo distintas modalidades.

Según la investigación de la Seccional Risaralda, el grupo ‘Perseo’ habría distribuido estupefacientes en varios sectores de Pereira. Los investigadores documentaron más de 60 casos en los que sus presuntos integrantes habrían vendido cocaína, marihuana y 2CB en el parque Lago Uribe Uribe.

La Fiscalía señaló que esa actividad ilegal habría generado ingresos mensuales superiores a los $ 70 millones.