Los ingredientes principales de esta receta casera que permite preparar un atole cremoso sin necesidad de utilizar fécula de maíz

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Con la llegada de las bajas temperaturas, las bebidas calientes se convierten en una opción para comenzar el día o disfrutar durante las tardes. Entre las preparaciones tradicionales de la temporada destaca el atole, que puede elaborarse con diferentes frutas e ingredientes para darle sabor y consistencia.

El atole de guayaba con avena es una alternativa sencilla que combina el sabor de esta fruta con la textura cremosa de la leche y las propiedades de la avena. Además, su preparación no requiere una larga lista de ingredientes ni el uso de maicena para espesarlo.

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Esta receta utiliza guayaba madura, leche descremada, avena molida y canela, además de vainilla y un endulzante sin calorías que puede incorporarse de manera opcional. Su elaboración consiste en cocer la fruta, licuarla y posteriormente integrarla con el resto de los ingredientes para cocinarla a fuego bajo.

¿Qué ingredientes necesitas para preparar atole de guayaba con avena?

La receta está diseñada para preparar una porción, por lo que las cantidades pueden ajustarse si se desea servir a más personas.

Los ingredientes necesarios son:

1 guayaba mediana madura

1 taza de leche descremada, equivalente a 240 mililitros

1 cucharada de avena molida

¼ de cucharadita de canela en polvo

¼ de taza de agua

Vainilla al gusto

Endulzante sin calorías, opcional

La guayaba debe estar madura para facilitar su cocción y aportar su sabor característico. La avena molida ayuda a darle una consistencia cremosa a la bebida, mientras que la canela y la vainilla complementan su aroma.

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El atole de guayaba con avena es una alternativa casera para disfrutar durante los días fríos; se prepara con fruta madura, leche, avena molida, canela y vainilla, sin necesidad de utilizar maicena

Paso a paso para preparar atole de guayaba casero

El primer paso consiste en lavar cuidadosamente la guayaba y cortarla en trozos pequeños. Posteriormente, se coloca en una olla con un cuarto de taza de agua y se deja hervir durante aproximadamente cinco minutos, hasta que la fruta esté cocida.

Una vez que la guayaba se haya suavizado, se retira del fuego y se licúa con un poco de leche. La mezcla debe pasar por un colador para retirar las semillas y obtener una preparación más uniforme.

En otro recipiente, se disuelve la cucharada de avena molida en el resto de la leche. Este procedimiento ayuda a integrar el ingrediente y evitar que se formen grumos durante la cocción.

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Después, se coloca la mezcla de guayaba en una olla y se agrega la leche con avena, la canela en polvo y la vainilla al gusto. Si se desea una bebida más dulce, también puede incorporarse un endulzante sin calorías.

Todos los ingredientes se cocinan a fuego bajo durante aproximadamente cinco a siete minutos. Es importante mover constantemente la preparación para evitar que se pegue al fondo de la olla y favorecer que adquiera una consistencia espesa.

Cuando el atole tenga la textura deseada, se retira del fuego y se sirve caliente.

La avena ayuda a darle consistencia sin utilizar maicena

Una de las características de esta receta es que utiliza avena molida como ingrediente para espesar la bebida, por lo que no es necesario agregar fécula de maíz.

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Además de contribuir a la textura cremosa, la avena aporta fibra a la preparación. Su combinación con la leche y la guayaba permite obtener una bebida que puede acompañarse con otros alimentos durante el desayuno o disfrutarse como parte de una colación.

La cantidad de avena puede influir en la consistencia final del atole, por lo que es importante mantener la preparación en movimiento mientras se cocina y vigilar que no espese demasiado.

Una bebida caliente para las mañanas frías

El atole de guayaba con avena puede prepararse en pocos minutos y es una alternativa para quienes buscan variar las bebidas calientes que consumen durante la temporada de frío.

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Su elaboración utiliza ingredientes que pueden encontrarse fácilmente en casa y permite ajustar el dulzor de acuerdo con las preferencias de cada persona. La vainilla y la canela también pueden modificarse al gusto para darle un aroma más intenso.

Esta receta casera combina el sabor de la guayaba con la textura de la avena y la leche, convirtiéndose en una opción sencilla para disfrutar caliente durante los días de bajas temperaturas.