Las policías municipales y estatales concentraron 196 de los 272 homicidios de agentes registrados durante 2026 por Causa en Común. (Imagen ilustrativa| Crédito: Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Culiacán)

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Al menos 20 integrantes de corporaciones de seguridad fueron asesinados en México entre el 13 y el 26 de noviembre. Los casos quedaron registrados en dos cortes semanales de Causa en Común, organización que mantiene un seguimiento de los homicidios de policías y otros agentes de instituciones de seguridad.

Durante la semana del 13 al 19 de noviembre se documentaron 14 asesinatos. En el periodo siguiente, del 20 al 26, se registraron otros seis: cuatro en Sinaloa, uno en Guanajuato y uno en Oaxaca.

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Con estos casos, el recuento de la organización llegó a 272 agentes asesinados durante 2026. La cifra comprende a integrantes de policías municipales y estatales, así como de instituciones federales, entre ellas la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina.

El registro también alcanzó 714 víctimas entre el 1 de octubre de 2024 y el 26 de noviembre de 2026, periodo que comprende la actual administración federal. Los datos muestran que los homicidios de agentes no se limitan a una sola corporación ni a una entidad específica.

Policías municipales y estatales concentran la mayoría de las víctimas

El desglose por institución muestra que las corporaciones locales acumulan la mayor cantidad de asesinatos durante 2026. Las policías municipales registraron 109 víctimas y las estatales, 87. En conjunto, sumaron 196 homicidios, alrededor del 72% de los 272 casos contabilizados hasta el 26 de noviembre.

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A estas cifras se agregan 48 integrantes de la Guardia Nacional, 18 del Ejército, ocho de la Policía Federal y dos de la Marina.

La distribución territorial también refleja una concentración en cinco entidades. Jalisco encabeza el recuento con 37 agentes asesinados, seguido de Michoacán, con 36; Sinaloa, con 30; Guanajuato, con 29, y el Estado de México, con 21.

En conjunto, esos estados acumularon 153 homicidios, más de la mitad del total nacional registrado durante el año. Sinaloa, además, concentró cuatro de los seis asesinatos documentados por Causa en Común en la última semana de noviembre.

Jalisco encabezó la lista de entidades con más agentes asesinados, con 37 víctimas, seguido de Michoacán, con 36. (Crédito: FGE Jalisco)

Salarios, prestaciones y falta de carrera policial

Los homicidios ocurren en un contexto de deficiencias institucionales que Causa en Común ha documentado en sus investigaciones sobre las corporaciones de seguridad. En su informe Las policías en México: consecuencias de un abandono histórico (2018-2026), la organización identificó problemas en los ingresos, las prestaciones y las oportunidades de desarrollo profesional de los agentes.

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Uno de los hallazgos fue que el 55% de los policías municipales percibía menos de 15 mil pesos mensuales. El diagnóstico también encontró que apenas el 53% contaba con seguridad social, el 58% tenía seguro de vida y solo el 6% disponía de un sistema de retiro.

La situación laboral se combina con una estructura policial que ha perdido capacidad operativa. En 2024 había 166 mil 224 policías municipales operativos en el país, una reducción de 6% respecto a 2022 y el nivel más bajo registrado desde 2010.

La organización también identificó rezagos en los mecanismos de profesionalización. Solo 17 de las 32 corporaciones estatales contaban con un servicio profesional de carrera formal, mientras que 21 carecían de catálogos de puestos.

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Las protestas policiales también reflejan el deterioro institucional

Entre octubre de 2024 y septiembre de 2026, Causa en Común documentó 137 movilizaciones de policías en distintas entidades. De ese total, 63 fueron paros laborales, 64 manifestaciones y 10 amenazas de protesta.

Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Guanajuato y Estado de México concentran 153 de los 272 asesinatos de agentes de seguridad registrados en México durante 2026, de acuerdo con Causa en Común. (Crédito: Cuartoscuro)

El 62% de esas movilizaciones correspondió a policías municipales. Las inconformidades estuvieron relacionadas con las condiciones laborales, los salarios, las prestaciones y las exigencias de mejores condiciones para desempeñar sus funciones.

El registro de las protestas muestra otra dimensión de los problemas que enfrentan las corporaciones: además de la violencia contra sus integrantes, existen reclamos internos por las condiciones en las que trabajan. La falta de prestaciones y de mecanismos de desarrollo profesional aparece así en el mismo diagnóstico que advierte sobre las debilidades estructurales de las policías.

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Los 20 homicidios documentados entre el 13 y el 26 de noviembre se incorporan a ese panorama. Al corte del día 26, el recuento de Causa en Común sumaba 272 agentes asesinados en el año y 714 desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum.