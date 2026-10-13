Arabia Saudita interceptó drones y anunció una operación en Saná mientras los hutíes amenazaron con atacar Riad

Arabia Saudita interceptó drones y anunció una operación en Saná (Europa Press)

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La coalición liderada por Arabia Saudita interceptó tres drones al norte de Riad este martes, mientras anunciaba una inminente operación militar en Saná, la capital de Yemen controlada por los hutíes, y estos respondieron con una advertencia directa de represalia.

Horas después de confirmar la intercepción de los drones, la coalición emitió un aviso de evacuación orientado a los civiles que se encuentran en las inmediaciones de la Compañía Petrolera de Yemen, específicamente en la Estación Central de al-Sabaha, en las afueras de la capital yemení.

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“El Comando Conjunto de las Fuerzas de la Coalición solicita que los civiles evacuen las instalaciones de la Compañía Petrolera de Yemen, la Estación Central de al-Sabaha en Sanaa, por su propia seguridad”, escribió en X el portavoz Turki al-Maliki, general de división, quien adjuntó un mapa de la ubicación.

El anuncio generó una reacción inmediata del movimiento proiraní. Yahya Saree, portavoz militar de los hutíes, publicó en X: “Las Fuerzas Armadas yemeníes advierten al enemigo saudita que cualquier ataque contra la capital, Saná, recibirá una respuesta dura y dolorosa en la capital enemiga, Riad”. La advertencia llegó minutos después de que al-Maliki anticipara la operación.

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El ataque contra el aeropuerto internacional de Riad (Europa Press)

En paralelo, Saree amplió el alcance de las advertencias del movimiento e instó a civiles y trabajadores a alejarse de cualquier instalación perteneciente a Saudi Aramco.

“Las Fuerzas Armadas Yemeníes advierten a todos los empleados y ciudadanos que se encuentren cerca de cualquier instalación perteneciente a la petrolera Aramco que la evacuen y se alejen de ella, ya que es un objetivo legítimo para nuestras fuerzas”, publicó en X.

El cruce de declaraciones se produce en un contexto de escalada sostenida. Los hutíes, que controlan amplias zonas de Yemen y mantienen un conflicto de más de una década con Arabia Saudita, intensificaron sus acciones este fin de semana con una oleada de ataques. El domingo, una persona murió en un ataque contra el aeropuerto internacional de Riad, horas después de otro ataque reivindicado por el grupo que causó 13 muertos y más de 300 heridos.

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