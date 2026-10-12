El FMI y el Banco Mundial se reúnen en Tailandia con la guerra en Medio Oriente y el avance de la IA como ejes de la agenda (REUTERS)

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Los ministros de Finanzas y los jefes de los bancos centrales se reúnen esta semana en Tailandia para los encuentros anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, en un contexto marcado por el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre los mercados energéticos, el avance de la inteligencia artificial (IA) y los riesgos para el crecimiento económico mundial.

Las reuniones se extenderán de lunes a sábado en Bangkok, con encuentros de alto nivel a puerta cerrada, actividades públicas y anuncios de las principales autoridades económicas internacionales. La agenda incluye el análisis de las consecuencias de la crisis energética, las perspectivas de crecimiento y las medidas para afrontar las dificultades económicas que enfrentan los países, en particular aquellos con menos recursos.

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El martes, el FMI presentará sus previsiones económicas mundiales, mientras que a lo largo de la semana difundirá pronósticos regionales. Las proyecciones servirán de marco para las discusiones sobre los riesgos que enfrenta la economía global y las respuestas de los gobiernos ante las presiones sobre los precios, las necesidades sociales y las perspectivas de actividad.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, describió la semana pasada en Singapur las dos fuerzas que, según el organismo, condicionan el panorama económico internacional. “En términos sencillos, la economía global está siendo tirada en dos direcciones opuestas: un impacto negativo en la oferta de energía y un impacto positivo en la demanda provocado por la inteligencia artificial”, comentó durante un evento previo a las reuniones.

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La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva (REUTERS)

El impacto de la guerra en Irán

Una de las principales preocupaciones de los encuentros será el efecto de la guerra de Estados Unidos contra Irán sobre los precios de la energía. El conflicto provocó un aumento de esos valores, en parte por las represalias de Teherán contra aliados de Washington en el Golfo y el bloqueo del tránsito petrolero por la región.

El FMI advirtió que las consecuencias de este choque energético son desiguales y afectan con mayor intensidad a los países en desarrollo que dependen de la importación de energía. El encarecimiento de los suministros representa una presión adicional para economías que también deben responder a las necesidades de sus poblaciones y a los riesgos derivados de la inflación y los fenómenos climáticos.

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Ante ese escenario, el organismo pidió a los gobiernos que controlen el gasto público y contengan los subsidios, incluso cuando aumentan las necesidades de los sectores vulnerables. En su lugar, propuso medidas de amortiguamiento fiscal para responder a las perturbaciones económicas.

La orientación del FMI generó críticas por las dificultades que supone para los países de bajos ingresos, que cuentan con menos margen para absorber el encarecimiento de la energía y los alimentos sin reducir otras partidas de gasto. Los cuestionamientos también apuntan a la necesidad de que los organismos multilaterales de crédito amplíen la asistencia financiera.

Una de las principales preocupaciones de los encuentros será el efecto de la guerra de Estados Unidos contra Irán sobre los precios de la energía (REUTERS)

El riesgo de un aumento de la pobreza

Las consecuencias combinadas de los conflictos, las tasas de interés y la crisis climática también figuran entre las preocupaciones de los organismos internacionales por sus posibles efectos sobre los hogares de menores ingresos.

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Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advirtió que los choques económicos podrían agravar la pobreza en los países en desarrollo, que enfrentan dificultades para sostener la asistencia a sus poblaciones.

Según el documento, los impactos combinados “podrían dejar a millones de personas más en la pobreza mientras los países en desarrollo luchan por mantener la ayuda a los hogares”.

El administrador del PNUD, Alexander de Croo, señaló que el encarecimiento de los productos básicos reduce la capacidad de las familias para afrontar nuevos gastos y absorber otras perturbaciones económicas. “El aumento en los precios del petróleo y los alimentos dejan a millones de familias sin margen de seguridad”, apuntó.

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De Croo también alertó sobre la magnitud que podría alcanzar el deterioro de las condiciones sociales si persisten las presiones sobre los ingresos de los hogares. “Estamos presenciando una tormenta perfecta que podría mandar a decenas o cientos de millones de personas a la pobreza”, sostuvo.

El administrador del PNUD, Alexander de Croo (REUTERS)

La inteligencia artificial, otro factor de la economía global

Mientras la guerra presiona los mercados energéticos, el crecimiento de la inversión en inteligencia artificial introduce otra variable en las perspectivas económicas internacionales.

Las economías avanzadas de Europa y Estados Unidos han resistido mejor el impacto del encarecimiento de la energía, aunque tampoco quedaron al margen de las presiones inflacionarias derivadas de esos aumentos. En respuesta, los bancos centrales de distintas regiones elevaron las tasas de interés para contener la suba de precios, una política que también frena la actividad económica.

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Al mismo tiempo, la inversión en IA impulsó los mercados bursátiles hasta niveles récord de crecimiento. El FMI destacó la magnitud de los recursos destinados a esta tecnología y estimó que podrían superar las inversiones realizadas en la construcción de ferrocarriles, el desarrollo de redes eléctricas y la expansión de las telecomunicaciones a escala mundial.

El organismo considera que la inteligencia artificial constituye un factor cada vez más relevante para las perspectivas económicas de los países, en un contexto en el que las economías deben responder tanto a los cambios tecnológicos como a las perturbaciones externas.

“Ya sea que la amen, la odien o la teman, la IA está aquí y se está convirtiendo rápidamente en un factor clave que determina la suerte relativa de los países en la economía mundial”, declaró Georgieva la semana pasada.

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(Con información de AFP)