Zelensky dijo que detendrá los bombardeos contra las refinerías cuando Rusia cese los ataques a infraestructuras energéticas

Zelensky exigió el fin de los ataques rusos para detener los bombardeos contra refinerías de Moscú (PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / Europa Press)

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El presidente ucraniano Volodimir Zelensky advirtió este domingo que Ucrania dejará de atacar las refinerías rusas solo si Moscú detiene sus ofensivas contra la infraestructura energética ucraniana, una condición de reciprocidad frente a la presión de Donald Trump para frenar esa ofensiva.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Zelensky sostuvo: “Ucrania estará dispuesta a dejar de atacar las refinerías de petróleo rusas si Rusia deja de atacar nuestra infraestructura energética. Cualquier medida de distensión debe ser recíproca y estar respaldada por garantías reales”.

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El Ministerio de Defensa ruso informó que sus fuerzas atacaron un centro de datos en Kiev y dos buques de carga seca que navegaban hacia el puerto de Odesa. Los ataques contra centros de datos y redes de telecomunicaciones provocaron interrupciones del servicio de internet en algunos operadores ucranianos.

Rusia no detiene sus ataques contra objetivos civiles en Ucrania (Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

La presión de Trump sobre Kiev coincidió con un entendimiento con Vladimir Putin para ampliar los envíos de combustible ruso a Estados Unidos y otros destinos. El plan contemplaba una entrega inmediata de 300.000 toneladas de diésel, seguida por 500.000 toneladas en noviembre, un millón en una etapa posterior y otros tres millones en un plazo breve.

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La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, se refirió al levantamiento de restricciones sobre el combustible ruso en un comunicado. “La suspensión de las sanciones al diésel ruso proporciona a Moscú más ingresos para financiar la guerra. Este no es el momento de bajar la presión sobre Rusia, y Europa no lo hará”, afirmó.

Tras una conversación telefónica mantenida el viernes con Putin, el presidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó que Moscú busca poner fin a la invasión y atribuyó la falta de un entendimiento a la posición ucraniana. “A Rusia le gustaría llegar a un acuerdo, pero, por la razón que sea, Zelensky no quiere llegar a un acuerdo”, declaró el sábado ante periodistas en la residencia presidencial.

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Trump cuestionó a Zelensky por no llegar a un acuerdo con Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania

Trump también pidió que Ucrania elija a un nuevo mandatario dispuesto a negociar el final de la guerra. “Es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente”, sostuvo, antes de advertir que Zelensky “más le vale que pare de una vez” los ataques contra la infraestructura estratégica rusa.

El mandatario estadounidense aseguró que había autorizado a Kiev a actuar militarmente contra Moscú, aunque estableció una restricción sobre las instalaciones petroleras. Al describir una conversación con Zelensky, afirmó: “Le dije que hiciera lo que quisiera contra Rusia, pero que no atacara las refinerías”.

Trump vinculó esos ataques con una escasez mundial de diésel. “Le dijimos: ‘Haz lo que quieras con Rusia, pero no ataques el gasóleo, porque hay un gran problema, una gran escasez’. ¿Y qué hace él? Va y ataca el gasóleo”, cuestionó.

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Zelensky relacionó el acuerdo sobre el diésel ruso con el ataque lanzado por Rusia durante la madrugada del sábado contra edificios residenciales de Zaporizhzhia, que dejó 17 muertos, entre ellos tres niños, y 16 heridos. El presidente ucraniano afirmó que Moscú interpreta cualquier reducción de la presión internacional como una autorización para prolongar la invasión.

Personal de los servicios de emergencia extingue un incendio tras un ataque ruso contra una instalación industrial, en el distrito de Bucha, región de Kiev (STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE IN KYIV/Handout via REUTERS)

Al referirse al bombardeo contra la ciudad, Zelensky escribió en X: “Hoy Rusia expresó su agradecimiento por el levantamiento de las sanciones a las exportaciones de diésel al lanzar cinco bombas guiadas contra edificios residenciales de Zaporizhzhia”.

El Ministerio de Defensa de Rusia sostuvo que el centro de procesamiento de datos “ATM Ukrsibbanka” era utilizado por el Ejército ucraniano para reunir, procesar y almacenar información de inteligencia. También afirmó que los dos buques alcanzados en alta mar transportaban cargamentos militares y se dirigían hacia Odesa, a orillas del mar Negro.

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