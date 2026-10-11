Mundo

Zelensky dijo que detendrá los bombardeos contra las refinerías cuando Rusia cese los ataques a infraestructuras energéticas

“Cualquier medida de distensión debe ser recíproca y estar respaldada por garantías reales”, planteó el presidente ucraniano luego de que Trump le exigieron frenar los ataques contra el gasóleo ruso

Zelensky exigió el fin de los ataques rusos para detener los bombardeos contra refinerías de Moscú (PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / Europa Press)
Zelensky exigió el fin de los ataques rusos para detener los bombardeos contra refinerías de Moscú (PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / Europa Press)
Guardar

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky advirtió este domingo que Ucrania dejará de atacar las refinerías rusas solo si Moscú detiene sus ofensivas contra la infraestructura energética ucraniana, una condición de reciprocidad frente a la presión de Donald Trump para frenar esa ofensiva.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Zelensky sostuvo: “Ucrania estará dispuesta a dejar de atacar las refinerías de petróleo rusas si Rusia deja de atacar nuestra infraestructura energética. Cualquier medida de distensión debe ser recíproca y estar respaldada por garantías reales”.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Defensa ruso informó que sus fuerzas atacaron un centro de datos en Kiev y dos buques de carga seca que navegaban hacia el puerto de Odesa. Los ataques contra centros de datos y redes de telecomunicaciones provocaron interrupciones del servicio de internet en algunos operadores ucranianos.

Rusia no detiene sus ataques contra objetivos civiles en Ucrania (Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)
Rusia no detiene sus ataques contra objetivos civiles en Ucrania (Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

La presión de Trump sobre Kiev coincidió con un entendimiento con Vladimir Putin para ampliar los envíos de combustible ruso a Estados Unidos y otros destinos. El plan contemplaba una entrega inmediata de 300.000 toneladas de diésel, seguida por 500.000 toneladas en noviembre, un millón en una etapa posterior y otros tres millones en un plazo breve.

PUBLICIDAD

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, se refirió al levantamiento de restricciones sobre el combustible ruso en un comunicado. “La suspensión de las sanciones al diésel ruso proporciona a Moscú más ingresos para financiar la guerra. Este no es el momento de bajar la presión sobre Rusia, y Europa no lo hará”, afirmó.

Tras una conversación telefónica mantenida el viernes con Putin, el presidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó que Moscú busca poner fin a la invasión y atribuyó la falta de un entendimiento a la posición ucraniana. “A Rusia le gustaría llegar a un acuerdo, pero, por la razón que sea, Zelensky no quiere llegar a un acuerdo”, declaró el sábado ante periodistas en la residencia presidencial.

Trump cuestionó a Zelensky por no llegar a un acuerdo con Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania

Trump también pidió que Ucrania elija a un nuevo mandatario dispuesto a negociar el final de la guerra. “Es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente”, sostuvo, antes de advertir que Zelensky “más le vale que pare de una vez” los ataques contra la infraestructura estratégica rusa.

El mandatario estadounidense aseguró que había autorizado a Kiev a actuar militarmente contra Moscú, aunque estableció una restricción sobre las instalaciones petroleras. Al describir una conversación con Zelensky, afirmó: “Le dije que hiciera lo que quisiera contra Rusia, pero que no atacara las refinerías”.

Trump vinculó esos ataques con una escasez mundial de diésel. “Le dijimos: ‘Haz lo que quieras con Rusia, pero no ataques el gasóleo, porque hay un gran problema, una gran escasez’. ¿Y qué hace él? Va y ataca el gasóleo”, cuestionó.

Zelensky relacionó el acuerdo sobre el diésel ruso con el ataque lanzado por Rusia durante la madrugada del sábado contra edificios residenciales de Zaporizhzhia, que dejó 17 muertos, entre ellos tres niños, y 16 heridos. El presidente ucraniano afirmó que Moscú interpreta cualquier reducción de la presión internacional como una autorización para prolongar la invasión.

Personal de los servicios de emergencia extingue un incendio tras un ataque ruso contra una instalación industrial, en el distrito de Bucha, región de Kiev (STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE IN KYIV/Handout via REUTERS)
Personal de los servicios de emergencia extingue un incendio tras un ataque ruso contra una instalación industrial, en el distrito de Bucha, región de Kiev (STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE IN KYIV/Handout via REUTERS)

Al referirse al bombardeo contra la ciudad, Zelensky escribió en X: “Hoy Rusia expresó su agradecimiento por el levantamiento de las sanciones a las exportaciones de diésel al lanzar cinco bombas guiadas contra edificios residenciales de Zaporizhzhia”.

El Ministerio de Defensa de Rusia sostuvo que el centro de procesamiento de datos “ATM Ukrsibbanka” era utilizado por el Ejército ucraniano para reunir, procesar y almacenar información de inteligencia. También afirmó que los dos buques alcanzados en alta mar transportaban cargamentos militares y se dirigían hacia Odesa, a orillas del mar Negro.

Temas Relacionados

Volodimir ZelenskyDonald TrumpGuerra Rusia UcraniaZaporizhzhia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tensión en las islas Senkaku: el régimen chino realizó un “patrullaje de defensa” en una zona disputada con Japón

La operación marítima de la Guardia Costera china, encabezada por el buque Xiamen, se desarrolló este sábado en el archipiélago que Beijing denomina Diaoyu, sin que informara el número de naves ni sus maniobras

Tensión en las islas Senkaku: el régimen chino realizó un “patrullaje de defensa” en una zona disputada con Japón

Donald Trump aseguró que Putin “quisiera ver un acuerdo” sobre la guerra en Ucrania y acusó a Zelensky de impedirlo

El presidente de Estados Unidos relató que habló por teléfono el viernes con el jefe del Kremlin y aseguró que Moscú desea firmar un entendimiento para dar cierre a la invasión, pero, según el mandatario estadounidense, el jefe de Estado ucraniano lo retrasa

Donald Trump aseguró que Putin “quisiera ver un acuerdo” sobre la guerra en Ucrania y acusó a Zelensky de impedirlo

Estados Unidos desactivó un buque comercial que intentó violar el bloqueo a los puertos de Irán

El carguero había salido antes de un puerto iraní e intentaba navegar por aguas de la región. El Ejército estadounidense subrayó que el barco desoyó advertencias reiteradas antes de la intervención y reportó que la ofensiva no dejó heridos

Estados Unidos desactivó un buque comercial que intentó violar el bloqueo a los puertos de Irán

Donald Trump condenó el ataque de los rebeldes hutíes contra el aeropuerto de Riad que dejó 12 muertos: “Es inaceptable”

El presidente de Estados Unidos, quien hoy dijo que pronto decidirá si se une a los ataques de Arabia Saudita contra el grupo insurgente, comentó que hablará con el príncipe heredero Mohammed bin Salman

Donald Trump condenó el ataque de los rebeldes hutíes contra el aeropuerto de Riad que dejó 12 muertos: “Es inaceptable”

Los hutíes atacaron dos aeropuertos de Arabia Saudita en un solo día: al menos 12 muertos y más de 300 heridos

La coalición militar liderada por el reino en apoyo al gobierno de Yemen acusó al grupo rebelde respaldado por Irán de las hostilidades, calificó de “crimen de guerra” el bombardeo contra una de las terminales en Riad y prometió responder “con firmeza”

Los hutíes atacaron dos aeropuertos de Arabia Saudita en un solo día: al menos 12 muertos y más de 300 heridos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La posible sanción a Vinicius por el agarrón de pelo a Saliba en el partido ante el Villarreal: podría peligrar el Clásico

La posible sanción a Vinicius por el agarrón de pelo a Saliba en el partido ante el Villarreal: podría peligrar el Clásico

Sheinbaum supervisa hospitales del Oriente del Edomex: reporta 98% de abasto de medicamentos en dicha zona de la entidad mexiquense

Receta de albóndigas de patata y atún, un plato sencillo y nutritivo que se elabora con pocos ingredientes básicos

Cómo será el desfile militar del 12 de octubre: recorrido, cuándo comienza y cómo seguirlo en directo por televisión

Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 12 al viernes 16 de octubre: Curro promete vengar la muerte de Jana y Máximo rompe su compromiso

DEPORTES

Franco Colapinto largará desde el puesto 15 el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

Franco Colapinto largará desde el puesto 15 el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

Es ídolo de San Lorenzo, pasó por Boca y jugó en la Selección: “Cuando dejé el fútbol me agarró una depresión muy grande”

Es argentino, tiene 11 años y fue captado por la academia de Fernando Alonso: “Mi sueño es llegar a la Fórmula 1”

6 frases de Leonardo Ponzio tras la victoria de River Plate: el juvenil que elogió y la deuda pendiente del equipo

El argentino Francisco Prado logró un triunfo demoledor en la UFC y cortó una racha de cuatro derrotas seguidas

ENTRETENIMIENTO

Ryan Reynolds exigió a Sony que defendiera a Blake Lively durante la crisis de “It Ends With Us”: “Deberían protegerla”

Ryan Reynolds exigió a Sony que defendiera a Blake Lively durante la crisis de “It Ends With Us”: “Deberían protegerla”

George Clooney acompaña a Cindy Crawford tras la muerte de su hijo: “Es lo peor que le podría pasar a una familia”

Eran estrellas mundiales, pero solo recibían 35 dólares al día: Lance Bass revela lo que vivió en NSYNC

Michael Douglas admite que mintió sobre su salud para evitar ser reclutado durante la guerra de Vietnam: “No estoy orgulloso”

La nueva página de Megan Fox colapsa tras el lanzamiento: fotos exclusivas desatan la locura entre sus fans