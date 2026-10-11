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Un petrolero sufrió un incendio tras recibir el impacto de un proyectil en el estrecho de Ormuz

La agencia marítima británica informó que el buque navegaba hacia la salida del paso entre los golfos Pérsico y de Omán, mientras las autoridades investigan lo ocurrido

Irán atacó otro barco en el estrecho de Ormuz
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Un petrolero fue alcanzado por un proyectil y quedó envuelto en llamas mientras cruzaba la ruta sur del estrecho de Ormuz, según informaron la Agencia de Comercio Marítimo de la Armada británica (UKMTO) y medios iraníes. El incidente afectó a un buque que navegaba hacia la salida de este paso marítimo entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán.

La UKMTO indicó que el proyectil impactó en el costado de babor y provocó daños. Un responsable de seguridad a bordo comunicó que “toda la tripulación se encuentra bien” y que no se había informado de consecuencias ambientales tras el ataque.

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La agencia británica señaló que las autoridades investigan el suceso y pidió a los barcos que atraviesan la zona que lo hagan con precaución y comuniquen cualquier actividad sospechosa.

El diario iraní Saghr difundió un breve video en el que se observa a la embarcación en llamas. Según ese periódico, satélites equipados con sensores térmicos detectaron un “gran incendio” en el área. El material no identificó al petrolero afectado ni precisó el origen del proyectil.

La Guardia Revolucionaria reiteró que los buques solo pueden transitar por las rutas autorizadas por el régimen iraní
La Guardia Revolucionaria reiteró que los buques solo pueden transitar por las rutas autorizadas por el régimen iraní

Este hecho tiene lugar un día después de que un superpetrolero se incendiara al impactar contra una mina marítima mientras intentaba salir del estrecho de Ormuz por una ruta que Teherán considera no autorizada. La Guardia Revolucionaria no identificó el nombre ni la bandera del barco, que transportaba crudo, pero sostuvo que había desconectado sus sistemas de navegación y posicionamiento antes de la maniobra.

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El cuerpo militar que responde al régimen iraní lanzó una advertencia dirigida a las navieras que no respeten las disposiciones de seguridad impuestas por Teherán: “Un incendio de grandes proporciones es el destino de cualquier petrolero infractor que pretenda ignorar la seguridad y las normas del estrecho de Ormuz”.

El anuncio de este sábado forma parte de una sucesión de acciones y amenazas de la fuerza iraní contra barcos que atraviesan rutas calificadas como ilegales. El viernes, la Guardia Revolucionaria aseguró haber atacado al NV Sunshine, un buque que transportaba gas licuado de petróleo, por navegar al sur del estrecho por una vía no autorizada.

Un petrolero se incendia en el estrecho de Ormuz

El barco, atribuido a la compañía NatWest, sufrió un incendio en la sala de máquinas y en el sistema de propulsión. La fuerza iraní no informó sobre víctimas ni precisó el armamento empleado.

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó que las medidas contra las embarcaciones que considere infractoras ya no quedarán circunscritas a Ormuz. “A partir de ahora, las medidas contra los buques infractores no se limitarán al estrecho de Ormuz y cualquier buque que atraviese una ruta no autorizada será perseguido en toda la región y recibirá un castigo inevitable”, advirtió.

El régimen de Irán declaró cerrado el estrecho de Ormuz, paso estratégico del petróleo desde el golfo Pérsico a países de todo el mundo, y ha advertido de que solo es seguro cruzarlo a través de las rutas autorizadas por sus Fuerzas Armadas. Estados Unidos, por su parte, asegura que no hay bloqueo del Ormuz porque controla este estrecho militarmente, una presencia que se limita a la parte exterior del paso.

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