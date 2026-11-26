La promoción de Cinépolis incentiva el consumo adicional en las salas de la cadena (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cinépolis lanzó el miércoles 25 de noviembre la promoción “Trae tu canasta”, la cual permite a los clientes llevar un recipiente propio, limpio y apto para alimentos y llenarlo con palomitas de maíz por un precio de 169 pesos. La oferta equivale a dos canastas de palomitas clásicas para llevar-

La convocatoria abrió la puerta a que los asistentes dejen de lado las clásicas palomeras y busquen en casa objetos de gran tamaño. La estrategia de Cinépolis permitió ver la creatividad del mexicano y nuevamente superó a la IA.

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Videos y fotografías compartidos en redes sociales muestran que la promoción ha pasado de las cubetas a recipientes que pocas veces podrías encontrar en una dulcería de cine. Desde lavadoras, tazas de baño, estuches de guitarra, cesta para tacos de canasta y otros objetos han causado revuelo en las redes sociales.

¿Cuándo termina la promoción de Cinépolis que ha generado furor en las redes sociales?

(Captura de pantalla)

Los clientes tienen hasta el viernes 27 de noviembre de 2026 para participar en la campaña “Trae tu canasta”. La vigencia finalizará con el cierre de las sucursales que participaron en la dinámica.

La oferta de palomitas deja este jueves y viernes como las últimas oportunidades para que los amantes del cine haga acto de presencia con algún recipiente que marque tendencia como los últimos que se han vuelto virales en los medios digitales.

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Sin embargo, cabe señalar, que la promoción de Cinépolis no aplica en todas las salas. La campaña “Trae tu canasta no está disponible en Cinépolis VIP, únicamente en complejos tradicionales de la cadena y Cinépolis Mi Cine. Aparte, los clientes deben considerar que la oferta depende de los horarios de operación de cada sucursal.

Los clientes podrán llevar sus propios recipientes a dulcería, aunque la cantidad entregada tendrá un límite equivalente a dos canastas Para Llevar. (Captura de pantalla)

La campaña “Trae tu canasta” atribuye a que las personas asistan con un objeto que tenga las características para cargar alimentos y, sobre todo, que refuerce las condiciones de limpieza. Con ello, la cadena ofrece una porción equivalente a dos canastas clásicas de palomitas, sin que el tamaño exterior de cada objeto permita rebasar el límite establecido.

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El precio de 169 pesos aplica por el llenado del recipiente que eligió cada cliente. La condición de higiene ha sido uno de los puntos reiterados en la promoción de Cinépolis, ante la variedad de artículos con los que han llegado los asistentes desde el día miércoles.

Una lavadora se convirtió en recipiente para palomitas de maíz en un Cinépolis

La escena quedó grabada en video y provocó reacciones divididas entre quienes criticaron a las clientas y quienes celebraron su ingenio. (Captura de pantalla)

El objeto que generó mayor conversación en las redes sociales fue el el tambor de una lavadora. En Mazatlán, tres mujeres acudieron a un Cinépolis con la pieza metálica para aprovechar la oferta.

La filmación permite ver a las clientas manejar el tambor de la lavadora mientras se dirigen a la dulcería. El video dio la pauta para que otros clientes pensaran en ideas disparatadas para subirse al barco de la promoción “Trae tu canasta”.

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Entre los recipientes vistos durante la campaña figuran: tazas de baño, garrafones, vaporeras, ollas exprés, cazuelas, hieleras, cajas de cartón, cajas de herramientas, maletas, cubetas, estuches de guitarra y cesta de tacos de canasta.

“Trae tu canasta” convierte la creatividad de los clientes en publicidad para Cinépolis

Promoción "trae tu canasta" causa revuelo en las redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La oferta por llevar una canasta distinta a las convencionales de un local de Cinépolis, ha impulsado la presencia de la cadena en redes sociales mediante videos, fotografías y memes de clientes que acuden con recipientes extravagantes.

Cada publicación amplía el alcance de la campaña sin que la cadena tenga que depender únicamente de publicidad tradicional. “Trae tu canasta” impulsa en atraer visitantes a los complejos durante los días de vigencia, ya sea para aprovechar el precio de las palomitas de maíz o para observar los objetos que otros clientes llevan a la dulcería.

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Esa afluencia se puede traducir en más venta de boletos y otros productos del menú. Aunque el llenado cuesta 169 pesos y cuenta con una capacidad máxima, la promoción incentiva el consumo adicional. La gente que acude al cine pueden comprar bebidas, dulces, nachos u otros alimentos para acompañar su función.

(Captura de pantalla)

El formato convierte a los clientes en parte de la campaña: las ocurrencias de cada persona alimentan la conversación digital y mantienen el interés de la promoción que lanzó Cinépolis esta semana. La dinámica “Trae tu canasta” inició el miércoles 25 de noviembre y termina el viernes 27 hasta el cierre de cada sucursal.

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