La propuesta del Ejecutivo federal autoriza el divorcio por la sola voluntad de uno de los cónyuges sin exigir causales ni supeditarlo a la división de bienes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Cámara de Diputados recibió este 26 de noviembre una iniciativa del Ejecutivo federal para modificar las reglas de divorcio, adopción y violencia vicaria, con el propósito de aplicar de inmediato medidas de protección para mujeres, niñas, niños y adolescentes en todo México, sin esperar la entrada en vigor total del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, informó que el proyecto también plantea reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias. El legislador aseguró que la propuesta será analizada “con responsabilidad a favor de las mujeres, las infancias y adolescencias”.

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La iniciativa, publicada en la Gaceta Parlamentaria, plantea que sus disposiciones entren en vigor de manera inmediata en los procedimientos familiares del país. El Código Nacional tiene una implementación gradual, cuyo plazo máximo está fijado para el 1 de abril de 2027.

En 2025, los poderes judiciales estatales recibieron 868 mil 947 asuntos familiares, equivalentes al 42% del total de casos ingresados, de acuerdo con cifras citadas del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal 2026 del INEGI. La materia familiar concentró además 43% de las sentencias emitidas por los tribunales locales.

Iniciativa propone divorcio por voluntad de una sola persona

El proyecto crea un juicio especial de pérdida de patria potestad para resolver la tutela de menores en situación de abandono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reforma establece un procedimiento expreso para que cualquiera de los cónyuges solicite el divorcio sin necesidad de señalar una causa ni esperar la resolución de disputas sobre bienes, pensiones alimenticias, guarda y custodia o convivencias.

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Además, la autoridad jurisdiccional deberá decretar la disolución del matrimonio mediante una sentencia sin recurso y de ejecución inmediata, mientras las controversias familiares y patrimoniales continuarán por vías separadas. La propuesta conserva la posibilidad de tramitar el divorcio de común acuerdo ante notaría pública o el Registro Civil.

Cuando existan hijas o hijos menores de edad, la persona juzgadora deberá establecer medidas provisionales sobre alimentos, vivienda familiar, custodia y convivencias. Estas determinaciones podrán revisarse cada tres meses y no impedirán que las partes presenten apelaciones en los asuntos correspondientes.

El proyecto señaló que la falta de recursos económicos derivada del trabajo doméstico y de cuidados no podrá utilizarse, por sí sola, para negar una custodia provisional. Las cuestiones patrimoniales sin acuerdo deberán presentarse en los 30 días posteriores a la disolución del vínculo, aunque el vencimiento de ese plazo no extinguirá el derecho a reclamarlas.

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La propuesta retoma el criterio de la Suprema Corte, que ha sostenido que exigir causales para divorciarse vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Las legislaturas estatales tendrían 180 días para eliminar de sus códigos civiles o familiares las causales de divorcio que aún subsistan.

Adopciones y pérdida de patria potestad tendrían plazos más cortos

El proyecto crea un juicio especial de pérdida de patria potestad para resolver la tutela de menores en situación de abandono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En materia de adopción, el Ejecutivo planteó concentrar en una sola audiencia oral la escucha de la persona menor de edad, el desahogo de pruebas, los alegatos y la sentencia. Actualmente, esas actuaciones pueden dividirse en dos o más etapas.

El certificado de idoneidad deberá entregarse en tres días o la institución responsable tendrá que explicar por qué no lo ha emitido. El plazo para resolver su expedición se reduciría de 90 a 45 días naturales, con medidas de apremio obligatorias ante incumplimientos.

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La iniciativa también elimina la revisión automática de las sentencias de adopción por tribunales de segunda instancia, aunque mantiene el recurso de apelación. Toda adopción decretada judicialmente sería plena, con el fin de garantizar igualdad jurídica y estabilidad a las personas adoptadas.

Entre abril de 2024 y abril de 2025 se promovieron 344 juicios de pérdida de patria potestad y únicamente 70 llegaron a una sentencia firme, según información proporcionada por autoridades estatales del DIF y procuradurías de protección citada en el documento. En ese mismo periodo, siete de cada 10 niñas, niños y adolescentes declarados susceptibles de adopción seguían sin una familia asignada.

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La reforma legal reduce de 90 a 45 días naturales el plazo para expedir el certificado de idoneidad en los trámites de adopción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los casos de abandono, el proyecto crea un juicio especial de pérdida de patria potestad. La acción deberá promoverse dentro de los 15 días posteriores a que la persona menor de edad sea declarada en condición de expósito o abandono, una vez transcurridos 60 días naturales desde su ingreso a un Centro de Asistencia Social, con posibilidad de ampliar ese plazo hasta por otros 60 días.

La falta de presentación oportuna de la demanda no impedirá promoverla después. Antes de dictar una sentencia, la autoridad deberá buscar a las personas demandadas y a la familia extensa, escuchar a la niña, niño o adolescente conforme a su edad y madurez, y garantizar el derecho de defensa.

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Además, la apelación en esos procedimientos deberá resolverse de manera preferente en un máximo de 15 días. Cuando la sentencia quede firme, la Procuraduría de Protección deberá comenzar sin demora los trámites de adopción.

El proyecto también regula la entrega voluntaria con fines de adopción. Si una institución pública o un centro privado inscrito en el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social recibe a una niña, niño o adolescente, deberá acudir ante un juez en un plazo de cinco días hábiles.

En esa comparecencia participarán la Procuraduría de Protección y el Ministerio Público para verificar que el consentimiento sea libre, informado, definitivo y sin coacción. Tras ello, se podrá declarar la pérdida de patria potestad y otorgar la tutela al centro de asistencia social para iniciar el proceso de adopción.

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Violencia vicaria obligaría a dictar protección en 24 horas

Los jueces deberán dictar medidas de protección en un plazo de 24 horas ante indicios o denuncias de violencia vicaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto ordena que, ante indicios o antecedentes de violencia familiar o vicaria en un procedimiento, la autoridad jurisdiccional dicte medidas de protección en las 24 horas siguientes. Entre ellas se contempla suspender o supervisar provisionalmente las convivencias y restituir a hijas e hijos sustraídos.

La violencia vicaria consiste en causar daño a una mujer a través de sus hijas, hijos u otras personas significativas para ella. La iniciativa señala que suele manifestarse durante juicios de divorcio, custodia y convivencias, mediante el uso de procedimientos judiciales para separar a las infancias de sus madres.

El documento refiere que no existe un registro oficial de casos, aunque organizaciones civiles han documentado al menos 5 mil 286 casos de mujeres que viven violencia vicaria en México y afectaciones para 11 mil 100 niñas, niños y adolescentes.

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La reforma impediría ordenar mediación o conciliación con la persona agresora. También obligaría a escuchar a niñas, niños y adolescentes en condiciones seguras, nombrarles una representación especial cuando exista conflicto de intereses y valorar de forma conjunta las pruebas provenientes de otros procedimientos familiares o penales.

Los tribunales podrán requerir información fiscal y financiera para fijar la pensión alimenticia de deudores con ingresos inciertos. Credito: cuartoscuro

El proyecto incorpora criterios fijados por la Suprema Corte al resolver el amparo directo en revisión 2798/2025, en el que reconoció que el uso desproporcionado del sistema judicial puede constituir violencia vicaria y que las niñas, niños y adolescentes son víctimas directas de esa agresión.

La iniciativa establece además que las notificaciones en procedimientos familiares deberán realizarse en un máximo de 10 días hábiles. El plazo se reducirá a cinco días cuando estén involucrados derechos de niñas, niños o adolescentes.

Autoridades jurisdiccionales podrán solicitar información fiscal, financiera o de otras instituciones para determinar la capacidad económica real de personas deudoras alimentarias cuando sus ingresos sean inciertos, insuficientes o controvertidos. Esa consulta no podrá retrasar la fijación de alimentos provisionales.

La propuesta declara nulos de pleno derecho los matrimonios celebrados cuando una de las personas era menor de 18 años. La nulidad sería imprescriptible y se resolvería en una audiencia única con la acreditación de la edad al momento de la unión, sin afectar los derechos alimentarios, patrimoniales y sucesorios de la persona menor de edad ni de sus hijas e hijos.