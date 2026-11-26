Los firmantes del Acuerdo de Paz denunciaron interrupciones en sus esquemas de seguridad después de que empresas operadoras notificaran la terminación de contratos de sus escoltas por falta de renovación con la UNP (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Firmantes del Acuerdo de Paz denunciaron que quedaron sin esquemas de seguridad después de que empresas operadoras vinculadas a la Unidad Nacional de Protección (UNP) notificaran la terminación de contratos a su personal de escoltas por falta de renovación contractual con el Estado.

Compañías prestadoras del servicio de vigilancia aún no han recibido los documentos de prórroga por parte de la entidad gubernamental, situación que interrumpió el acompañamiento armado para excombatientes en distintas zonas del territorio nacional, de acuerdo con información conocida por el diario El País de Cali.

PUBLICIDAD

Uno de los casos documentados corresponde a la firma Sevicol -empresa de servicios temporales-, que notificó por correo electrónico a sus trabajadores la finalización de sus vinculaciones laborales con fecha límite del martes 24 de noviembre de 2026 al no contar con un nuevo contrato firmado con la entidad estatal.

Los excombatientes de las extintas Farc advirtieron que la suspensión de sus esquemas de protección podría comprometer su integridad física en medio de las amenazas (AFP)

En una de las comunicaciones internas enviadas al personal de protección y divulgadas por el medio de comunicación en mención, la compañía indicó: “A la fecha y hora de envío de este mensaje la UNP no ha formalizado un nuevo contrato, por lo que la Compañía notifico a todo el personal de Escoltas de la Terminaciones de Contrato con último día laborado hoy 24 de noviembre de 2026. Por lo anterior, se emite la instrucción de No iniciar labores hasta tanto no se reciba una nueva instrucción por parte de esta Coordinación (sic)”.

PUBLICIDAD

En un segundo mensaje dirigido a sus empleados frente a la suspensión de actividades, la empresa operadora solicitó esperar las notificaciones institucionales al manifestar: “Entendemos que esta situación puede generar inquietudes e incertidumbre. Por ello, solicitamos mantener la calma, actuar con responsabilidad y estar atentos a los canales oficiales de comunicación de la empresa”.

Según voceros de los firmantes de paz y que fueron contactados por la fuente citada, la interrupción de los esquemas de escoltas expone la integridad física de los exintegrantes de las extintas Farc en un contexto marcado por el incremento de hechos violentos contra esta población en los últimos meses.

PUBLICIDAD

La UNP aseguró que dispone de los recursos necesarios y que adelanta los trámites administrativos para garantizar la continuidad de la operación (Cristian Bayona/Colprensa)

La UNP responde y asegura que tiene recursos para restablecer los esquemas de protección

En respuesta a las denuncias sobre la suspensión del servicio, la UNP emitió un comunicado oficial fechado en Bogotá el miércoles 25 de noviembre de 2026 y difundido a través de su cuenta en la red social X, donde aseguró que dispone del presupuesto requerido y adelanta las gestiones legales para restablecer la operación.

“La Unidad Nacional de Protección (UNP) informa a la opinión pública que viene adelantando un trabajo articulado y permanente con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el propósito de garantizar las condiciones necesarias para la operación y continuidad del servicio de protección dirigido a las personas beneficiarias de las medidas de protección”, explicó la entidad en su escrito.

PUBLICIDAD

En el mismo pronunciamiento, el organismo estatal afirmó que ejecuta los procedimientos internos para responder a los protegidos y sostuvo: “La entidad está realizando todos los esfuerzos institucionales para asegurar el funcionamiento del servicio y responder de manera oportuna a las necesidades de las personas protegidas”.

La Unidad Nacional de Protección aseguró que cuenta con los recursos necesarios y adelanta los trámites administrativos para garantizar la continuidad de los servicios de protección (@UNPColombia/X)

Respecto a la disponibilidad presupuestal y contractual cuestionada por los operadores, la institución precisó: “La UNP cuenta con los recursos necesarios y en este momento se encuentra adelantando los trámites administrativos de ley para garantizar la operación continua de su misionalidad”.

“Reiteramos nuestro compromiso con la protección de la vida, la integridad y la seguridad de quienes cuentan con medidas de protección, y continuaremos trabajando de manera decidida para garantizar la prestación de este servicio esencial”, concluyó la entidad en su escrito.

PUBLICIDAD

Esta contingencia contractual ocurrió pocos días después de que integrantes del partido Comunes —colectividad que surgió tras la firma de los Acuerdos de Paz en 2016—, encabezados por Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”, y Diana María Viloria, advirtieran sobre las fallas en las condiciones de seguridad de los excombatientes en proceso de reincorporación.

La UNP señaló que trabaja de manera articulada con el Ministerio de Hacienda para garantizar las condiciones presupuestales a los firmantes de paz (@UNPColombia/X)

Durante esa intervención, Diana María Viloria, delegada de Comunes ante el Consejo Nacional de Reincorporación, solicitó que la política de protección incorpore garantías económicas y sociales que permitan a los firmantes permanecer en sus regiones y desarrollar sus proyectos productivos.