Fuerza Ciudadana anunció la convocatoria a una Convención Nacional de Refundación para el primer trimestre de 2027, tras reunir a más de 1.300 militantes y delegados en Santa Marta(@fzciudadana/X)

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El movimiento político Fuerza Ciudadana —colectividad de izquierda— convocó a una Convención Nacional de Refundación para el primer trimestre de 2027 y ratificó su respaldo político al exgobernador Carlos Caicedo, tras concluir el Seminario de Refundación celebrado los días 21 y 22 de noviembre de 2026 en Santa Marta.

La decisión fue anunciada en una rueda de prensa presidida por la exalcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson; el concejal Wiston Vargas; el edil de la Localidad 1 Carlos Villalobos; la activista social Melissa Suárez; y el integrante de la colectividad Fabián Bolaño, luego de dos jornadas que reunieron a más de 1.300 militantes y delegados de distintos departamentos del país.

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Durante el encuentro, la asamblea aprobó por unanimidad la realización de esta convención bajo el mandato de “volver a estar al lado de la gente”, espacio en el cual se definirán las bases estatutarias y políticas a partir de las mesas de trabajo y de los cuatro ejes programáticos denominados Revolución de la Equidad, de la Productividad, Ambiental y Revolución Popular.

De acuerdo con la declaración presentada por los voceros ante medios regionales y nacionales, la refundación parte de un ejercicio de autocrítica sobre la gestión de sus gobiernos, el funcionamiento de su estructura interna y la conducta de sus cuadros políticos frente a las expectativas ciudadanas.

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La exalcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, participó en la presentación de las conclusiones del Seminario de Refundación, en el que la colectividad definió su nueva hoja de ruta política y organizativa (@fzciudadana/X)

La agenda del seminario incorporó además un panel sobre el panorama de los sectores de izquierda en Europa, Cataluña, Estados Unidos y Bahía en Brasil, con intervenciones de Sergi Sabrià, Tássio Brito, Ignasi Centelles y Eduardo Segura enfocadas en el sostenimiento de proyectos políticos desde las regiones hacia el centro del país.

En el pronunciamiento de cierre, las delegaciones expresaron apoyo a Carlos Caicedo, fundador del movimiento, rechazaron lo que calificaron como persecución judicial y señalaron que las acciones judiciales en su contra no detendrán el proyecto alternativo originado en el Caribe.

Esta es la razón por la que Fuerza Ciudadana anunció su respaldo a Carlos Caicedo

El respaldo partidista ocurre mientras Caicedo, quien salió de Colombia a Madrid (España) tras conocerse un fallo condenatorio y comparece de manera virtual a las diligencias sin tener orden de captura ni restricción migratoria vigente, enfrenta tres procesos judiciales en 2026.

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El primero corresponde a la sentencia de primera instancia dictada el 29 de julio de 2026 por una jueza penal, quien lo condenó a nueve años y nueve meses de prisión (117,6 meses), una multa cercana a los $4.453 millones e inhabilidad para ejercer funciones públicas por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado dentro de un contrato firmado por más de $6.000 millones para adecuar los puestos de salud de Bastidas, La Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz en Santa Marta, fallo que fue apelado ante segunda instancia.

Carlos Caicedo, fundador de Fuerza Ciudadana, recibió el respaldo de las delegaciones, las cuales rechazaron lo que calificaron como persecución judicial contra el exgobernador del Magdalena (Carlos Eduardo Caicedo Omar/Facebook)

El segundo frente judicial se relaciona con el juicio por los contratos 390 y 413 de 2015 para intervenir parques en Santa Marta, proyecto cuyo valor pasó de $6.000 millones a más de $19.000 millones tras ampliarse de cinco a 16 obras, expediente en el que la Fiscalía General de la Nación solicitó el 1 de octubre de 2026 una sentencia condenatoria ante el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Conocimiento, despacho que debe emitir el sentido del fallo.

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La convocatoria a la convención se produce también en un escenario en el que Fuerza Ciudadana carece de personería jurídica propia desde la revocatoria dictada por el Consejo de Estado en 2024 y no obtuvo curules en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, jornada en la que alcanzó 114.722 votos al Senado en coalición con Comunes sin superar el umbral y perdió el escaño que tenía en la Cámara por el Magdalena.

En el plano regional, tras perder la Alcaldía de Santa Marta luego de la anulación de la inscripción de Jorge Agudelo y la ratificación de la credencial de Carlos Pinedo Cuello por el Consejo de Estado en agosto de 2025, la colectividad conserva dos de los 13 diputados en la Asamblea Departamental con el 14,36% de los votos obtenidos en 2023.

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La colectividad anunció que su proceso de refundación incluirá una revisión crítica de la gestión de sus gobiernos, el funcionamiento de su estructura interna y la relación de sus dirigentes con las expectativas ciudadana (Carlos Eduardo Caicedo Omar﻿/Facebook)

Además, mantiene la Gobernación del Magdalena con María Margarita Guerra, elegida el 23 de noviembre de 2025 con 188.722 votos (56%) tras la anulación de la elección de Rafael Martínez por doble militancia.