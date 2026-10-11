Tensión en las islas Senkaku: el régimen chino realizó un “patrullaje de defensa” en una zona disputada con Japón

Un buque de la guardia costera china navega cerca de un buque de la guardia costera japonesa alrededor de un grupo de islas llamadas Senkaku, el 14 de septiembre de 2025 (REUTERS/Archivo)

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Una flotilla de la Guardia Costera de China (CCG) realizó este sábado un patrullaje cerca de las islas Senkaku, administradas por Japón y reclamadas por Beijing, en un nuevo episodio de tensión alrededor del archipiélago situado en el mar de China Oriental.

La CCG informó que la formación, liderada por el buque Xiamen, inició el 10 de octubre una “patrulla de defensa de derechos en las aguas territoriales” de las islas, que China denomina Diaoyu.

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“Se trata de una patrulla de defensa de derechos realizada por la Guardia Costera de China conforme a la ley”, indicó la autoridad marítima del régimen chino, sin precisar la cantidad de embarcaciones ni las maniobras desarrolladas durante la operación.

Beijing sostuvo que continuará con actividades de aplicación de la ley en las inmediaciones de las islas para proteger su supuesta soberanía sobre unas aguas que considera bajo jurisdicción china. Japón, en cambio, incluye el archipiélago dentro de la prefectura de Okinawa.

La disputa se profundizó después de que Tokio nacionalizara tres de las islas en septiembre de 2012. El gigante asiático las considera una parte “histórica e inherente” de su territorio y cuestiona el control japonés, que se consolidó tras la guerra entre ambos países de 1894 y 1895.

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Un avión P-3C Orion de vigilancia de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón vuela sobre las islas disputadas conocidas como Senkaku, el 13 de octubre de 2011 (AP, Archivo)

Las Senkaku están deshabitadas y se encuentran a unos 150 kilómetros al noreste de Taiwán. Ocupan una superficie aproximada de siete kilómetros cuadrados y sus aguas circundantes podrían albergar reservas de gas y petróleo.

El patrullaje ocurrió en medio de fricciones diplomáticas entre China y Japón, después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmara en noviembre pasado que un eventual ataque chino contra Taiwán podría justificar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa niponas.

En paralelo a las maniobras de la CCG, Beijing acusó al presidente de la isla, Lai Ching-te, de “buscar la independencia por la fuerza” y de promover la confrontación en el estrecho de Taiwán, en respuesta al discurso que el mandatario pronunció por el Día Nacional del país.

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La portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado chino, Zhang Han, afirmó que Lai “ignora los hechos, tergiversa la realidad, engaña a la población y esconde intenciones maliciosas”, de acuerdo con declaraciones difundidas por la cadena estatal CCTV.

“En su discurso, (Lai) se aferra obstinadamente a la mentalidad separatista de la ‘independencia de Taiwán’ y exagera la ‘amenaza del continente’”, señaló la funcionaria. También acusó al mandatario taiwanés de buscar la independencia con apoyo exterior, en una referencia a Estados Unidos y Japón.

Japón apoya a Taiwán ante las reiteradas amenazas del régimen chino (Europa Press)

Zhang reiteró la postura de Beijing, que reconoce a la República Popular China como la única China y considera a Taiwán parte de su territorio. “El futuro de Taiwán solo puede y debe ser decidido conjuntamente por todo el pueblo chino, incluidos los compatriotas de Taiwán”, sostuvo. La vocera advirtió que China “combatirá con firmeza” a las fuerzas separatistas de la isla y se opondrá a la injerencia externa en el asunto taiwanés.

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Las declaraciones se produjeron después de que Lai denunciara la presión militar de China alrededor de Taiwán. El jefe de Estado afirmó que el aumento del gasto en defensa busca disuadir una guerra y no provocar a Beijing.

“Nuestro objetivo al aumentar la inversión en defensa nacional no es provocar, sino disuadir la guerra”, sostuvo Lai. El presidente añadió que el refuerzo de la capacidad de autodefensa no implica abandonar el diálogo, sino asegurar que ese intercambio ocurra “en condiciones de paridad y dignidad”.

El Ejecutivo taiwanés aprobó en agosto un proyecto de presupuesto de defensa para 2027 por 1,12 billones de dólares taiwaneses, equivalentes a unos USD 35.042 millones. La cifra representa el 3,01% del producto interior bruto de Taiwán y forma parte de los planes para fortalecer sus capacidades militares frente a China, que reclama la isla como una “parte inalienable” de su territorio.

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(Con información de EFE)