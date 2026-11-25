La Guardia Civil desmantela en Las Gabias (Granada) una instalación subterránea de 180 metros cuadrados dedicada al cultivo intensivo de marihuana.

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La Guardia Civil ha detenido a cinco personas e investiga a otras tres por su presunta relación con una orgaanización dedicada al cultivo y elaboración de marihuana en la provincia de Granada. La operación, denominada Nazarí-Sabika 04, ha permitido localizar tres plantaciones y una infraestructura subterránea de grandes dimensiones oculta bajo un parque infantil en una finca de Las Gabias. Los detenidos están investigados por presuntos delitos de cultivo y elaboración de drogas, defraudación de fluido eléctrico, tenencia ilícita de arma prohibida y pertenencia a grupo criminal. El juez ha decretado prisión provisional para el supuesto cabecilla de la red, según ha informado la Guardia Civil.

La investigación comenzó hace más de un año y culminó el 17 de noviembre con 13 registros en Granada capital y en los municipios de Albolote, Jun, Las Gabias y Maracena. Los agentes intervinieron un total de 2.479 plantas de marihuana, además de vehículos, dinero en efectivo y una pistola eléctrica incapacitante tipo táser. La investigación ha sido desarrollada por el Grupo de Análisis e Inteligencia Criminal de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Granada y por el Área de Investigación de la Guardia Civil de Las Gabias. Por sus dimensiones, el método de ocultación y el nivel técnico de las instalaciones, los agentes consideran que se trata del zulo destinado al cultivo ilegal de marihuana más grande y sofisticado hallado hasta ahora en la provincia.

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La Guardia Civil intervino una instalación con cultivos de marihuana oculta bajo un parque infantil en Granada. (Guardia Civil)

Camuflado entre césped, piedras y juegos infantiles

El principal hallazgo de la operación se produjo en una finca de grandes dimensiones situada en Las Gabias. En la parte trasera de la vivienda, los investigadores localizaron una instalación subterránea destinada, presuntamente, al cultivo intensivo y elaboración de marihuana. La entrada estaba diseñada para pasar desapercibida. Sobre la zona se había instalado un pequeño parque infantil, con césped artificial, un columpio, una casita de juegos y una colchoneta. Otra parte de la superficie estaba cubierta por piedra blanca decorativa. Bajo estos elementos se ocultaba un portón de grandes dimensiones con un sistema de apertura. Al levantarlo, se encontró una rampa que permitía la entrada de vehículos. También tenía una trampilla más pequeña para que entrara una persona.

La infraestructura tenía unos 180 metros cuadrados de superficie y una altura aproximada de cinco metros. En el interior había dos habitaciones amplias dedicadas al cultivo de cannabis sativa. En ellas fueron localizadas 1.954 plantas de marihuana. Las salas estaban preparadas con sistemas de iluminación, ventilación y climatización, además de otros elementos necesarios para mantener una producción intensiva. Los investigadores encontraron una torreta eléctrica desde la que realizaban una conexión ilegal a la red de suministro. Según la Guardia Civil, el consumo eléctrico detectado en la finca era equivalente al de alrededor de un centenar de viviendas.

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Agentes de la Guardia Civil inspeccionan una vivienda durante una operación contra el cultivo y tráfico de marihuana en Granada. (Guardia Civil)

Una nave de cultivo valorada en millones de euros

Además de la plantación subterránea, la operación ha permitido intervenir otras dos instalaciones de cultivo y precintar una nave comercial especializada en la venta de material para el cultivo de cannabis, conocida habitualmente como “grow shop”. La Guardia Civil considera que este establecimiento estaba presuntamente vinculado con la actividad de la organización. Su valor ha sido estimado en varios millones de euros. De acuerdo con la investigación, el supuesto responsable principal de la red era propietario de la nave.

Los agentes sospechan que desde este negocio se obtenía el material necesario para abastecer la plantación localizada en Las Gabias. También habría servido para suministrar equipamiento y productos especializados a otras organizaciones relacionadas con el tráfico de drogas en distintos puntos de España. Durante los 13 registros se intervinieron dos turismos, dos furgonetas, una caravana y un remolque. También fueron localizados 22.970 euros en billetes de diferente valor y una pistola eléctrica incapacitante de tipo táser.

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